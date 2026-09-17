Düğün Yapacaklara Kötü Haber: İBB'den Düğün Salonlarına Zam Geldi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği düğün ve davet salonlarında fiyatlar yeniden düzenlendi. İBB Meclisi, ürün fiyatlarına yüzde 2 ile yüzde 31 arasında değişen oranlarda zam yapılmasına karar verdi. En yüksek artış Buket menüsünde uygulanacak, fiyat 400 liradan 525 liraya çıkacak. Yeni tarife 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak.
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Erguvan menüsünün hafta sonu fiyatı 900 liradan 950 liraya, yüzde 6 artacak.
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Açelya, Lale ve Elit menülerinde ise artış oranı yüzde 2 ile yüzde 11 arasında kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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