Düğün Yapacaklara Kötü Haber: İBB'den Düğün Salonlarına Zam Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği düğün ve davet salonlarında fiyatlar yeniden düzenlendi. İBB Meclisi, ürün fiyatlarına yüzde 2 ile yüzde 31 arasında değişen oranlarda zam yapılmasına karar verdi. En yüksek artış Buket menüsünde uygulanacak, fiyat 400 liradan 525 liraya çıkacak. Yeni tarife 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak.