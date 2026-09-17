article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Düğün Yapacaklara Kötü Haber: İBB'den Düğün Salonlarına Zam Geldi

Düğün Yapacaklara Kötü Haber: İBB'den Düğün Salonlarına Zam Geldi

Zam İBB
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 19:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği düğün ve davet salonlarında fiyatlar yeniden düzenlendi. İBB Meclisi, ürün fiyatlarına yüzde 2 ile yüzde 31 arasında değişen oranlarda zam yapılmasına karar verdi. En yüksek artış Buket menüsünde uygulanacak, fiyat 400 liradan 525 liraya çıkacak. Yeni tarife 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erguvan menüsünün hafta sonu fiyatı 900 liradan 950 liraya, yüzde 6 artacak.

Erguvan menüsünün hafta sonu fiyatı 900 liradan 950 liraya, yüzde 6 artacak.

Mimoza menüsünde hafta içi fiyat 900 liradan 950 liraya, hafta sonu fiyat ise 1.050 liradan 1.100 liraya yükseliyor. Kardelen menüsünde artış daha belirgin, hafta içi paket 900 liradan 1.000 liraya çıkarken hafta sonu paket 1.050 liradan 1.150 liraya ulaşıyor. Zeytinyağlı tabak menüsünde de 150 liralık fiyat 175 liraya, yüzde 17 oranında artıyor.

Açelya, Lale ve Elit menülerinde ise artış oranı yüzde 2 ile yüzde 11 arasında kaldı.

Açelya, Lale ve Elit menülerinde ise artış oranı yüzde 2 ile yüzde 11 arasında kaldı.

Lale menüsünde hafta içi fiyat 1.125 liradan 1.250 liraya, hafta sonu fiyat 1.275 liradan 1.400 liraya çıktı. En üst paket olan Elit'te artış yüzde 2'de kaldı, hafta içi fiyat 2.100 liradan 2.150 liraya, hafta sonu fiyat 2.400 liradan 2.450 liraya yükseldi. Yeni tarifede indirim uygulanmayacağı da meclis kararında ayrıca belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın