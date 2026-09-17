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Grammy Ödüllü Black Coffee Türkiye'deki En Büyük Sahnesine Çıkmaya Hazırlanıyor!

Grammy Ödüllü Black Coffee Türkiye'deki En Büyük Sahnesine Çıkmaya Hazırlanıyor!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2026 - 19:43
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Grammy ödüllü Afro house ikonu Black Coffee, 25 Eylül'de Türkiye'deki bugüne kadarki en büyük sahnesine çıkmaya hazırlanıyor! TEMACC organizasyonuyla Ataköy Marina Arena'da sahne alacak olan Grammy ödüllü DJ, kendine özgü Afro House sound'uyla binlerce müzikseveri bir araya getirecek. Peki Black Coffee kim, kariyerinde neler var ve bu kez İstanbul'a nasıl bir organizasyonla dönüyor? 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Black Coffee'yi elektronik müzik takip edenlere uzun uzun anlatmaya gerek yok aslında.

Black Coffee'yi elektronik müzik takip edenlere uzun uzun anlatmaya gerek yok aslında.

Gerçek adı Nkosinathi Innocent Maphumulo olan Black Coffee, Güney Afrikalı bir DJ ve prodüktör. Afro House sahnesinin son yirmi yıldır en çok konuşulan isimlerinden biri; Afrika perküsyonunu house ve tekno ile harmanlayan, kimi zaman 'Afropolitan House' diye anılan kendine özgü bir sound'u var. 

2022'de düzenlenen 64. Grammy Ödülleri'nde, David Guetta ve Pharrell gibi isimlerle işbirliği yaptığı yedinci albümü 'Subconsciously' ile Best Dance/Electronic Album ödülünü kazandı ve bu kategoride kazanan ilk Afrikalı sanatçı oldu. Alicia Keys, Drake ve Usher gibi isimlerle yaptığı ortak çalışmalar da kariyerinin dünya çapında ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.

Türkiye'yle tanışıklığı da yeni değil. Bodrum'da Lujo Hotel'de Solomun'la birlikte verdiği set, sanatçının ülkedeki ilk performanslarından biriydi; ardından Uniq İstanbul'da yaklaşık 7 bin kişilik bir kalabalığa çaldı, geçtiğimiz yıl da TEMACC organizasyonuyla Zorlu PSM'de sahne aldı. Ama bu sefer İstanbul'a çok daha büyük bir organizasyonla dönüyor.

Black Coffee 25 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da sahne alacak.

Black Coffee 25 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da sahne alacak.

Black Coffee, 25 Eylül Cuma günü TEMACC organizasyonuyla Ataköy Marina Arena'da İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Etkinlik saat 16.00'da başlayıp gece yarısına kadar sürecek. Gece boyunca Black Coffee'nin imzası haline gelen o karakteristik sound'u dinleyeceğiz: Afro house, deep house ve Afrika ritimlerinin elektronik müzikle buluştuğu, hem dans ettiren hem de derin bir atmosfer kuran bir set. 

Organizasyon tarafında da sahne, ışık ve görsel prodüksiyona ayrı bir önem verildiği aktarılıyor; yani ortada sıradan bir DJ seti değil, gerçek bir sahne şovu kurma niyeti var.

Organizasyonun paylaştığı bilgilere göre bu, Black Coffee'nin Türkiye'deki bugüne kadarki en büyük sahnesi olacak ve geceye yaklaşık 10 bin müziksever katılacak. Takvime bakarsanız 25 Eylül aslında sonbaharın kapıda olduğu bir tarih, ama organizasyonun sloganı bunu hiç umursamıyor: Geceyi 'İstanbul yazına dev bir veda' olarak sunuyorlar. Mevsim ne derse desin, TEMACC'e göre yazın kapanışı bu sahnede yapılacak.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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