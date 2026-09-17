Grammy Ödüllü Black Coffee Türkiye'deki En Büyük Sahnesine Çıkmaya Hazırlanıyor!
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Grammy ödüllü Afro house ikonu Black Coffee, 25 Eylül'de Türkiye'deki bugüne kadarki en büyük sahnesine çıkmaya hazırlanıyor! TEMACC organizasyonuyla Ataköy Marina Arena'da sahne alacak olan Grammy ödüllü DJ, kendine özgü Afro House sound'uyla binlerce müzikseveri bir araya getirecek. Peki Black Coffee kim, kariyerinde neler var ve bu kez İstanbul'a nasıl bir organizasyonla dönüyor?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Black Coffee'yi elektronik müzik takip edenlere uzun uzun anlatmaya gerek yok aslında.
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Black Coffee 25 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da sahne alacak.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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