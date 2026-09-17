Grammy Ödüllü Black Coffee Türkiye'deki En Büyük Sahnesine Çıkmaya Hazırlanıyor!

Gerçek adı Nkosinathi Innocent Maphumulo olan Black Coffee, Güney Afrikalı bir DJ ve prodüktör. Afro House sahnesinin son yirmi yıldır en çok konuşulan isimlerinden biri; Afrika perküsyonunu house ve tekno ile harmanlayan, kimi zaman 'Afropolitan House' diye anılan kendine özgü bir sound'u var.

2022'de düzenlenen 64. Grammy Ödülleri'nde, David Guetta ve Pharrell gibi isimlerle işbirliği yaptığı yedinci albümü 'Subconsciously' ile Best Dance/Electronic Album ödülünü kazandı ve bu kategoride kazanan ilk Afrikalı sanatçı oldu. Alicia Keys, Drake ve Usher gibi isimlerle yaptığı ortak çalışmalar da kariyerinin dünya çapında ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.

Türkiye'yle tanışıklığı da yeni değil. Bodrum'da Lujo Hotel'de Solomun'la birlikte verdiği set, sanatçının ülkedeki ilk performanslarından biriydi; ardından Uniq İstanbul'da yaklaşık 7 bin kişilik bir kalabalığa çaldı, geçtiğimiz yıl da TEMACC organizasyonuyla Zorlu PSM'de sahne aldı. Ama bu sefer İstanbul'a çok daha büyük bir organizasyonla dönüyor.