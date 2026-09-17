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Jennifer Lopez'i Gözaltına Aldılar Sanacaksınız! Hırsızlıkla Suçlanan Kadının Fotoğrafı Viral Oldu

Jennifer Lopez'i Gözaltına Aldılar Sanacaksınız! Hırsızlıkla Suçlanan Kadının Fotoğrafı Viral Oldu

Jennifer Lopez Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2026 - 19:12
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Jennifer Lopez'i yeni bir filmi, sahnesi ya da milyon dolarlık eviyle magazin gündeminde görmeye alışığız. Ama bu sefer adı, kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan bir hırsızlık dosyası yüzünden anıldı! 

Minnesota'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki Cyrena Anne Quast'ın mugshot'ı yayınlanınca sosyal medya ikiye bölündü. Fotoğraftaki benzerlik gerçekten 'bir dakika, bu Jennifer Lopez mi?' dedirtecek cinsten! Üstelik ikilinin arasında hiçbir akrabalık ya da bağlantı da yok, tamamen tesadüf. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Jennifer Lopez'i tanıtmaya kim bilir kaçıncı kez oturuyoruz ama bu kadın hala bizi şaşırtmayı bırakmıyor!

Jennifer Lopez'i tanıtmaya kim bilir kaçıncı kez oturuyoruz ama bu kadın hala bizi şaşırtmayı bırakmıyor!

Müzikte, oyunculukta, sahne şovlarında otuz yılı geride bırakan J.Lo, popüler kültürün üzerinden atlamayı hala başaramadığı isimlerinden biri. Aralık ayında Las Vegas'ta Caesars Palace'ta başlattığı özel konser dizisiyle sahneye geri dönmüş, Mart ayında bu diziyi kapatmıştı. Şimdi de gözü Robert Zemeckis imzalı, Netflix yapımı 'The Last Mrs. Parrish' filminde; zengin bir çifti hedef alan hesap işi bir kadını canlandıracağı bu projede kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Özel hayatında da sular hiç durulmadı. Ben Affleck'le yıllar sonra yeniden alevlenen aşkları evliliğe uzanmış, ardından ikili 2024'te yollarını ayırmıştı. Boşanmanın üzerinden geçen sürede Jennifer'ın adı bu kez gayrimenkulle anıldı: Hidden Hills'te satın aldığı, yaklaşık 18 milyon dolarlık malikanesini kendi zevkine göre baştan yenileyip geçtiğimiz hafta ilk kez sosyal medyadan gösterdi. Steinway piyanosu, sanat kitaplarıyla dolu rafları ve aslan biblolarıyla dekore edilen ev, 'mood board hayat buldu' notuyla paylaşılınca bir anda konuşulan konu haline geldi.

Yani Jennifer Lopez'i yeni bir filmiyle, sahnesiyle ya da milyon dolarlık eviyle magazin gündemine gelirken görmeye çok alışığız. Ama bu sefer işler biraz farklı: J.Lo'nun adı, kendisiyle hiçbir bağlantısı olmayan, Amerika'nın öbür ucunda geçen bir hırsızlık dosyası yüzünden gündeme geldi. Hem de akıllara durgunluk verecek bir sebeple!

Olayın merkezinde 35 yaşındaki Cyrena Anne Quast var!

Olayın merkezinde 35 yaşındaki Cyrena Anne Quast var!

Minnesota'nın St. Cloud kentinden olan Quast, 30 Ağustos'ta Monticello'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı. Ceza şikayetine göre Quast, bir Runnings mağazasından toplam yaklaşık 580 dolar değerinde iki double-pack elektrikli el aleti bataryası çalmakla suçlanıyor. Mağaza çalışanının onu iki gün önce yaşandığı iddia edilen benzer bir olaydan tanıyıp polisi araması, olayın ortaya çıkmasını sağlamış. Aktarılanlara göre Quast, gözaltı sürecinde bataryaları aldığını kabul etti.

Hukuki taraf da bir o kadar dikkat çekici: Quast hakkında ilk aşamada ağır kabahatli hırsızlık kapsamında işlem yapıldı ve ertesi gün serbest bırakıldı. Ancak aktarılan bilgilere göre çalınan malın toplam değerinin 500 doları geçmesi ve Quast'ın Mart 2024'te Stearns County'de aldığı bir hırsızlık mahkumiyeti nedeniyle suçlamanın ağır ceza seviyesine çıkarıldığı belirtiliyor; bir yargıcın kefaleti 15 bin dolar ya da belirli şartlarla 0 dolar olarak belirlediği aktarılıyor. Tabii şunu net şekilde belirtmek gerekiyor: ortada henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet yok, dava süreci devam ediyor.

Fakat bu dosyanın dünya çapında konuşulmasının sebebi suçlamanın kendisi hiç değil! Wright County Sheriff's Office'in çektiği mugshot ortaya çıkınca iş bambaşka bir boyuta sıçradı: Cyrena Anne Quast'ın Jennifer Lopez'e olan benzerliği sosyal medyayı ikiye böldü. Fotoğraflar yan yana konunca gözlerinize inanamayabilirsiniz; yüz hatları, bakışlar, geriye toplanmış o saçlar tıpatıp J.Lo! Sanki biri 'Jennifer Lopez'i gözaltına aldılar' diye şaka yapıp görüntüyü kanıt olarak sunmuş gibi bir hal var ortada. Sosyal medyada 'J.Lo'nun kayıp ikizi bulundu' yorumları peş peşe sıralandı, fotoğraf göz açıp kapayana kadar binlerce kez paylaşılıp gündeme oturdu.

Tabii burada bir parantez açmak şart: Quast ile Jennifer Lopez arasında akrabalık ya da herhangi bir bağlantı yok, hatta ikisinin birbirinden haberi olduğuna dair de hiçbir bilgi bulunmuyor. 

Meğer yerel bir mağazadan çalınan iki batarya paketi, şüphelinin dünyanın en tanınan yıldızlarından birine çarpıcı biçimde benzemesi sayesinde küçük bir Minnesota kasabasından çıkıp uluslararası magazin gündemine taşınabiliyormuş! Görünen o ki bazen viral olmak için gereken tek şey, yanlış zamanda çekilmiş doğru bir mugshot.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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