Jennifer Lopez'i Gözaltına Aldılar Sanacaksınız! Hırsızlıkla Suçlanan Kadının Fotoğrafı Viral Oldu

Minnesota'nın St. Cloud kentinden olan Quast, 30 Ağustos'ta Monticello'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı. Ceza şikayetine göre Quast, bir Runnings mağazasından toplam yaklaşık 580 dolar değerinde iki double-pack elektrikli el aleti bataryası çalmakla suçlanıyor. Mağaza çalışanının onu iki gün önce yaşandığı iddia edilen benzer bir olaydan tanıyıp polisi araması, olayın ortaya çıkmasını sağlamış. Aktarılanlara göre Quast, gözaltı sürecinde bataryaları aldığını kabul etti.

Hukuki taraf da bir o kadar dikkat çekici: Quast hakkında ilk aşamada ağır kabahatli hırsızlık kapsamında işlem yapıldı ve ertesi gün serbest bırakıldı. Ancak aktarılan bilgilere göre çalınan malın toplam değerinin 500 doları geçmesi ve Quast'ın Mart 2024'te Stearns County'de aldığı bir hırsızlık mahkumiyeti nedeniyle suçlamanın ağır ceza seviyesine çıkarıldığı belirtiliyor; bir yargıcın kefaleti 15 bin dolar ya da belirli şartlarla 0 dolar olarak belirlediği aktarılıyor. Tabii şunu net şekilde belirtmek gerekiyor: ortada henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet yok, dava süreci devam ediyor.

Fakat bu dosyanın dünya çapında konuşulmasının sebebi suçlamanın kendisi hiç değil! Wright County Sheriff's Office'in çektiği mugshot ortaya çıkınca iş bambaşka bir boyuta sıçradı: Cyrena Anne Quast'ın Jennifer Lopez'e olan benzerliği sosyal medyayı ikiye böldü. Fotoğraflar yan yana konunca gözlerinize inanamayabilirsiniz; yüz hatları, bakışlar, geriye toplanmış o saçlar tıpatıp J.Lo! Sanki biri 'Jennifer Lopez'i gözaltına aldılar' diye şaka yapıp görüntüyü kanıt olarak sunmuş gibi bir hal var ortada. Sosyal medyada 'J.Lo'nun kayıp ikizi bulundu' yorumları peş peşe sıralandı, fotoğraf göz açıp kapayana kadar binlerce kez paylaşılıp gündeme oturdu.

Tabii burada bir parantez açmak şart: Quast ile Jennifer Lopez arasında akrabalık ya da herhangi bir bağlantı yok, hatta ikisinin birbirinden haberi olduğuna dair de hiçbir bilgi bulunmuyor.

Meğer yerel bir mağazadan çalınan iki batarya paketi, şüphelinin dünyanın en tanınan yıldızlarından birine çarpıcı biçimde benzemesi sayesinde küçük bir Minnesota kasabasından çıkıp uluslararası magazin gündemine taşınabiliyormuş! Görünen o ki bazen viral olmak için gereken tek şey, yanlış zamanda çekilmiş doğru bir mugshot.