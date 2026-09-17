Jennifer Lopez'i Gözaltına Aldılar Sanacaksınız! Hırsızlıkla Suçlanan Kadının Fotoğrafı Viral Oldu
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Jennifer Lopez'i yeni bir filmi, sahnesi ya da milyon dolarlık eviyle magazin gündeminde görmeye alışığız. Ama bu sefer adı, kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan bir hırsızlık dosyası yüzünden anıldı!
Minnesota'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki Cyrena Anne Quast'ın mugshot'ı yayınlanınca sosyal medya ikiye bölündü. Fotoğraftaki benzerlik gerçekten 'bir dakika, bu Jennifer Lopez mi?' dedirtecek cinsten! Üstelik ikilinin arasında hiçbir akrabalık ya da bağlantı da yok, tamamen tesadüf.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Jennifer Lopez'i tanıtmaya kim bilir kaçıncı kez oturuyoruz ama bu kadın hala bizi şaşırtmayı bırakmıyor!
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Olayın merkezinde 35 yaşındaki Cyrena Anne Quast var!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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