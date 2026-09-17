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Aynı Marka Ama Aynı Etki Değil! Afra Saraçoğlu'nun Pozları Serenay Sarıkaya'yı Mumla Arattı

Aynı Marka Ama Aynı Etki Değil! Afra Saraçoğlu'nun Pozları Serenay Sarıkaya'yı Mumla Arattı

Serenay Sarıkaya Afra Saraçoğlu
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2026 - 18:00
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Bvlgari, Türkiye'deki hikayesini geçtiğimiz Aralık ayından beri Afra Saraçoğlu ile sürdürüyor. Markanın yeni yüzü, bu unvanla ilk büyük sınavını Milano'da düzenlenen Regional High Jewelry gecesinde verdi. Fakat paylaşılan pozlar sosyal medyada beklenmedik bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kullanıcıların gözü Afra'nın styling'inden çok markanın yıllardır en çok konuşulan ismi Serenay Sarıkaya'ya kaydı. İki ismin Bvlgari görünümleri arasındaki kıyas da haliyle kaçınılmaz oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Afra Saraçoğlu'nu hayatımıza sokan iş 2017'de Fazilet Hanım ve Kızları'ndaki Ece'siydi ama asıl patlamayı 2022'de Yalı Çapkını'nın Seyran'ıyla yaptı.

Afra Saraçoğlu'nu hayatımıza sokan iş 2017'de Fazilet Hanım ve Kızları'ndaki Ece'siydi ama asıl patlamayı 2022'de Yalı Çapkını'nın Seyran'ıyla yaptı.

2016'da İkinci Şans filminde Nurgül Yeşilçay'ın kızını canlandırarak kamera karşısına ilk geçen Afra, bir yıl sonra Fazilet Hanım ve Kızları'nda Ece'ye hayat vererek tanınırlığını pekiştirdi. Ama Afra'yı gerçek anlamda ülke çapında bir yıldıza dönüştüren iş, tartışmasız Yalı Çapkını'ydı. Seyran karakteriyle 2022'den 2025'e kadar ekranlarda kalan Afra, bu süre zarfında yalnızca dizinin değil, magazin dünyasının da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Özel hayatı da bu süreçte gündemden hiç düşmedi. 2018'den beri birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu'ndan 2022'nin sonlarında ayrılan Afra, kısa süre sonra Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamaya başladı; bu ilişki de 2024'ün Haziran ayında, İspanya tatilinin ardından noktalandı. Bugünse adı iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile anılıyor; ikili son aylarda Kopenhag'dan Madrid'e, İstanbul'a kadar pek çok kentte birlikte görüntülendi.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gözümüzün önünde olan Afra, son dönemde bambaşka bir alanda da adından söz ettiriyor: moda ve mücevher dünyası.

Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz Aralık ayında İtalyan mücevher devi Bvlgari'nin Türkiye'deki yeni marka elçisi ilan edildi.

Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz Aralık ayında İtalyan mücevher devi Bvlgari'nin Türkiye'deki yeni marka elçisi ilan edildi.

22 Aralık 2025'te yapılan duyuruyla markanın Türkiye'deki hikayesini 2021'den beri taşıyan Serenay Sarıkaya'nın yerini alan Afra, Bvlgari'nin ikonik mücevher, saat ve aksesuar koleksiyonlarını artık kendisi temsil edecekti.

Yeni unvanının ilk büyük sınavı ise 30 Mart'ta Milano'da düzenlenen, markanın Eclettica koleksiyonunun tanıtıldığı Regional High Jewelry gecesiydi. Lacivert, başörtüsü detaylı bir elbiseyle davete katılan Afra, boynuna 3,2 milyon euro değerindeki 'Secret Garden' kolyeyi taktı.

Fakat gecenin ardından sosyal medyada asıl konuşulan Afra'nın güzelliği değil, genel styling'iydi. Kullanıcıların önemli bir kısmı kombinin ve genel havanın Bvlgari'nin o ihtişamlı, iddialı enerjisiyle tam oturmadığını düşündü; yorumlarda Afra'nın 'aurasının' markanın gösterişli kimliğini taşımaya yetmediği söylendi.

Ve tabii ki akıllara hemen aynı markanın yıllardır en çok konuşulan ismi geldi: Serenay Sarıkaya.

Aynı marka, iki çok konuşulan oyuncu olunca karşılaştırma da haliyle kaçınılmaz oldu!

Aynı marka, iki çok konuşulan oyuncu olunca karşılaştırma da haliyle kaçınılmaz oldu!

Serenay Sarıkaya, 2021'de Bvlgari'nin Türkiye'deki ilk marka elçisi olmuş, o tarihten bu yana markanın yüksek mücevhercilik davetlerinde defalarca boy göstermişti. Serenay'ın Bvlgari görünümleri yıllar içinde net, güçlü ve glamorous bir imaj olarak hafızalara kazınmıştı; kıyafet-mücevher dengesini kurma konusundaki ustalığı da sıkça övgü topluyordu.

Afra'nın Milano'daki pozları paylaşılır paylaşılmaz kullanıcıların gözü de haliyle Serenay'ın o yıllara yayılan Bvlgari arşivine çevrildi. Kimileri doğrudan 'Serenay çok daha iyi temsil ediyordu' derken, kimileri de markanın tercihini 'gençlik ve popülerlik' üzerine kurulu bir hamle olarak yorumladı.

Yanlış anlaşılmasın; kullanıcıların derdi Afra'nın güzelliği değildi. Mesele daha çok, Bvlgari'nin o kadife gibi ağır lüks havasıyla Afra'nın bu gecede yakaladığı enerjinin aynı noktada buluşup buluşmadığıydı. Serenay'ın yıllardır çıtayı bu kadar yukarı koymuş olması da Afra için işi daha başından biraz zorlaştırmış olabilir. 

Sonuç olarak Bvlgari'nin Türkiye'deki yeni yüzü Afra Saraçoğlu olsa da sosyal medyanın gözü bir süre daha markanın eski elçisini aramaya devam edecek gibi görünüyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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