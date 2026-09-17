Aynı Marka Ama Aynı Etki Değil! Afra Saraçoğlu'nun Pozları Serenay Sarıkaya'yı Mumla Arattı
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Bvlgari, Türkiye'deki hikayesini geçtiğimiz Aralık ayından beri Afra Saraçoğlu ile sürdürüyor. Markanın yeni yüzü, bu unvanla ilk büyük sınavını Milano'da düzenlenen Regional High Jewelry gecesinde verdi. Fakat paylaşılan pozlar sosyal medyada beklenmedik bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kullanıcıların gözü Afra'nın styling'inden çok markanın yıllardır en çok konuşulan ismi Serenay Sarıkaya'ya kaydı. İki ismin Bvlgari görünümleri arasındaki kıyas da haliyle kaçınılmaz oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Afra Saraçoğlu'nu hayatımıza sokan iş 2017'de Fazilet Hanım ve Kızları'ndaki Ece'siydi ama asıl patlamayı 2022'de Yalı Çapkını'nın Seyran'ıyla yaptı.
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Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz Aralık ayında İtalyan mücevher devi Bvlgari'nin Türkiye'deki yeni marka elçisi ilan edildi.
Aynı marka, iki çok konuşulan oyuncu olunca karşılaştırma da haliyle kaçınılmaz oldu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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