Aynı Marka Ama Aynı Etki Değil! Afra Saraçoğlu'nun Pozları Serenay Sarıkaya'yı Mumla Arattı

2016'da İkinci Şans filminde Nurgül Yeşilçay'ın kızını canlandırarak kamera karşısına ilk geçen Afra, bir yıl sonra Fazilet Hanım ve Kızları'nda Ece'ye hayat vererek tanınırlığını pekiştirdi. Ama Afra'yı gerçek anlamda ülke çapında bir yıldıza dönüştüren iş, tartışmasız Yalı Çapkını'ydı. Seyran karakteriyle 2022'den 2025'e kadar ekranlarda kalan Afra, bu süre zarfında yalnızca dizinin değil, magazin dünyasının da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Özel hayatı da bu süreçte gündemden hiç düşmedi. 2018'den beri birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu'ndan 2022'nin sonlarında ayrılan Afra, kısa süre sonra Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamaya başladı; bu ilişki de 2024'ün Haziran ayında, İspanya tatilinin ardından noktalandı. Bugünse adı iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile anılıyor; ikili son aylarda Kopenhag'dan Madrid'e, İstanbul'a kadar pek çok kentte birlikte görüntülendi.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gözümüzün önünde olan Afra, son dönemde bambaşka bir alanda da adından söz ettiriyor: moda ve mücevher dünyası.