Hafsanur Sancaktutan'ın Manidar "Tesadüf" Çıkışına Devrim Özkan'dan Geldiği İddia Edilen Cevap Olay Oldu!

Hatırlarsanız işin merkezinde yine Deniz Can Aktaş vardı. Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş, Aşk Ağlatırsetinde başlayan ilişkilerini yaklaşık 3,5 yıl sürdürmüş, bir dönem evlilik haberleriyle bile anılmıştı. İkilinin yolları 2022'nin sonlarında ayrılmıştı.

Aradan yıllar geçti, bu kez Deniz Can Aktaş'ın adı Yeraltı dizisindeki partneri Devrim Özkan ile aşk iddialarına karıştı. Birlikte Amerika'da görüntülenmeleri, ardından New York sokaklarında el ele yakalanmaları derken ikilinin yakınlığı magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Buraya kadar her şey normaldi. Fakat Devrim Özkan ve Hafsanur Sancaktutan'ın da geçmişte sosyal medyada gayet samimi olduğunu biliyorduk. Birbirlerinin paylaşımlarını beğeniyor, hatta Devrim'in Hafsanur'a “Güzelim, yolunuz açık olsun 🤍” gibi sıcacık yorumlar bıraktığını görüyorduk.

Derken geçtiğimiz saatlerde işler değişti. Önce Devrim Özkan'ın Hafsanur Sancaktutan'ı takipten çıktığı, ardından Hafsanur'un da aynı hamleyle karşılık verdiği fark edildi.

İki oyuncunun neden birbirini takipten çıktığını bilmiyoruz elbette. Fakat denklemin bir tarafında Hafsanur'un yıllarca aşk yaşadığı Deniz Can Aktaş, diğer tarafında ise şimdilerde adı onunla anılan Devrim Özkan olunca sosyal medyada “Kıskançlık krizi mi çıktı?” yorumlarının önü alınamadı.

Biz tam “Takipten çıktılar ama konu burada kapanır herhalde” diyorduk ki... Kapanmadı.