Hafsanur Sancaktutan'ın Manidar "Tesadüf" Çıkışına Devrim Özkan'dan Geldiği İddia Edilen Cevap Olay Oldu!
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Devrim Özkan ve Hafsanur Sancaktutan arasında yaşanan takip krizi magazin gündemini hareketlendirmişti. Taraflardan herhangi bir açıklama gelir mi diye beklerken Hafsanur Sancaktutan'dan zamanlamasıyla dikkat çeken oldukça manidar bir paylaşım geldi. Çok geçmeden Devrim Özkan cephesinden geldiği iddia edilen bir cevap daha dolaşıma girdi. İkilinin arasındaki iplerin iyice gerildiğini düşündüren sözler sosyal medyada hızla yayılırken, işin içine sonradan giren bazı detaylar ise kafaları fena halde karıştırdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Devrim Özkan ve Hafsanur Sancaktutan arasında başlayan takip krizini daha birkaç saat önce konuşmuştuk. Meğer mevzu burada kapanmayacakmış!
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Takip krizinin ardından Hafsanur Sancaktutan'dan gelen tek cümlelik paylaşım, ortalığı yeniden alevlendirmeye yetti!
Devrim Özkan'ın Hafsanur'a “Bizde tesadüf olmaz güzelim :))” diye cevap verdiği iddia edildi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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