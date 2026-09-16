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Hafsanur Sancaktutan'ın Manidar "Tesadüf" Çıkışına Devrim Özkan'dan Geldiği İddia Edilen Cevap Olay Oldu!

Hafsanur Sancaktutan'ın Manidar "Tesadüf" Çıkışına Devrim Özkan'dan Geldiği İddia Edilen Cevap Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.09.2026 - 21:43
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Devrim Özkan ve Hafsanur Sancaktutan arasında yaşanan takip krizi magazin gündemini hareketlendirmişti. Taraflardan herhangi bir açıklama gelir mi diye beklerken Hafsanur Sancaktutan'dan zamanlamasıyla dikkat çeken oldukça manidar bir paylaşım geldi. Çok geçmeden Devrim Özkan cephesinden geldiği iddia edilen bir cevap daha dolaşıma girdi. İkilinin arasındaki iplerin iyice gerildiğini düşündüren sözler sosyal medyada hızla yayılırken, işin içine sonradan giren bazı detaylar ise kafaları fena halde karıştırdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Devrim Özkan ve Hafsanur Sancaktutan arasında başlayan takip krizini daha birkaç saat önce konuşmuştuk. Meğer mevzu burada kapanmayacakmış!

Devrim Özkan ve Hafsanur Sancaktutan arasında başlayan takip krizini daha birkaç saat önce konuşmuştuk. Meğer mevzu burada kapanmayacakmış!

Hatırlarsanız işin merkezinde yine Deniz Can Aktaş vardı. Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş, Aşk Ağlatırsetinde başlayan ilişkilerini yaklaşık 3,5 yıl sürdürmüş, bir dönem evlilik haberleriyle bile anılmıştı. İkilinin yolları 2022'nin sonlarında ayrılmıştı.

Aradan yıllar geçti, bu kez Deniz Can Aktaş'ın adı Yeraltı dizisindeki partneri Devrim Özkan ile aşk iddialarına karıştı. Birlikte Amerika'da görüntülenmeleri, ardından New York sokaklarında el ele yakalanmaları derken ikilinin yakınlığı magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Buraya kadar her şey normaldi. Fakat Devrim Özkan ve Hafsanur Sancaktutan'ın da geçmişte sosyal medyada gayet samimi olduğunu biliyorduk. Birbirlerinin paylaşımlarını beğeniyor, hatta Devrim'in Hafsanur'a “Güzelim, yolunuz açık olsun 🤍” gibi sıcacık yorumlar bıraktığını görüyorduk.

Derken geçtiğimiz saatlerde işler değişti. Önce Devrim Özkan'ın Hafsanur Sancaktutan'ı takipten çıktığı, ardından Hafsanur'un da aynı hamleyle karşılık verdiği fark edildi.

İki oyuncunun neden birbirini takipten çıktığını bilmiyoruz elbette. Fakat denklemin bir tarafında Hafsanur'un yıllarca aşk yaşadığı Deniz Can Aktaş, diğer tarafında ise şimdilerde adı onunla anılan Devrim Özkan olunca sosyal medyada “Kıskançlık krizi mi çıktı?” yorumlarının önü alınamadı.

Biz tam “Takipten çıktılar ama konu burada kapanır herhalde” diyorduk ki... Kapanmadı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Takip krizinin ardından Hafsanur Sancaktutan'dan gelen tek cümlelik paylaşım, ortalığı yeniden alevlendirmeye yetti!

Takip krizinin ardından Hafsanur Sancaktutan'dan gelen tek cümlelik paylaşım, ortalığı yeniden alevlendirmeye yetti!

Hafsanur Sancaktutan, bütün bu takipten çıkma haberlerinin konuşulduğu saatlerde X hesabından oldukça manidar bir paylaşım yaptı:

“bazı tesadüfler fazla düzenli :))”

Ne bir isim verdi ne Devrim Özkan'dan bahsetti ne de Deniz Can Aktaş'a doğrudan bir göndermede bulundu. Ama kabul edelim, zamanlama fazlasıyla dikkat çekiciydi. Devrim'le karşılıklı olarak takipten çıktıklarının fark edilmesinin hemen ardından gelen bu “tesadüf” çıkışı, sosyal medyada doğal olarak yaşananlara gönderme şeklinde yorumlandı.

Hafsanur'un tam olarak neyi kastettiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla “Devrim Özkan'a gönderme yaptı” diye kesin bir hüküm vermek mümkün değil. Fakat magazin matematiği bir kez daha çalışmaya başladı bile! Üstelik çok geçmeden bu kez Devrim Özkan'a ait olduğu öne sürülen bir cevap dolaşıma girdi.

Devrim Özkan'ın Hafsanur'a “Bizde tesadüf olmaz güzelim :))” diye cevap verdiği iddia edildi!

Devrim Özkan'ın Hafsanur'a “Bizde tesadüf olmaz güzelim :))” diye cevap verdiği iddia edildi!

Fakat ekran görüntüsüne biraz dikkatli bakınca işler değişti... Sosyal medyada dolaşıma giren ekran görüntüsünde Devrim Özkan'a aitmiş gibi gösterilen bir hesaptan Hafsanur'un paylaşımına adeta cevap niteliğinde şu sözlerin yazıldığı görülüyordu:

“Bizde tesadüf olmaz güzelim :))”

Hafsanur'un “Bazı tesadüfler fazla düzenli” çıkışının ardından böyle bir cevabın gelmesi elbette ilk bakışta “Eyvah, savaş resmen başladı!” dedirtecek cinsten. Hele bir de sondaki aynı “:))” detayı... 

Ama bir dakika durmamız gerekiyordu. Çünkü söz konusu paylaşımın gerçekten Devrim Özkan tarafından yapıldığını doğrulayabileceğimiz orijinal bir gönderiye ulaşmak mümkün değil. Üstelik Devrim Özkan'ın şu anda söz konusu paylaşımın yapılmış olabileceği doğrulanabilir aktif bir X hesabı da görünmüyor.

İşin daha da ilginç tarafı ise dolaşımdaki ekran görüntüsünün detaylarında saklı. Devrim'e ait olduğu iddia edilen paylaşımın tarih-saat ve etkileşim bilgilerinin Hafsanur'un gerçek paylaşımının yayılan ekran görüntüsündeki detaylarla birebir örtüşmesi görüntünün sonradan hazırlanmış olabileceği şüphesini güçlendiriyor. Yani sosyal medyada hızla yayılan “Devrim'den Hafsanur'a cevap geldi” iddiasını şu aşamada gerçekmiş gibi kabul etmek pek mümkün görünmüyor.

Görselin yapay zekayla mı, bir düzenleme programıyla mı yoksa başka bir yöntemle mi oluşturulduğunu kesin olarak söyleyemeyiz. Fakat ortada Devrim Özkan'a ait olduğunu doğrulayabildiğimiz bir paylaşım yok. Hafsanur'un “tesadüf” paylaşımı gerçek ama ona geldiği iddia edilen bu cevabın kendisi fazlasıyla şüpheli.

Biz Devrim-Hafsanur cephesinde ikinci raund başladı sanırken, belli ki bu kez magazin kaosuna üçüncü bir el dokunmuş olabilir. 😅

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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