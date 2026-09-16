Belçika'da Milletvekili Parlamento Tuvaletinde 13 Saat Mahsur Kaldı: Nefes Almak İçin Kapıyı Deldi
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Belçika'nın Flaman Parlamentosu'nda görev yapan Vlaams Belang milletvekili Frédéric Erens (58), Salı akşamı toplantı sonrası girdiği tuvalette 13 saat kaldı. Kapının kilit mekanizması kırılınca dışarı çıkamayan Erens, telefonunu masasında unuttuğu için yardım da isteyemedi. Yaklaşık 13 saat kapalı kalan milletvekili, ancak sabah mesaiye gelen bir temizlik görevlisi sayesinde kurtarılabildi.
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Olay, Brüksel'deki Flaman Parlamentosu'nun grup ofislerinin bulunduğu ek binada, Salı günü saat 17.00 sıralarında yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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