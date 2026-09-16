Belçika'da Milletvekili Parlamento Tuvaletinde 13 Saat Mahsur Kaldı: Nefes Almak İçin Kapıyı Deldi

2024'te Flaman Brabant bölgesinden parlamentoya seçilen 58 yaşındaki Frédéric Erens, Vlaams Belang'ın milletvekili olarak Ulaşım, Bayındırlık İşleri ve Dış Politika komisyonlarında görev yapıyor; aynı zamanda Keerbergen belediye meclisi üyesi. Salı günü bir toplantının ardından tuvalete giren Erens, kapıyı kapattığı sırada kilit mekanizmasının bir parçasının kırıldığını fark etti.

Telefonunu masasında bıraktığı için kimseye haber veremeyen milletvekili, mesai saatinin bitmesiyle binada yalnız kaldığını da anladı. Yangın kapısı özelliği taşıyan tuvalet kapısının neredeyse hiç hava almaması, saatler ilerledikçe durumu daha da zorlaştırdı.