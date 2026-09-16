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Belçika'da Milletvekili Parlamento Tuvaletinde 13 Saat Mahsur Kaldı: Nefes Almak İçin Kapıyı Deldi

Belçika'da Milletvekili Parlamento Tuvaletinde 13 Saat Mahsur Kaldı: Nefes Almak İçin Kapıyı Deldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 21:48
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Belçika'nın Flaman Parlamentosu'nda görev yapan Vlaams Belang milletvekili Frédéric Erens (58), Salı akşamı toplantı sonrası girdiği tuvalette 13 saat kaldı. Kapının kilit mekanizması kırılınca dışarı çıkamayan Erens, telefonunu masasında unuttuğu için yardım da isteyemedi. Yaklaşık 13 saat kapalı kalan milletvekili, ancak sabah mesaiye gelen bir temizlik görevlisi sayesinde kurtarılabildi.

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Olay, Brüksel'deki Flaman Parlamentosu'nun grup ofislerinin bulunduğu ek binada, Salı günü saat 17.00 sıralarında yaşandı.

Olay, Brüksel'deki Flaman Parlamentosu'nun grup ofislerinin bulunduğu ek binada, Salı günü saat 17.00 sıralarında yaşandı.

2024'te Flaman Brabant bölgesinden parlamentoya seçilen 58 yaşındaki Frédéric Erens, Vlaams Belang'ın milletvekili olarak Ulaşım, Bayındırlık İşleri ve Dış Politika komisyonlarında görev yapıyor; aynı zamanda Keerbergen belediye meclisi üyesi. Salı günü bir toplantının ardından tuvalete giren Erens, kapıyı kapattığı sırada kilit mekanizmasının bir parçasının kırıldığını fark etti.

Telefonunu masasında bıraktığı için kimseye haber veremeyen milletvekili, mesai saatinin bitmesiyle binada yalnız kaldığını da anladı. Yangın kapısı özelliği taşıyan tuvalet kapısının neredeyse hiç hava almaması, saatler ilerledikçe durumu daha da zorlaştırdı.

"MacGyver'a Döndüm": Erens, Nefes Alabilmek İçin Kapıya Metal Bir Cisimle İki Delik Açtı.

"MacGyver'a Döndüm": Erens, Nefes Alabilmek İçin Kapıya Metal Bir Cisimle İki Delik Açtı.

Erens, saatler sonra tuvalette bulduğu metal bir cisimle kapıya biri üstte biri altta olmak üzere iki delik açarak içeri oksijen girmesini sağlamaya çalıştı. Belçikalı milletvekili, yaşadıklarını Flaman gazetesi HLN'ye 'MacGyver'a döndüm' sözleriyle anlattı.

Sabah 06.00 sıralarında işe gelen bir temizlik görevlisi, tuvaletten gelen sesleri fark ederek durumu bildirdi. Ekipler, levye yardımıyla arızalı kilidi kırıp Erens'i yaklaşık 13 saat sonra kurtardı. Solunum sıkıntısı yaşayan milletvekili, önlem amacıyla Brüksel'deki Saint-Jean Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi. Flaman Parlamentosu yönetimi olayı 'son derece talihsiz bir koşullar zinciri' olarak nitelendirerek benzer durumların tekrarlanmaması için önlem alınacağını açıkladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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