Süper Lig'de Yayıncı Kanal Değişebilir: Yayın İhalesi Erkenden Başlıyor, Hedef 400 Milyon Euro!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Trendyol Süper Lig'de kulüpleri saha dışında da gündeme taşıyan bir gelişme yaşanıyor: yeni yayın ihalesi süreci, alışılan takvimden çok daha erken başlatılıyor. TFF ve Kulüpler Birliği'nin ortak komisyonu, mevcut sözleşmenin bitmesine daha uzun bir süre varken ihale şartnamesini şimdiden hazırlamaya koyuldu; hedef, yıllık geliri 400 milyon euronun üzerine çıkarmak. Sürecin en dikkat çeken tarafı ise Süper Lig'i ekranlara taşıyan kanalın değişebilecek olması.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TFF ve Kulüpler Birliği, ihale şartnamesini hazırlamak için ocak-şubat gibi erken bir tarihi hedefliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mevcut sözleşme kapsamında beIN Sports, yıllık 182 milyon dolar artı KDV ödüyor.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, mevcut yayıncıyı yalnızca rakamlar değil tutumu üzerinden de eleştirmişti.
Avrupa'da yayın hakları ücretleri:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın