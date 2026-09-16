Süper Lig'de Yayıncı Kanal Değişebilir: Yayın İhalesi Erkenden Başlıyor, Hedef 400 Milyon Euro!

2024 yılında sonuçlanan ihalede beIN Media Group, Süper Lig ve 1. Lig'in tüm yayın haklarını sezon başına 182 milyon dolar (KDV dahil 218 milyon 400 bin dolar) karşılığında almıştı. Anlaşma 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsıyor; 23 yıldır Süper Lig'in yayıncısı olan Digiturk/beIN Sports, bu süre boyunca ekranlarda kalmaya devam edecek.

Ancak kulüpler bu rakamı artık yetersiz buluyor. Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu 14 Ağustos 2026'da başladı ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek; yeni yayın döneminin ise 2027-2028 sezonuyla birlikte devreye girmesi planlanıyor.