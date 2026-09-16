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Süper Lig'de Yayıncı Kanal Değişebilir: Yayın İhalesi Erkenden Başlıyor, Hedef 400 Milyon Euro!

Süper Lig'de Yayıncı Kanal Değişebilir: Yayın İhalesi Erkenden Başlıyor, Hedef 400 Milyon Euro!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 08:12
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Trendyol Süper Lig'de kulüpleri saha dışında da gündeme taşıyan bir gelişme yaşanıyor: yeni yayın ihalesi süreci, alışılan takvimden çok daha erken başlatılıyor. TFF ve Kulüpler Birliği'nin ortak komisyonu, mevcut sözleşmenin bitmesine daha uzun bir süre varken ihale şartnamesini şimdiden hazırlamaya koyuldu; hedef, yıllık geliri 400 milyon euronun üzerine çıkarmak. Sürecin en dikkat çeken tarafı ise Süper Lig'i ekranlara taşıyan kanalın değişebilecek olması. 

Kaynak: Tahir Kum / Türkiye Gazetesi

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TFF ve Kulüpler Birliği, ihale şartnamesini hazırlamak için ocak-şubat gibi erken bir tarihi hedefliyor.

TFF ve Kulüpler Birliği, ihale şartnamesini hazırlamak için ocak-şubat gibi erken bir tarihi hedefliyor.

Kurulacak ortak komisyon, yayın paketini birden fazla parçaya bölmeyi planlıyor: canlı maç yayınları, dijital içerik hakları, özet görüntüler ve yurt dışı yayın hakları ayrı ayrı ihaleye çıkarılabilecek. Sözleşme süresi ve ödeme takviminin de bu aşamada netleşmesi bekleniyor.

Benzer bir komisyon 2024'teki ihalede de kurulmuştu; o dönem TFF'nin Riva'daki merkezinde bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, teklif veren Saran Medya temsilcileriyle ilk görüşmesini yapmıştı. Yeni turda da benzer bir sürecin işletilmesi öngörülüyor; tek fark, hazırlığın bu kez aylar öncesinden başlamış olması.

Mevcut sözleşme kapsamında beIN Sports, yıllık 182 milyon dolar artı KDV ödüyor.

Mevcut sözleşme kapsamında beIN Sports, yıllık 182 milyon dolar artı KDV ödüyor.

2024 yılında sonuçlanan ihalede beIN Media Group, Süper Lig ve 1. Lig'in tüm yayın haklarını sezon başına 182 milyon dolar (KDV dahil 218 milyon 400 bin dolar) karşılığında almıştı. Anlaşma 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsıyor; 23 yıldır Süper Lig'in yayıncısı olan Digiturk/beIN Sports, bu süre boyunca ekranlarda kalmaya devam edecek.

Ancak kulüpler bu rakamı artık yetersiz buluyor. Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu 14 Ağustos 2026'da başladı ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek; yeni yayın döneminin ise 2027-2028 sezonuyla birlikte devreye girmesi planlanıyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, mevcut yayıncıyı yalnızca rakamlar değil tutumu üzerinden de eleştirmişti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, mevcut yayıncıyı yalnızca rakamlar değil tutumu üzerinden de eleştirmişti.

Hacıosmanoğlu'nun geçmiş dönemde yaptığı açıklamalarda, mevcut yayıncı kuruluşun yatırımı yetersiz bulduğu ve yayın kalitesinin düştüğü vurgulanmıştı; bu rahatsızlığın yalnızca dört büyük kulüple sınırlı kalmadığı, ligin genelini etkilediği belirtiliyor. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere büyük kulüplerin artan nakit ihtiyacı, yeni ihaleyi kulüpler için daha da kritik hale getiriyor.

Bu turda beIN Sports'un karşısında geçmiş yıllara kıyasla daha iddialı bir rakip var: Saran Group. Bahis operasyonlarından çekilen ve S Sport, Ajansspor, Radyospor gibi markalarla yayıncılığa ağırlık veren Saran Group'un bu kez daha agresif bir teklif hazırlığında olduğu aktarılıyor; iki şirket arasındaki rekabetin 400 milyon euroluk hedefe ulaşılıp ulaşılamayacağını belirlemesi bekleniyor.

Avrupa'da yayın hakları ücretleri:

Avrupa'da yayın hakları ücretleri:

Süper Lig kulüpleri yeni yayın ihalesinde yıllık 400 milyon avro hedeflerken geçmiş anlaşmalar, Türk futbolunun bu büyüklükteki rakamlara yabancı olmadığını gösteriyor. Yayın haklarında rekor, 2016’daki ihalede verilen yıllık 500 milyon dolar artı KDV’lik teklifte bulunuyor. 1996’da Cine5 ile başlayan merkezî havuz sisteminde ilk sezonun bedeli 40 milyon dolardı.

2010 ihalesinde Digiturk, TRT ve Türk Telekom’un farklı paketlere verdiği yıllık tekliflerin toplamı 374,7 milyon dolara ulaştı. 2017-2022 dönemini kapsayan ihalede ise yıllık 500 milyon dolarla zirve görüldü. Sonraki süreçte dolar yükselince, rakam TL’ye sabitlendi. 2022’deki anlaşmanın ilk sezon bedeli 2,2 milyar TL, dönemin hesabıyla yaklaşık 130,6 milyon dolar oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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