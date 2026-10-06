Evlerin Yıllar İçindeki Değişimini İnceleyen İçerik Üreticisi Keşfettiği Büyük Tasarım Facialarını Paylaştı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir sokağa yıllar sonra yolumuz düştüğünde, hafızamızdaki evlerin yerinde bambaşka yapıların yükseldiğini görmek hepimizi hüzünlendiriyor. Üstelik Google Street View sayesinde bu değişimi dünyanın öbür ucundaki bir mahallede bile ekranımızdan takip etmek mümkün. Farklı yıllarda çekilmiş sokak görüntüleri, bir adresin geçmişine dair beklenmedik ayrıntıları da gözler önüne seriyor.
'aybikekocabass' isimli kullanıcı, Street View'da bazı evlerin 2009, 2012 ve 2018 yıllarına ait görüntüleri ile bugünkü hallerini karşılaştırdı. Evlerin geldiği hale şaşkınlıkla bakan içerik üreticisi, tasarım anlayışının değişimini ortaya koydu.
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"Bu suç sayılmalı"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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