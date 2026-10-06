Evlerin Yıllar İçindeki Değişimini İnceleyen İçerik Üreticisi Keşfettiği Büyük Tasarım Facialarını Paylaştı

Minimalizmin hayatımızın her alanına sirayet ettiği bir dönemden geçiyoruz bildiğiniz üzere. Ev dekorasyonundan giyim tarzımıza kadar her şey son derece yalın, işlevsel ve sade. Minimalizmi tercih edenler bu yaklaşımın gözü yormayan, modern ve dingin bir estetik sunduğunu; geçmişin karmaşık ve kaotik tasarım anlayışına kıyasla çok daha zamansız olduğunu savunuyor. Fakat bu durum bir yandan da eşyaların ve yerlerin ruhunu kaybetmesine, her şeyin ve herkesin tek tip görünmesine sebep oluyor. Geçmişin ince işçilikle işlenmiş detayları, kendine has renkleri ve özgün karakteri, bugün pek çok kişide derin bir özlem uyandırıyor. Sokakların ve yaşam alanlarının o eski renkli ve özgün günlerine dönüp dönmeyeceği meçhul fakat bu iki grubun tartışması bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

Peki Google Street View'da geçmiş görüntülere nasıl bakılıyor?

Bir sokağın yıllar içindeki halini görmek için Google Haritalar'da Street View modunu açmak yeterli. Bilgisayarda, ekranın sol üst köşesinde adresin yazdığı kutunun içinde saat simgesi ve 'Diğer tarihleri göster' seçeneği çıkıyor. Buna tıklandığında kaydırılabilir bir zaman çizelgesi açılıyor ve farklı yıllara ait görüntüler arasında gezinmek mümkün oluyor. Telefonda ise Street View görüntüsüne dokunduktan sonra ekranda beliren 'Diğer tarihleri gör' seçeneği kullanılıyor.

Elbette her adresin geçmişine ulaşmak mümkün değil. Google, aynı sokağı sürekli değil yalnızca belirli tarihlerde görüntülediği için arşivdeki yıl sayısı bölgeden bölgeye değişiyor. Yine de bir evin ya da mahallenin yıllar içinde nasıl dönüştüğünü merak edenler için bu özellik adeta bir zaman makinesi işlevi görüyor.