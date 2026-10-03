Kiracı mı Ev Sahibi mi? Apartman Masraflarını Kimin Ödemesi Gerektiğini İki Konut Uzmanı Gösterdi

Ülkemizde neredeyse her apartmanda, her kira sözleşmesinde benzer tartışmalar yaşanıyor. Musluk damlıyor, şofben bozuluyor, çatı akıtıyor ama kimse faturayı kimin ödeyeceğinden emin olamıyor. Kiracı 'bu ev sahibinin işi' derken ev sahibi 'içinde oturan sen onar' diyor ve küçük bir masraf aylarca süren bir meseleye dönüşebiliyor.

'mervesavgu' isimli içerik üreticisinin paylaştığı videoda bu tartışma, kalem kalem açıklığa kavuşturuldu. Evde ve apartmanda oluşan sorunlar için kimin ödeme yapacağı net bir şekilde gösterildi.

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