Kiracı mı Ev Sahibi mi? Apartman Masraflarını Kimin Ödemesi Gerektiğini İki Konut Uzmanı Gösterdi

Ülkemizde neredeyse her apartmanda, her kira sözleşmesinde benzer tartışmalar yaşanıyor. Musluk damlıyor, şofben bozuluyor, çatı akıtıyor ama kimse faturayı kimin ödeyeceğinden emin olamıyor. Kiracı 'bu ev sahibinin işi' derken ev sahibi 'içinde oturan sen onar' diyor ve küçük bir masraf aylarca süren bir meseleye dönüşebiliyor.
'mervesavgu' isimli içerik üreticisinin paylaştığı videoda bu tartışma, kalem kalem açıklığa kavuşturuldu. Evde ve apartmanda oluşan sorunlar için kimin ödeme yapacağı net bir şekilde gösterildi.
Hangi masrafı kim ödüyor, gelin listeye birlikte bakalım;
1. Şofben tamiri: Ev sahibi
2. Asansör tamiri: Ev sahibi
3. Musluk damlamasının giderilmesi: Kiracı
4. Kanalizasyon tıkanıklığının açılması: Kiracı
5. Daire içi diyafon ve zil tamiri: Kiracı
6. Aidat ve tüketim faturalarının ödenmesi: Kiracı
7. Dairenin boyama masrafı: Kiracı
8. Musluk arızaları: Kiracı
9. Anahtar ve priz tamiri: Kiracı
10. Çatı izolasyonu ve su yalıtımı: Ev sahibi
11. Ana boruların patlaması: Ev sahibi
12. Klima motoru ve kombi tamiri veya değişimi: Ev sahibi
13. Binanın dış cephesi ve ortak alanların genel onarımı: Ev sahibi
14. Yeni kuyu açılması veya kuyunun tamamen dolması durumunda boşaltılması: Ev sahibi
15. Otopark kapısının motorunun tamiri: Ev sahibi
Listeye bakınca mantık net görünüyor. Günlük kullanımdan doğan küçük arızalar ve evin içinde tüketilen her şey kiracıya yazılıyor. Binanın kendisine, yapısına ve büyük tesisatına dokunan her iş ise ev sahibine ait oluyor. Yani musluk contası kiracıya, ana boru ise ev sahibine düşüyor.
Bu ayrım Türk Borçlar Kanunu'ndaki kira hükümlerine dayanıyor. Kanuna göre kiracı, kullanım sırasında ortaya çıkan ufak tefek onarımları ve temizlik gibi giderleri karşılamak zorunda. Kiralananın kullanıma elverişli halde teslim edilmesi ve esaslı onarımlar ise ev sahibinin sorumluluğunda. Ancak bir arızanın kiracının dikkatsizliğinden çıkması ya da sözleşmede farklı bir düzenleme bulunması durumunda tablo değişebiliyor. Bu yüzden anlaşmazlık çıktığında önce kira sözleşmesine bakmak gerekiyor.
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