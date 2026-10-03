article/comments
article/share
Haberler
Video
Kiracı mı Ev Sahibi mi? Apartman Masraflarını Kimin Ödemesi Gerektiğini İki Konut Uzmanı Gösterdi

Kiracı mı Ev Sahibi mi? Apartman Masraflarını Kimin Ödemesi Gerektiğini İki Konut Uzmanı Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.10.2026 - 18:59

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ülkemizde neredeyse her apartmanda, her kira sözleşmesinde benzer tartışmalar yaşanıyor. Musluk damlıyor, şofben bozuluyor, çatı akıtıyor ama kimse faturayı kimin ödeyeceğinden emin olamıyor. Kiracı 'bu ev sahibinin işi' derken ev sahibi 'içinde oturan sen onar' diyor ve küçük bir masraf aylarca süren bir meseleye dönüşebiliyor.

'mervesavgu' isimli içerik üreticisinin paylaştığı videoda bu tartışma, kalem kalem açıklığa kavuşturuldu. Evde ve apartmanda oluşan sorunlar için kimin ödeme yapacağı net bir şekilde gösterildi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hangi masrafı kim ödüyor, gelin listeye birlikte bakalım;

1. Şofben tamiri: Ev sahibi

2. Asansör tamiri: Ev sahibi

3. Musluk damlamasının giderilmesi: Kiracı

4. Kanalizasyon tıkanıklığının açılması: Kiracı

5. Daire içi diyafon ve zil tamiri: Kiracı

6. Aidat ve tüketim faturalarının ödenmesi: Kiracı

7. Dairenin boyama masrafı: Kiracı

8. Musluk arızaları: Kiracı

9. Anahtar ve priz tamiri: Kiracı

10. Çatı izolasyonu ve su yalıtımı: Ev sahibi

11. Ana boruların patlaması: Ev sahibi

12. Klima motoru ve kombi tamiri veya değişimi: Ev sahibi

13. Binanın dış cephesi ve ortak alanların genel onarımı: Ev sahibi

14. Yeni kuyu açılması veya kuyunun tamamen dolması durumunda boşaltılması: Ev sahibi

15. Otopark kapısının motorunun tamiri: Ev sahibi

Listeye bakınca mantık net görünüyor. Günlük kullanımdan doğan küçük arızalar ve evin içinde tüketilen her şey kiracıya yazılıyor. Binanın kendisine, yapısına ve büyük tesisatına dokunan her iş ise ev sahibine ait oluyor. Yani musluk contası kiracıya, ana boru ise ev sahibine düşüyor.

Bu ayrım Türk Borçlar Kanunu'ndaki kira hükümlerine dayanıyor. Kanuna göre kiracı, kullanım sırasında ortaya çıkan ufak tefek onarımları ve temizlik gibi giderleri karşılamak zorunda. Kiralananın kullanıma elverişli halde teslim edilmesi ve esaslı onarımlar ise ev sahibinin sorumluluğunda. Ancak bir arızanın kiracının dikkatsizliğinden çıkması ya da sözleşmede farklı bir düzenleme bulunması durumunda tablo değişebiliyor. Bu yüzden anlaşmazlık çıktığında önce kira sözleşmesine bakmak gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın