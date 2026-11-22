Lizbon'da Yaşayan Ege Berke Bulut 10 Kasım'da Sınıfta Saygı Duruşuna Geçip İstiklal Marşı Okudu
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Portekiz'in Lizbon şehrinde yaşayan Ege Berke Bulut, 10 Kasım'da ders sırasında sınıfta saygı duruşunda bulundu. Bulut, saat 9.05'te saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Sosyal medyada büyük bir beğeniyle karşılaşılan videoda Ege Berke'ye tebrik yağdı.
Ege Berke'nin 10 Kasım anması izleyenleri duygulandırdı.
Saygı duruşunu derste yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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