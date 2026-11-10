Kars'ta Köy Okulunda 1 Öğretmen ve 2 Öğrenciyle 10 Kasım Anması: Bayrak İndirildi, İstiklal Marşı Okundu
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Sirenler çalınca öğretmen ve iki öğrenci derslerini bırakıp okul bahçesine çıktı.
Törenin görüntüleri:
Poyraz Avcı, Atatürk'ü hiç görmediğini ama çok sevdiğini söyleyip Anıtkabir'e gitmek istedi.
Meryem Topçu ise Atatürk'ün gösterdiği hedefe durmadan ilerleyeceğine söz verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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