Kars'ta Köy Okulunda 1 Öğretmen ve 2 Öğrenciyle 10 Kasım Anması: Bayrak İndirildi, İstiklal Marşı Okundu

'Atam seni hiç görmedim ama seni çok seviyorum' diyen Poyraz, Atatürk'ün saat 09.05'te hayata gözlerini yumduğunu da hatırlattı. Sirenlerin o saatte çalmasının nedenini böyle anlattı.

Küçük öğrenci sözlerini şöyle sürdürdü: 'Onu çok özledim, Anıtkabir'e çok gitmek istiyorum.'