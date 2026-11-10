article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kars'ta Köy Okulunda 1 Öğretmen ve 2 Öğrenciyle 10 Kasım Anması: Bayrak İndirildi, İstiklal Marşı Okundu

Kars'ta Köy Okulunda 1 Öğretmen ve 2 Öğrenciyle 10 Kasım Anması: Bayrak İndirildi, İstiklal Marşı Okundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 10:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyündeki Vali Kemal Öztürk İlkokulu'nda, Atatürk'ün ölümünün 88. yıl dönümünde bir öğretmen ve iki öğrenciyle anma töreni yapıldı. Çıldır Gölü kıyısındaki okulda saat 09.05'te sirenler çalınca ders sırasında bahçeye çıkıldı.

Kaynak: DHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sirenler çalınca öğretmen ve iki öğrenci derslerini bırakıp okul bahçesine çıktı.

Sirenler çalınca öğretmen ve iki öğrenci derslerini bırakıp okul bahçesine çıktı.

Okulda görev yapan tek öğretmen Rümeysa Karahan, 3. sınıf öğrencisi Poyraz Avcı ve 4. sınıf öğrencisi Meryem Topçu, 09.05'te çalan sirenlerle birlikte derse ara verdi. Üçü okulun bahçesine çıktı, bayrak direğinin ve Atatürk büstünün önünde saygı duruşu için yerlerini aldı.

Bir öğrenci göndere çekili bayrağı indirdi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tören bitince öğretmen ve öğrenciler sınıfa döndü, dersler kaldıkları yerden devam etti.

Törenin görüntüleri:

Poyraz Avcı, Atatürk'ü hiç görmediğini ama çok sevdiğini söyleyip Anıtkabir'e gitmek istedi.

Poyraz Avcı, Atatürk'ü hiç görmediğini ama çok sevdiğini söyleyip Anıtkabir'e gitmek istedi.

'Atam seni hiç görmedim ama seni çok seviyorum' diyen Poyraz, Atatürk'ün saat 09.05'te hayata gözlerini yumduğunu da hatırlattı. Sirenlerin o saatte çalmasının nedenini böyle anlattı.

Küçük öğrenci sözlerini şöyle sürdürdü: 'Onu çok özledim, Anıtkabir'e çok gitmek istiyorum.'

Meryem Topçu ise Atatürk'ün gösterdiği hedefe durmadan ilerleyeceğine söz verdi.

Meryem Topçu ise Atatürk'ün gösterdiği hedefe durmadan ilerleyeceğine söz verdi.

Atatürk'ün çocuklara verdiği önemi vurgulayan Meryem Topçu, şunları söyledi: 'Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bize dünyanın ilk çocuk bayramını hediye etti.'

Sözlerini bir vaatle bitiren Topçu, 'Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan ilerleyeceğime söz veriyorum' dedi. Tören sonrası sınıfa dönen iki öğrenci, öğretmenleri Karahan'la birlikte derse devam etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın