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Atatürk'ün İstanbul'dan Ankara'ya Son Yolculuğu: 10 Kasım 1938 Arşivinden 20 Fotoğraf

Atatürk'ün İstanbul'dan Ankara'ya Son Yolculuğu: 10 Kasım 1938 Arşivinden 20 Fotoğraf

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 09:29
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Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 sabahı saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Ulu Önder'in naaşı önce sarayda halkın hüzünlü vedasına açıldı, ardından 19 Kasım'da ebedi istirahatgahı Ankara’ya doğru tarihi bir yolculuğa uğurlandı. İşte arşivlerden o günlerin hüznüne tanıklık eden 20 özel fotoğraf.

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1. Atatürk'ün hayata veda ettiği Dolmabahçe Sarayı, yas günlerinde tüm ülkenin gözünün çevrildiği yer oldu.

1. Atatürk'ün hayata veda ettiği Dolmabahçe Sarayı, yas günlerinde tüm ülkenin gözünün çevrildiği yer oldu.

Atatürk, 10 Kasım 1938 sabahı bu sarayda hayata gözlerini yumdu. Haberin duyulmasının ardından İstanbul'da ve ülkenin dört bir yanında hayat durdu.

2. Ulu önderin naaşı, Dolmabahçe Sarayı'nın Muayede Salonu'nda çiçeklerin ortasında halkın ziyaretine açıldı.

2. Ulu önderin naaşı, Dolmabahçe Sarayı'nın Muayede Salonu'nda çiçeklerin ortasında halkın ziyaretine açıldı.

Günlerce süren veda ziyaretleri boyunca salon, çelenklerle ve nöbet tutan askerlerle dolu kaldı. Çok sayıda kişi, sevdiği liderine son kez saygılarını sunmak için sıra bekledi.

3. Naaş, törenin ilk adımı olarak Dolmabahçe'nin salonlarından özenle çıkarıldı.

3. Naaş, törenin ilk adımı olarak Dolmabahçe'nin salonlarından özenle çıkarıldı.

Subayların ve askerlerin omuzlarında taşınan tabut, devlet töreni protokolü eşliğinde saraydan ayrılmaya hazırlandı. Her aşama büyük bir ciddiyet içinde gerçekleşti.

4. 19 Kasım sabahı Atatürk'ün son yolculuğu resmen başladı.

4. 19 Kasım sabahı Atatürk'ün son yolculuğu resmen başladı.

Naaş, yüksek rütbeli subayların refakatinde saray çıkışına getirildi. O gün İstanbul, tarihinin en hüzünlü günlerinden birini yaşadı.

5. Cenaze alayı, bayrağa sarılı tabutla Dolmabahçe'den ayrıldı.

5. Cenaze alayı, bayrağa sarılı tabutla Dolmabahçe'den ayrıldı.

Top arabasının çevresinde yürüyen askerler ve subaylar, askeri törenin gereklerini yerine getirdi. Alay, İstanbul sokaklarına doğru ağır ağır ilerledi.

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6. Dev çelenkler, İstanbul sokaklarında omuzlarda taşındı.

6. Dev çelenkler, İstanbul sokaklarında omuzlarda taşındı.

Kurum ve kuruluşlar adına hazırlanan çok sayıda çelenk, alayın güzergahı boyunca taşındı. Çelenkler, ülkenin her kesiminden gelen son veda mesajlarının simgesi oldu.

7. Cenaze alayının geçtiği sokaklarda balkonlar ve pencereler son geçişi izleyenlerle doldu.

7. Cenaze alayının geçtiği sokaklarda balkonlar ve pencereler son geçişi izleyenlerle doldu.

Güzergah boyunca çok sayıda İstanbullu, bulabildiği her noktaya yerleşti. Balkonlar ve pencereler, günün en yoğun izleme noktaları haline geldi.

8. Bu son yolculuğu izleyenler gözyaşlarını tutamadı.

8. Bu son yolculuğu izleyenler gözyaşlarını tutamadı.

Halk, alay geçerken ağlayarak yas tuttu. Yaşanan kayıp yalnızca İstanbul'da değil, ülkenin her yerinde derin bir üzüntüyle karşılandı.

9. Pencerelerden alayı izleyenlerin yüzünde derin bir acı vardı.

9. Pencerelerden alayı izleyenlerin yüzünde derin bir acı vardı.

Yas, evlerin içine kadar işlemişti. Sokaklarda olduğu kadar pencerelerde ve balkonlarda da hüzün hakimdi.

10. Güzergah boyunca sıralanan kalabalık, alayın geçişini sessizce bekledi.

10. Güzergah boyunca sıralanan kalabalık, alayın geçişini sessizce bekledi.

Yoğun kalabalığın kontrolü için yol boyunca önlemler alındı. Halkın büyük bölümü, sevdiği liderine veda etmek için alayın geçmesini bekledi.

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11. Selam duran askerlerin çevresinde yas tutan halk gözyaşlarına boğuldu.

11. Selam duran askerlerin çevresinde yas tutan halk gözyaşlarına boğuldu.

Kadınlar, erkekler ve çocuklar, yaşadıkları büyük kaybı gözyaşlarıyla karşıladı. Yas, toplumun her kesiminde aynı yoğunlukla hissedildi.

12. Yaşlısından gencine herkes, kaybın ağırlığını gözyaşlarıyla paylaştı.

12. Yaşlısından gencine herkes, kaybın ağırlığını gözyaşlarıyla paylaştı.

Cenaze günü İstanbul'da birçok kişi duygularını saklamadı. Atatürk'ün ölümü, farklı kuşaklardan insanları aynı acıda buluşturdu.

13. Tabut, İstanbul'daki törenin ardından gemiye alınmak üzere rıhtıma getirildi.

13. Tabut, İstanbul'daki törenin ardından gemiye alınmak üzere rıhtıma getirildi.

Deniz yoluyla yapılacak yolculuk için son hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'a veda eden naaş, İzmit'e doğru yola çıktı.

14. Naaş, bir savaş gemisinin güvertesinde çelenklerle çevrili halde İzmit'e taşındı.

14. Naaş, bir savaş gemisinin güvertesinde çelenklerle çevrili halde İzmit'e taşındı.

Yolculuk boyunca nöbetçiler tabutun başından ayrılmadı. İstanbul'dan İzmit'e uzanan deniz yolculuğu, törenin en dokunaklı bölümlerinden biri oldu.

15. Donanmaya ait gemiler, naaşı taşıyan geminin denizdeki yolculuğuna eşlik etti.

15. Donanmaya ait gemiler, naaşı taşıyan geminin denizdeki yolculuğuna eşlik etti.

Gemilerin eşlik ettiği yolculuk, devlet töreninin önemli bir parçasıydı. Deniz üzerindeki bu sessiz yolculuk, o günlerin yas atmosferini yansıtıyor.

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16. İzmit'ten Ankara'ya uzanan yolculuk, çiçeklerle ve bayraklarla süslenen özel bir trenle yapıldı.

16. İzmit'ten Ankara'ya uzanan yolculuk, çiçeklerle ve bayraklarla süslenen özel bir trenle yapıldı.

Vagonlar bayraklarla ve çelenklerle donatılmıştı. Özel olarak hazırlanan tren, Atatürk'ü başkente götüren son yolculuğun simgelerinden biri oldu.

17. Tren Ankara'ya ulaştığında tabut, subayların ve devlet erkanının gözleri önünde vagondan indirildi.

17. Tren Ankara'ya ulaştığında tabut, subayların ve devlet erkanının gözleri önünde vagondan indirildi.

Ankara'da naaşı devlet erkanı ve yoğun bir kalabalık karşıladı. Başkentteki törenler 20 ve 21 Kasım günlerine yayıldı.

18. Ankara sokaklarında top arabasına yüklenen tabut, askerlerin refakatinde ağır ağır ilerledi.

18. Ankara sokaklarında top arabasına yüklenen tabut, askerlerin refakatinde ağır ağır ilerledi.

Top arabasındaki tabut, askerlerin refakatinde başkentin sokaklarında ilerledi. Tören boyunca askeri protokol titizlikle uygulandı.

19. Başkent, sokaklara dökülen kalabalıklarla son yolculuğa tanıklık etti.

19. Başkent, sokaklara dökülen kalabalıklarla son yolculuğa tanıklık etti.

Ankara'da da halk, cenaze alayının geçtiği güzergahı doldurdu. Başkent, Cumhuriyet'in kurucusuna son kez veda etti.

20. Ankara'daki törende bayrağa sarılı tabut, iki meşalenin arasına yerleştirildi.

20. Ankara'daki törende bayrağa sarılı tabut, iki meşalenin arasına yerleştirildi.

21 Kasım'daki törenin ardından Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'ne yerleştirildi. Ulu Önder, 10 Kasım 1953'te ise Anıtkabir'e taşındı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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