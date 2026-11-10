Atatürk'ün İstanbul'dan Ankara'ya Son Yolculuğu: 10 Kasım 1938 Arşivinden 20 Fotoğraf
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 sabahı saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Ulu Önder'in naaşı önce sarayda halkın hüzünlü vedasına açıldı, ardından 19 Kasım'da ebedi istirahatgahı Ankara’ya doğru tarihi bir yolculuğa uğurlandı. İşte arşivlerden o günlerin hüznüne tanıklık eden 20 özel fotoğraf.
1. Atatürk'ün hayata veda ettiği Dolmabahçe Sarayı, yas günlerinde tüm ülkenin gözünün çevrildiği yer oldu.
2. Ulu önderin naaşı, Dolmabahçe Sarayı'nın Muayede Salonu'nda çiçeklerin ortasında halkın ziyaretine açıldı.
3. Naaş, törenin ilk adımı olarak Dolmabahçe'nin salonlarından özenle çıkarıldı.
4. 19 Kasım sabahı Atatürk'ün son yolculuğu resmen başladı.
5. Cenaze alayı, bayrağa sarılı tabutla Dolmabahçe'den ayrıldı.
6. Dev çelenkler, İstanbul sokaklarında omuzlarda taşındı.
7. Cenaze alayının geçtiği sokaklarda balkonlar ve pencereler son geçişi izleyenlerle doldu.
8. Bu son yolculuğu izleyenler gözyaşlarını tutamadı.
9. Pencerelerden alayı izleyenlerin yüzünde derin bir acı vardı.
10. Güzergah boyunca sıralanan kalabalık, alayın geçişini sessizce bekledi.
11. Selam duran askerlerin çevresinde yas tutan halk gözyaşlarına boğuldu.
12. Yaşlısından gencine herkes, kaybın ağırlığını gözyaşlarıyla paylaştı.
13. Tabut, İstanbul'daki törenin ardından gemiye alınmak üzere rıhtıma getirildi.
14. Naaş, bir savaş gemisinin güvertesinde çelenklerle çevrili halde İzmit'e taşındı.
15. Donanmaya ait gemiler, naaşı taşıyan geminin denizdeki yolculuğuna eşlik etti.
16. İzmit'ten Ankara'ya uzanan yolculuk, çiçeklerle ve bayraklarla süslenen özel bir trenle yapıldı.
17. Tren Ankara'ya ulaştığında tabut, subayların ve devlet erkanının gözleri önünde vagondan indirildi.
18. Ankara sokaklarında top arabasına yüklenen tabut, askerlerin refakatinde ağır ağır ilerledi.
19. Başkent, sokaklara dökülen kalabalıklarla son yolculuğa tanıklık etti.
20. Ankara'daki törende bayrağa sarılı tabut, iki meşalenin arasına yerleştirildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın