10 Kasım 1938’de Hayatını Kaybeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Son Sözü "Aleykümesselam" Oldu
10 Kasım 1938’de Hayatını Kaybeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Son Sözü "Aleykümesselam" Oldu
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. Yıl dönümünde acımız ilk günkü gibi derin, hasretimiz her geçen günden daha büyük.
Vefatından önce yaşadığı hastalığı sebebiyle zor günler geçiren Atatürk’ün hayatını kaybetmeden önce son söylediği sözün de ne olduğu her zaman merak ediliyordu.
Atatürk'ün hayatıyla ilgili çok uzun yıllardır araştırmalar yapan Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Ali Güler, Atatürk'ün ölmeden önce son sözünün 'Aleykümesselam' olduğunu açıkladı….
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86. yıldönümünde tüm Türkiye'de düzenlenen törenlerle anılıyor.
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Atatürk'ün hayatıyla ilgili uzun yıllardır araştırmalar yapan Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Ali Güler, Atatürk'ün pek bilinmeyen son günlerini geçtiğimiz yıllarda Vatan gazetesine anlatmıştı.
Güler, ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından önce son sözünün "Aleykümesselam" olduğunu söyledi. İşte Ali Güler'in anlatımıyla Atatürk'ün son günleri;
"Atatürk'ün hastalığı ilk olarak 1938 Ocak ayında Yalova'da belirti verdi. Kanamalar ve kaşıntılar başladı. Doktorlar sirozdan şüpheleniyorlar. Fransızlar Hatay meselesinin çözümünde geri adım atar endişesiyle hastalığı duyurulmuyor. Programını aksatmıyor. Hatta hastayken Mersin seyahatinde askeri birlikleri bile denetliyor."
"Atatürk iddia edildiği gibi Mason doktorlar tarafından civalı ilaç verilerek zehirlenmedi. O dönem civalı Saligran adlı bir idrar söktürücü kullanıyordu. Araştırmalarımda gördüm ki 1950'ye kadar civasız bir diüretik yok. Tıp alemi böyle bir ilaçla daha tanışmamış bile."
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"Atatürk'ün ölüm sebebi siroz denilen kanlı karaciğer iltihabı. Ani bir şekilde ölmediği için otopsiye gerek görülmemiş."
"Atatürk'ün ölüm anının gece olduğu ancak tören yapılamayacağı gerekçesiyle 09.05 olarak ilan edildiği iddiası doğru değil. Son dönemi dakika dakika raporlandı."
"Atatürk'ün son komaya girişini Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak anlatıyor. Özel hekimi Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Atatürk'ten dilini uzatmasını istiyor ama Atatürk dilini içeri çekiyor. Kafasını sağa çevirip, biriyle konuşur gibi "Aleykümesselam" diyerek 8 Kasım 1938 saat 19.00'da komaya giriyor. Vefat edene kadar ki 38.5 saat boyunca konuşmuyor."
"Ben Nahl Suresi 32'inci ayet ve Vakıa Suresi 91, 92'inci ayetlerde anlatılan inançlı bir insanın ölüm anının gerçekleştiğine inanıyorum. Kuran-ı Kerim'de anlatıldığı gibi Atatürk'ün ruhunu almaya gelen Azrail'e selam verdiğini düşünüyorum."
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