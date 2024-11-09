10 Kasım 1938’de Hayatını Kaybeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Son Sözü "Aleykümesselam" Oldu

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. Yıl dönümünde acımız ilk günkü gibi derin, hasretimiz her geçen günden daha büyük.

Vefatından önce yaşadığı hastalığı sebebiyle zor günler geçiren Atatürk’ün hayatını kaybetmeden önce son söylediği sözün de ne olduğu her zaman merak ediliyordu.

Atatürk'ün hayatıyla ilgili çok uzun yıllardır araştırmalar yapan Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Ali Güler, Atatürk'ün ölmeden önce son sözünün 'Aleykümesselam' olduğunu açıkladı….