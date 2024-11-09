Kalbinize Dokunacak: Atatürk'ün Vefat Haberine Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen Mektuplar
Kalbinize Dokunacak: Atatürk'ün Vefat Haberine Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen Mektuplar
Kaynak: https://twitter.com/lordsinov/status/...
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de bedenen aramızdan ayrıldı. Bu denli büyük bir liderin vefatı ise yalnızca kendi halkını değil, bütün dünyayı yasa boğdu. Atatürk, örnek liderlik özellikleriyle herkesin takdirini kazanmayı başarmıştı. Zamansız vedası üzerine, dünyanın dört bir yanından taziye mesajları yağdı. Dünya vatandaşları, Atatürk'e duygusal sözlerle veda etti, Türkiye'ye mektuplar gönderdi.
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Atatürk'ü büyük bir saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz...
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Birçok ülke, Atatürk'ün vefat haberini gazete manşetlerine taşımış, Ulu Önder'imizden övgüyle bahsetmişti.
1. Atatürk'ün vefat haberi yalnızca manşetlerde kalmamış, yurt dışından sayısız hüzün dolu mektuplar da gelmişti.
2. "O'nun kendi ülkesinde kadınlar için yaptıkları..."
3. "Babamız Atatürk'ün ölüm faciası üzerine..."
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4. "En çok hayran olduğum adam Büyük Atatürk idi."
5. "Türk milletinin acısını paylaşmak arzusuyla yazıyorum."
6. "Tamamen yabancı bir kimsenin yürekten üzüntüsünü lütfen kabul buyurunuz."
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