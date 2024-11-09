Ulu Önder Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunun Kanıtı Olan Anı Yazıları
Ulu Önder Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunun Kanıtı Olan Anı Yazıları
'Ey Türk Gençliği!' sözleriyle Türk gençlerine seslenen, dünyada çocuklara bayram hediye eden tek lider olmayı başaran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir 'lider' olmanın ötesindeydi. Vefatının 86. yılında minnetle, saygıyla, sevgiyle ve en çok da özlemle andığımız Ata'mız, tüm liderlere örnek olması gereken bir şahsiyetti. Bunun en büyük kanıtını da zor durumlarda kurduğu cümlelerde buluruz. Peki biraz da Atatürk'ün ne kadar önemli bir lider olduğunu gözler önüne seren anılara bakmak ister misiniz?
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1. Afyonkarahisar'ın hatlarının çözülmesi sonunda birkaç Yunanlı tutsak, geceleyin Mustafa Kemal'in çadırına getirilir. Aralarında geçen diyalog ise şöyledir;
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2. Kral Edward İstanbul'a geldiği zaman, yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı'na yanaştı.
3. Bahçe Mimarı Mevlut Baysal anlatıyor: Çankaya Köşkü'nde bahçesini yapıyordum.
4. Devlet Bürokrasisi Cumhuriyet'in ilanından sonra idi. Karadeniz'de bir gezintiye çıkmıştı. Kendisine eşlik edenler arasında bulunuyordum. Rize'ye geldik. Yolların düzgünlüğü ilgisini çekmişti. Vali'ye:
5. Mustafa Kemal Edirne'yi ziyaretinde Mimar Sinan'ın o muhteşem camiine bir müddet hayran hayran baktıktan sonra fikrini ve ihtisaslarını şu sözlerle belirtti:
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6. 30 Ağustos sabahı, Mustafa Kemal muharebe sahasında dolaşıyordu. Etraf binlerce düşman cesetleri ve birbiri üzerine yığılmış yüzlerce topçu hayvanı, terk edilmiş silah, top ve cephane dolu idi...
7. 21.06.1935'teki görüşmelerinde:
8. Bir gün bir köylü Atatürk'ün Orman Çiftliği hudutları içindeki bir tarlayı, kendi tarlasıymış gibi sürüyordu. Onu gördüler. İhtar ettiler, dinletemediler. Bunun üzerine Atatürk'e söylediler.
9. Atatürk bizden biridir. Ulusuyla bütünleşme yöneliminin en tipik göstergelerinden biri de şu kısa öyküde belirlenir:
10. 23 Nisan 1920... Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Memleketin her tarafından birçok mebuslar gelmişti.
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11. Gene bir toplantıda din konusu tartışılıyordu:
12. Sene 1938, 10 Kasım... İstanbul Üniversitesi'nde saat 9'u 5 geçenin meşum haberi duyulmuş...
"Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yüreyeceğime ant içerim!"
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