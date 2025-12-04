onedio
En Düşük Emekli Maaşı İçin SGK Uzmanından Çok Konuşulacak Tahmin

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.12.2025 - 08:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Aralık Çarşamba günü Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu rakamlarla birlikte emekli ve memurların maaş zam oranları büyük oranda netleşti. En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak en düşük emekli aylığı tahminini açıkladı.

Emekli zammı ne kadar olacak?

TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyonda beşinci oran belli olurken 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam alan emekli ve memurun yeni maaşları da netleşmeye başladı. 5 ayın enflasyon toplamı yüzde 11.21 oldu. Emekliler böyece yüzde 11.21 zammı garantilemiş oldu. 3 Ocak’ta ise açıklanacak enflasyon verisiyle emekli ve memurun maaş zammı kesinleşecek.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanından çok konuşulacak tahmin.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından bir paylaşım yaptı. En düşük emekli maaşı tahminini açıklayan Erdursun, 'En düşük emekli aylığı 18.957 TL seviyesine çıkacak gibi görünüyor' ifadelerini kullandı. 

Özgür Erdursun'un paylaşımı şöyle:

'TÜİK Kasım enflasyonunu %0,87 açıkladı. Böylece 11 ayda enflasyon %29,74 oldu.

Yıl sonu enflasyonunun TÜİK’e göre yaklaşık %31’de tamamlanması bekleniyor. Buna göre 1 Ocak 2026 tahmini artışlar:

• SSK emeklisi: %12,3

• Bağkur emeklisi: %12,3

Memur: 1.000 TL + %18,7

• Memur emeklisi: 1.000 TL + %18,7

En düşük emekli aylığı şu anda 16.881 TL. Bu hesaba göre en düşük emekli aylığı 18.957 TL seviyesine çıkacak gibi görünüyor.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
