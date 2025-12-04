En Düşük Emekli Maaşı İçin SGK Uzmanından Çok Konuşulacak Tahmin

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından bir paylaşım yaptı. En düşük emekli maaşı tahminini açıklayan Erdursun, 'En düşük emekli aylığı 18.957 TL seviyesine çıkacak gibi görünüyor' ifadelerini kullandı.

Özgür Erdursun'un paylaşımı şöyle:

'TÜİK Kasım enflasyonunu %0,87 açıkladı. Böylece 11 ayda enflasyon %29,74 oldu.

Yıl sonu enflasyonunun TÜİK’e göre yaklaşık %31’de tamamlanması bekleniyor. Buna göre 1 Ocak 2026 tahmini artışlar:

• SSK emeklisi: %12,3

• Bağkur emeklisi: %12,3

• Memur: 1.000 TL + %18,7

• Memur emeklisi: 1.000 TL + %18,7

En düşük emekli aylığı şu anda 16.881 TL. Bu hesaba göre en düşük emekli aylığı 18.957 TL seviyesine çıkacak gibi görünüyor.'