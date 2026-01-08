Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Aleyna Tilki’nin Testi Pozitif Çıktı
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış ve test yaptırmıştı. Aleyna Tilki’nin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Kaynak: Mustafa Kadir Mercan / X
Aleyna Tilki, 18 Aralık’ta ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
