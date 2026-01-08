onedio
article/comments
article/share
Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Aleyna Tilki’nin Testi Pozitif Çıktı

Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Aleyna Tilki'nin Testi Pozitif Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.01.2026 - 13:13 Son Güncelleme: 08.01.2026 - 13:21

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış ve test yaptırmıştı. Aleyna Tilki’nin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Mustafa Kadir Mercan / X

Aleyna Tilki, 18 Aralık’ta ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Aleyna Tilki, 18 Aralık'ta ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan Aleyna Tilki, test için örnek vermiş ve serbest kalmıştı. Aleyna Tilki ile birlikte gözaltına alınan oyuncu İrem Sak, fenomen Danla Bilic gibi isimlerin testleri negatif çıkmıştı.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan’ın haberine göre, Aleyna Tilki’nin testi pozitif çıktı. İddiaya göre, genç şarkıcının kanında “esrar” maddesi bulundu.

