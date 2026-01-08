onedio
Haber Spikeri Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy'un İddialarına Yanıt Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.01.2026 - 12:42

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasıyla sektör çalışanlarının itirafları peş peşe gelmişti. İlk isyan bayrağını açan da eski Habertürk spikeri Nur Köşker olmuştu. Köşker, Ersoy'un kendisine baskı yaptığını, taciz içeren davranışlarda bulunduğunu ve mesajlar gönderdiğini öne sürmüştü. Ersoy ise verdiği ek ifadede iddiaların iftira olduğunu söylemişti. Köşker'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Köşker'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

'Eğer 'saçma sapan hareketler' yaptığım iddia ediliyorsa, şu soru kaçınılmazdır: Böyle biri neden uzun süre kanalda tutuldu, neden ana haber sundu?

Unutulmamalıdır ki Habertürk’e girişim bir kadın yönetici aracılığıyla olmuştur. Sorun, sektörde birçok kadına yönelik tacizleri herkesçe bilinen bu kişinin genel yayın yönetmeni yapılmasıyla başlamış; benim açımdan süreç, kendimi korumak adına verdiğim istifa kararıyla sona ermiştir. Anlamak isteyene bu cümleler çok şey ifade eder.

Şu sorunun da cevabı verilmelidir: Madem mesele benim davranışlarımdı, aynı dönemde başka deneyimli kadın spikerlerin de kanaldan uzaklaştırılmasını nasıl açıklıyorsunuz?

Bu kişiler de mi 'saçma sapan hareketler' yapıyordu, yoksa ekranda gönül hikâyeleri baz alınarak yapılan başka tercihlere alan açma iradesi mi vardı?

Örneğin; televizyonculuk geçmişi bulunmayan, ekran deneyimi olmayan, mesleki formasyonu bambaşka bir alana ait bir ismin, sıfır yayın tecrübesiyle ülkenin en köklü haber ekranlarından birinde yer bulması hangi editoryal ölçütle açıklanabilir?

Eğer sorun liyakatse, bu tabloyu kamuoyuna mantıklı bir şekilde anlatmak zorundasınız. Eğer mesele başka dinamiklerse, o zaman da konuyu 'husumet' diyerek geçiştiremezsiniz.

Hep söyledim, hâlâ söylüyorum, yine söyleyeceğim: Allah, liyakat ve vicdan yerine tenasül uzvunu kullananlardan korusun tüm kadınları.'

Neler olmuştu?

Ersoy'un gözaltına alınmasının ardından, Habertürk'ten ayrılmasının ardından ABD’ye taşınan Nur Köşker, Ersoy’un isteklerini kabul etmediği için kanaldan ayrılmak zorunda kaldığını söylemişti. Ersoy ise ek ifadesinde Köşker hakkında 'Saçma hareketlerde bulunduğu için kanaldan kovulmuştur. Bu yüzden bize husumet beslemektedir.' sözlerini sarfetmişti.

