onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
4 Bin Liralık Ürün İçin 16 Bin TL'ye Yakın Gümrük Masrafı Ödeyen Yazar İsyan Etti

4 Bin Liralık Ürün İçin 16 Bin TL'ye Yakın Gümrük Masrafı Ödeyen Yazar İsyan Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 09:58

Yurt dışı alışverişlerinde muafiyetin kaldırılması tepkileri büyüttü. Resmi Gazete’de yayımlanan kararname sonrası TEMU, Alibaba ve Amazon gibi sitelerden verilen tüm siparişler gümrük masrafına tabi oldu. Yazar Gökhan Sönmez, 80 euroluk (yaklaşık 4 bin TL) bir ürün için 16 bin TL’ye yakın ek ücret ödediğini açıklayarak duruma sert tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre yurt dışı alışverişlerinde 30 euroya düşürülen sınır tamamen kaldırılmıştı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre yurt dışı alışverişlerinde 30 euroya düşürülen sınır tamamen kaldırılmıştı.

Karara göre TEMU, Alibaba, Amazon gibi sitelerden verilen tüm siparişler gümrük beyannamesi gerektirecek ve ek hizmet bedeli ödenecek.

Yazar Gökhan Sönmez, X hesabından yaptığı paylaşımla bu konuya dikkat çekti, başına gelenleri böyle anlattı.

Yazar Gökhan Sönmez, X hesabından yaptığı paylaşımla bu konuya dikkat çekti, başına gelenleri böyle anlattı.

80 euroluk (yaklaşık 4 bin TL) alışverişinde toplamda 16 bin TL'ye yakın masraf çıkan Sönmez, konuşmayı bu şekilde paylaştı. 'En küçük ürün için 10-15bin TL vermeyi normal bir şey sayanın aklı yoktur. ' diyerek duruma isyan etti.

İşte o paylaşım:

Diğer kullanıcılar ne diyor?

Diğer kullanıcılar ne diyor?
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın