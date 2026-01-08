4 Bin Liralık Ürün İçin 16 Bin TL'ye Yakın Gümrük Masrafı Ödeyen Yazar İsyan Etti
Yurt dışı alışverişlerinde muafiyetin kaldırılması tepkileri büyüttü. Resmi Gazete’de yayımlanan kararname sonrası TEMU, Alibaba ve Amazon gibi sitelerden verilen tüm siparişler gümrük masrafına tabi oldu. Yazar Gökhan Sönmez, 80 euroluk (yaklaşık 4 bin TL) bir ürün için 16 bin TL’ye yakın ek ücret ödediğini açıklayarak duruma sert tepki gösterdi.
Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre yurt dışı alışverişlerinde 30 euroya düşürülen sınır tamamen kaldırılmıştı.
Yazar Gökhan Sönmez, X hesabından yaptığı paylaşımla bu konuya dikkat çekti, başına gelenleri böyle anlattı.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
