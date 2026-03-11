onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
11 Mart 2026 Altın Fiyatları: Altın Güne ‘Tetik’te Başladı

11 Mart 2026 Altın Fiyatları: Altın Güne ‘Tetik’te Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.03.2026 - 08:45

Küresel Piyasalar, İsrail-ABD-İran gerilimiyle şekillendi. Orta Doğu’da jeopolitik gerilim devam ederken altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın 11 Mart 2026 gününe sınırlı yükselişle başladı. Tetikte kalmaya devam eden altın fiyatları 5 bin 200 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, gram altın ne kadar? İşte 11 Mart 2026 altında son durum!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11 Mart 2026 altın fiyatları: Altın ne kadar?

11 Mart 2026 altın fiyatları: Altın ne kadar?

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başladığı operasyon devam ediyor. Dünyanın gözü Orta Doğu’ya çevrilmişken küresel piyasalarda savaş kaosu hakim. Güvenli liman talebi jeopolitik gerilim nedeniyle yeniden yükseldi. 10 Mart Salı gününün 5 bin 192 dolardan kapatan ons altın 11 Mart 2026 tarihine 5 bin 200 dolardan başladı. Altın fiyatları ne oldu? İşte altın fiyatlarında son durum!

Gram altın ne kadar?

Gram altın 7 bin 372 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12 bin 55 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 24 bin 109 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 48 bin 71 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5 bin 200 dolar

Kapalıçarşı altın fiyatları

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 7 bin 485 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 12 bin 225 TL’den gerçekleşti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın