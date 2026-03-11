11 Mart 2026 Altın Fiyatları: Altın Güne ‘Tetik’te Başladı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başladığı operasyon devam ediyor. Dünyanın gözü Orta Doğu’ya çevrilmişken küresel piyasalarda savaş kaosu hakim. Güvenli liman talebi jeopolitik gerilim nedeniyle yeniden yükseldi. 10 Mart Salı gününün 5 bin 192 dolardan kapatan ons altın 11 Mart 2026 tarihine 5 bin 200 dolardan başladı. Altın fiyatları ne oldu? İşte altın fiyatlarında son durum!

Gram altın ne kadar?

Gram altın 7 bin 372 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12 bin 55 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 24 bin 109 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 48 bin 71 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5 bin 200 dolar

Kapalıçarşı altın fiyatları

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 7 bin 485 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 12 bin 225 TL’den gerçekleşti.