Muhteşem Yüzyıl'ın Başrolleri Halit Ergenç ve Meryem Uzerli 15 Yıl Sonra Yeniden Partner Oluyor

2011-2014 yılları arasında yayınlansa da hala izlenen ve konuşulan, dünya çapında bilinen dizi Muhteşem Yüzyıl'ın etkisini aşmak mümkün değil. Capslere ve editlere sık sık konu olan dizide pek çok sahne öylesine etkili ki sadece sahnelere özel açıp izlediğimiz pek çok an oluyor. Diziyi böylesine büyüleyici yapan oyuncuları da es geçmemek lazım... Özellikle başrolleri paylaşan Meryem Uzerli ile Halit Ergenç'in uyumuna şapka çıkarılır!

Bu ikiliyi bir daha bir arada görür müyüz diye düşünüp eskilere giderken tam 15 yıl sonra bir film projesinde buluşacaklarına dair haber de elbette gündeme bomba gibi düştü!

Kaynak: Birsen Altuntaş