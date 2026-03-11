onedio
Muhteşem Yüzyıl'ın Başrolleri Halit Ergenç ve Meryem Uzerli 15 Yıl Sonra Yeniden Partner Oluyor

Muhteşem Yüzyıl'ın Başrolleri Halit Ergenç ve Meryem Uzerli 15 Yıl Sonra Yeniden Partner Oluyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.03.2026 - 08:46

2011-2014 yılları arasında yayınlansa da hala izlenen ve konuşulan, dünya çapında bilinen dizi Muhteşem Yüzyıl'ın etkisini aşmak mümkün değil. Capslere ve editlere sık sık konu olan dizide pek çok sahne öylesine etkili ki sadece sahnelere özel açıp izlediğimiz pek çok an oluyor. Diziyi böylesine büyüleyici yapan oyuncuları da es geçmemek lazım... Özellikle başrolleri paylaşan Meryem Uzerli ile Halit Ergenç'in uyumuna şapka çıkarılır!

Bu ikiliyi bir daha bir arada görür müyüz diye düşünüp eskilere giderken tam 15 yıl sonra bir film projesinde buluşacaklarına dair haber de elbette gündeme bomba gibi düştü!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İlk kez Muhteşem Yüzyıl'da izlediğimiz Meryem Uzerli ve Halit Ergenç öylesine büyük bir etki yarattılar ki efsane partnerler arasındaki yerlerini çoktan aldılar.

Unutulmaz bir dizi olan Muhteşem Yüzyıl'ı efsaneleştiren etkenlerden biri de şüphesiz oyuncu kadrosu. Hikayenin işlenişi muhteşemdi belki ama oyuncular ve uyumları da projeyi başka bir seviyeye taşıdı. Bu sayede de dizi, aradan geçen yıllara rağmen hala sadece Türkiye'de değil, dünyada izlenmeye devam ediyor.

Yıllardır birlikte yeniden rol almaları için teklif alan Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, sonunda bir film projesinde bir araya geliyor!

“İmroz’da Bahar” adlı filmin yönetmen koltuğunda “Aşıklar Bayramı”, “Erken Kış”, “Karanlık Gece” ve “Sonbahar” filmlerinin yönetmeni Özcan Alper oturacak. Filmde, adada yolları kesişen iki farklı hayatın ikinci bir baharın ihtimalinde buluşma öyküsüne odaklanılacak ve “İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?” sorusuna filmde yanıt aranacak. Yakın zamanda çekimlerine başlanacak dizinin hangi platformda yayınlanacağı henüz belli değil.

