Netflix’te Yeni Fenomen: The Art of Sarah 49 Ülkede İzlenme Listesine Girdi

Hikaye izleyiciyi yavaş yavaş içine çeken bir anlatım tarzına sahip. Buna rağmen her bölümde artan gerilim duygusu izleyiciyi ekrana bağlı tutmayı başarıyor. Dizinin merkezinde gizemli bir olay var. Şehrin ortasında bulunan bir ceset olayların başlangıç noktası oluyor. Bu olayın ardından bir dedektif karmaşık bir soruşturmanın içine giriyor. Soruşturma ilerledikçe hikayedeki gizemli kadın karakter ön plana çıkıyor. Kadın karakterin sürekli değişen anlatımları dedektifi zor bir sürecin içine sokuyor. Gerçeğin ne olduğu ise izleyici için de merak konusu haline geliyor. Dizi boyunca karakterler arasında adeta bir zihin oyunu yaşanıyor.

Platform verilerine göre yapım 49 farklı ülkede izlenme listelerinde üst sıralarda yer aldı. Üstelik yayınlanmasının üzerinden haftalar geçmesine rağmen popülerliğini koruyor. Eleştirmenlerin değerlendirmeleri de oldukça olumlu. Dizi Rotten Tomatoes sitesinde yüksek bir puana sahip. Sosyal medyada da dizi hakkında çok sayıda yorum paylaşılıyor. Bu sıralar “Ne izlesem?” diye düşünüyorsanız bi’ şans verin deriz.