Netflix’te Yeni Fenomen: The Art of Sarah 49 Ülkede İzlenme Listesine Girdi

Elif Sude Yenidoğan
10.03.2026 - 13:55

Netflix’in yeni Güney Kore yapımı dizisi kısa sürede dünya çapında dikkat çekmeyi başardı. Platforma eklenmesinin ardından hızla izlenme listelerinde yükselen yapım izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. The Art of Sarah adlı psikolojik gerilim dizisi farklı ülkelerde izlenme listelerine girmeyi başardı ve özellikle karanlık atmosferi izleyicilerin ilgisini çekti. Yayınlanmasının üzerinden haftalar geçmesine rağmen popülerliğini koruyan yapım konuşulmaya devam ediyor. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Independent

Netflix’in son dönemde öne çıkan yapımlarından biri olan The Art of Sarah viral oldu.

Güney Kore yapımı dizi platforma eklendiği günden bu yana izlenme listelerinde üst sıralarda yer aldı. Yayınlandıktan sonra birçok ülkede izleyici tarafından yoğun ilgi gördü. Özellikle psikolojik gerilim türünü seven kullanıcılar diziyi yakından takip etti.

The Art of Sarah toplam sekiz bölümden oluşan bir mini dizi olarak hazırlandı.

Hikaye izleyiciyi yavaş yavaş içine çeken bir anlatım tarzına sahip. Buna rağmen her bölümde artan gerilim duygusu izleyiciyi ekrana bağlı tutmayı başarıyor. Dizinin merkezinde gizemli bir olay var. Şehrin ortasında bulunan bir ceset olayların başlangıç noktası oluyor. Bu olayın ardından bir dedektif karmaşık bir soruşturmanın içine giriyor. Soruşturma ilerledikçe hikayedeki gizemli kadın karakter ön plana çıkıyor. Kadın karakterin sürekli değişen anlatımları dedektifi zor bir sürecin içine sokuyor. Gerçeğin ne olduğu ise izleyici için de merak konusu haline geliyor. Dizi boyunca karakterler arasında adeta bir zihin oyunu yaşanıyor. 

Platform verilerine göre yapım 49 farklı ülkede izlenme listelerinde üst sıralarda yer aldı. Üstelik yayınlanmasının üzerinden haftalar geçmesine rağmen popülerliğini koruyor. Eleştirmenlerin değerlendirmeleri de oldukça olumlu. Dizi Rotten Tomatoes sitesinde yüksek bir puana sahip. Sosyal medyada da dizi hakkında çok sayıda yorum paylaşılıyor. Bu sıralar “Ne izlesem?” diye düşünüyorsanız bi’ şans verin deriz.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
