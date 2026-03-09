onedio
Emin Alper’in Berlinale Ödüllü Filmi Kurtuluş Vizyonda!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
09.03.2026 - 14:51

Türkiye sinemasının önemli yönetmenlerinden Emin Alper, yeni filmi “Kurtuluş” ile seyirci karşısına çıktı. Berlinale’de ödül kazanan yapım 6 Mart’ta vizyona girerek izleyiciyle buluştu. Film, geçmişte yaşanan trajik bir olaydan ilham alan hikayesiyle dikkat çekmişti. Festival sürecinde uluslararası basında da geniş yer bulan film, Türkiye’de de merakla bekleniyordu. İşte beklenen an geldi!

Emin Alper’in yeni filmi “Kurtuluş” sinema salonlarında gösterime girdi.

Yapımın çıkış noktası ise 2009 yılında Mardin’de yaşanan Bilge köyü katliamı. Alper, o olaydan esinlendiğini ancak hikayenin büyük bölümünün kurgu olduğunu belirtiyor. Filmde küçük bir köy topluluğu üzerinden insanların nasıl radikalleşebileceği anlatılıyor. Hikaye aynı zamanda korkunun ve otoritenin toplum üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor.

Yapımın oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan ve Özlem Taş yer alıyor.

Filmde geçen olaylar Mardin’deki bir köyde yaşanıyor. Karakterlerin konuştuğu dil ise özellikle dikkat çeken unsurlar arasında. Emin Alper bu projede Kürtçeyi özellikle görünür kılmak istediğini ifade etmişti. Yönetmen, Türkiye’de geçen bazı hikayelerde bu dilin çoğu zaman arka planda bırakıldığını düşündüğünü ifade etmişti. Bu nedenle filmde karakterlerin kendi dillerinde konuşmasını tercih ettiğini belirtiyor. 

Emin Alper’in Berlinale’de Kurtuluş ile kazandığı Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü, Türkiye’de sinema çevrelerinde ve izleyiciler arasında büyük bir gurur ve sevinçle karşılanmıştı.

