Emin Alper’in Berlinale Ödüllü Filmi Kurtuluş Vizyonda!

Filmde geçen olaylar Mardin’deki bir köyde yaşanıyor. Karakterlerin konuştuğu dil ise özellikle dikkat çeken unsurlar arasında. Emin Alper bu projede Kürtçeyi özellikle görünür kılmak istediğini ifade etmişti. Yönetmen, Türkiye’de geçen bazı hikayelerde bu dilin çoğu zaman arka planda bırakıldığını düşündüğünü ifade etmişti. Bu nedenle filmde karakterlerin kendi dillerinde konuşmasını tercih ettiğini belirtiyor.

Emin Alper’in Berlinale’de Kurtuluş ile kazandığı Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü, Türkiye’de sinema çevrelerinde ve izleyiciler arasında büyük bir gurur ve sevinçle karşılanmıştı.