Emin Alper’in Berlinale Ödüllü Filmi Kurtuluş Vizyonda!
Türkiye sinemasının önemli yönetmenlerinden Emin Alper, yeni filmi “Kurtuluş” ile seyirci karşısına çıktı. Berlinale’de ödül kazanan yapım 6 Mart’ta vizyona girerek izleyiciyle buluştu. Film, geçmişte yaşanan trajik bir olaydan ilham alan hikayesiyle dikkat çekmişti. Festival sürecinde uluslararası basında da geniş yer bulan film, Türkiye’de de merakla bekleniyordu. İşte beklenen an geldi!
Emin Alper’in yeni filmi “Kurtuluş” sinema salonlarında gösterime girdi.
Yapımın oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan ve Özlem Taş yer alıyor.
