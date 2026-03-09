onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Restoran Tabağına Bakıp Fiyatını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket Restoran Tabağına Bakıp Fiyatını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.03.2026 - 15:01

Dışarıda yemek yemek hepimiz için büyük bir keyif, ama hesap geldiğinde bazen küçük sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Peki, sen bir tabağa baktığında maliyetini şıp diye tahmin edebiliyor musun? Bu testimizde, sokak lezzetlerinden şık restoran sunumlarına kadar farklı tabakları senin için derledik ve gurme içgüdülerini sınamanı istiyoruz.

Hazırsan, tahmin yeteneğini konuşturma zamanı!

(Not: Fiyatlar ortalama büyükşehir/popüler mekan standartlarına göre kurgusal olarak belirlenmiştir.)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Brioche ekmeği arasında 180 gr dana kaburga köftesi, karamelize soğan, cheddar peyniri ve yanında trüflü parmesanlı patates kızartması.

1. Brioche ekmeği arasında 180 gr dana kaburga köftesi, karamelize soğan, cheddar peyniri ve yanında trüflü parmesanlı patates kızartması.

2. Yabani Mantarlı Risotto: İtalyan Arborio pirinci, porçini mantarları, beyaz üzüm suyu sosu ve üzerine rendelenmiş taze parmesan ile servis edilen şık bir tabak.

2. Yabani Mantarlı Risotto: İtalyan Arborio pirinci, porçini mantarları, beyaz üzüm suyu sosu ve üzerine rendelenmiş taze parmesan ile servis edilen şık bir tabak.

3. Geleneksel Serpme Kahvaltı (2 Kişilik) : Sınırsız çay, 4 çeşit peynir, zeytinler, bal-kaymak, menemen, sigara böreği ve taze yeşilliklerden oluşan klasik hafta sonu kahvaltısı.

3. Geleneksel Serpme Kahvaltı (2 Kişilik) : Sınırsız çay, 4 çeşit peynir, zeytinler, bal-kaymak, menemen, sigara böreği ve taze yeşilliklerden oluşan klasik hafta sonu kahvaltısı.

4. San Sebastian Cheesecake: İçi akışkan, üzeri iyice kızarmış ve yanında bir kase eritilmiş Belçika çikolatası sosu ile servis edilen popüler tatlı.

4. San Sebastian Cheesecake: İçi akışkan, üzeri iyice kızarmış ve yanında bir kase eritilmiş Belçika çikolatası sosu ile servis edilen popüler tatlı.

5. 1.5 Porsiyon Adana Kebap: Zırh kıymasıyla hazırlanmış acılı kebap, yanında közlenmiş domates, biber, sumaklı soğan ve ince lavaş ekmeği.

5. 1.5 Porsiyon Adana Kebap: Zırh kıymasıyla hazırlanmış acılı kebap, yanında közlenmiş domates, biber, sumaklı soğan ve ince lavaş ekmeği.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. California Roll: 8 parça; yengeç surimi, avokado, salatalık ve dışı uçan balık yumurtası (tobiko) kaplı klasik roll.

6. California Roll: 8 parça; yengeç surimi, avokado, salatalık ve dışı uçan balık yumurtası (tobiko) kaplı klasik roll.

7. Iced Latte & Kruvasan İkilisi: Bir kahvecide, badem sütlü büyük boy Iced Latte ve taze pişmiş sade tereyağlı kruvasan.

7. Iced Latte & Kruvasan İkilisi: Bir kahvecide, badem sütlü büyük boy Iced Latte ve taze pişmiş sade tereyağlı kruvasan.

8. Deniz Mahsullü Makarna : Ev yapımı taze tagliatelle makarna, karides, kalamar ve hafif domates sosu ile harmanlanmış ana yemek.

8. Deniz Mahsullü Makarna : Ev yapımı taze tagliatelle makarna, karides, kalamar ve hafif domates sosu ile harmanlanmış ana yemek.

9. Dana Bonfile (250 gr): Orta pişmiş, yanında kuşkonmaz ve patates püresi ile servis edilen dry-aged (dinlendirilmiş) et tabağı.

9. Dana Bonfile (250 gr): Orta pişmiş, yanında kuşkonmaz ve patates püresi ile servis edilen dry-aged (dinlendirilmiş) et tabağı.

10. Dondurma ve çilekle servis edilen sufle.

10. Dondurma ve çilekle servis edilen sufle.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın