Zengin Olsan Seni Batıracak Özelliğin Ne Olurdu?

Zengin olduğun zaman seni en çok zorlayacak olan o özellik... Aşırı cömert olmak! Para eline geçtiği zaman başkalarıyla paylaşma hissi ile dolardın. Sevdiklerine destek olmak seni çok mutlu ediyor ama buna sınır koymak zor olabilirdi. Bir şey olmaz diyerek yaptığın harcamalar zamanla büyüyebilirdi. Ayrıca herkese yetişmeye çalışmak yıpranmana neden olurdu. Kendini geri plana atabilirdin. Doğru sınırlarla cömert olunması gerekiyor. Bu seni kötü biri yapmaz, dengeli olmanı sağlar!