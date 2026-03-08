Zengin Olsan Seni Batıracak Özelliğin Ne Olurdu?
Zenginlik özgürlük gibi geliyor... Daha fazla seçeneğe yönelme imkanı ve daha az kaygı! Bununla birlikte kişiliklerimiz ortaya çıkar. Parayla kurduğumuz ilişkinin nasıl olduğunu daha net görebiliriz. Bu testle birlikte zenginlikte seni zorlayacak özelliğinin ne olduğunu bulabiliriz!
1. İlk olarak! Bir anda eline bolca para geçse nasıl davranırsın?
2. Parayla genellikle nasıl bir ilişki kurarsın?
3. Senin için lüks nedir?
4. Peki, büyük bir yatırım fırsatı önüne gelse kullanır mısın?
5. Tatil planı zamanı! Zengin olsan nasıl bir tatil planı ayarlardın?
6. Birisi senden maddi bir destek isterse kabul eder misin?
7. Parayla ilgili en büyük zaafın ne olabilir?
8. Son olarak! Zengin olduğun zaman hayatında ne değişebilir?
Aşırı paylaşımcı olmak!
Keyif için kontrolsüz harcama yapmak!
Aşırı özgüvenli davranmak!
Düzensiz bir şekilde hareket etmek!
