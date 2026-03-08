MART
Zengin Olsan Seni Batıracak Özelliğin Ne Olurdu?

08.03.2026 - 17:01

Zenginlik özgürlük gibi geliyor... Daha fazla seçeneğe yönelme imkanı ve daha az kaygı! Bununla birlikte kişiliklerimiz ortaya çıkar. Parayla kurduğumuz ilişkinin nasıl olduğunu daha net görebiliriz. Bu testle birlikte zenginlikte seni zorlayacak özelliğinin ne olduğunu bulabiliriz!

1. İlk olarak! Bir anda eline bolca para geçse nasıl davranırsın?

2. Parayla genellikle nasıl bir ilişki kurarsın?

3. Senin için lüks nedir?

4. Peki, büyük bir yatırım fırsatı önüne gelse kullanır mısın?

5. Tatil planı zamanı! Zengin olsan nasıl bir tatil planı ayarlardın?

6. Birisi senden maddi bir destek isterse kabul eder misin?

7. Parayla ilgili en büyük zaafın ne olabilir?

8. Son olarak! Zengin olduğun zaman hayatında ne değişebilir?

Aşırı paylaşımcı olmak!

Zengin olduğun zaman seni en çok zorlayacak olan o özellik... Aşırı cömert olmak! Para eline geçtiği zaman başkalarıyla paylaşma hissi ile dolardın. Sevdiklerine destek olmak seni çok mutlu ediyor ama buna sınır koymak zor olabilirdi. Bir şey olmaz diyerek yaptığın harcamalar zamanla büyüyebilirdi. Ayrıca herkese yetişmeye çalışmak yıpranmana neden olurdu. Kendini geri plana atabilirdin. Doğru sınırlarla cömert olunması gerekiyor. Bu seni kötü biri yapmaz, dengeli olmanı sağlar!

Keyif için kontrolsüz harcama yapmak!

Zengin olduğun zaman seni batıracak olan o şey anlık keyiflere fazla kapılmak olurdu... Hak ettim düşüncesiyle hareket ederek iştahın artabilirdi! Bu yüzden harcamaların planlı olmazdı ve duygusal olarak ilerlerdin. Bugünü yaşarken yarını düşünmezdin. Konfor alanın hızla genişlerdi. Yani para senin için bir araç olmaktan çıkıp ödül haline gelirdi. Bu durum enerjini artırsa da dengesizliğe sürükleyebilirdi. Bu yüzden biraz durup düşünmenin öneminin anlaşılması gerekir!

Aşırı özgüvenli davranmak!

Zengin olduğun zaman seni zorlayacak olan o şey 'bana bir şey olmaz' düşüncesi ile hareket etmek olacak! Parayla birlikte risk almak sana zor gelmezdi. Bu yüzden büyük fikirler ve cesur hamlelerle ilerlerdin. Fakat her fırsatın gerçek bir fırsat olmadığının bilinmesi gerekir. Kendine olan güvenin nedeniyle acele kararlar alabilirdin. Bu da parayı nasıl koruyacağını bilememeyi beraberinde getirirdi. Özgüven doğru bir şekilde yönlendirilmezse olumsuz ve yorucu sonuçlar doğurabilir!

Düzensiz bir şekilde hareket etmek!

Zengin olsan seni en çok zorlayacak olan özelliğin parayı dağınık bir şekilde yönetmen olurdu! Nereden geldiğini ya da nereye gittiğini bilemezdin. Harcamaların net bir plana göre olmazdı. Sonra bakarım düşüncesi ile hareket edersin. Bu da seni bir yerden sonra yorabilirdin. Kontrol kaybı nedeni ile stresin artardı. Bir sistem kurduğun zaman para akışı senin kontrolüne geçebilir. Netlik sayesinde daha rahat hissedilir!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
