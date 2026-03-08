Polemik Tam Bitti Derken Burcu Güneş ve İrem Derici Sosyal Medyada Yine Birbirine Girdi!
Burcu Güneş’in Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalarla başlayan polemik giderek büyüyor. Tartışmaya en sert tepkiyi veren isimlerden biri ise İrem Derici oldu. Sosyal medyada karşılıklı paylaşımlarla devam eden atışma yeni bir boyut kazandı. Burcu Güneş’in “çöp, WC, lağım” sözleri ortalığı iyice kızıştırdı. Derici’den gelen sert yanıt ise kısa sürede gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Burcu Güneş’in meslektaşı Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalar magazin dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Burcu Güneş daha önce İrem Derici hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
Tam ortalık yatışıyor derken Burcu Güneş sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla ortalığı yeniden ateşe verdi.
