Polemik Tam Bitti Derken Burcu Güneş ve İrem Derici Sosyal Medyada Yine Birbirine Girdi!

Gülistan Başköy
08.03.2026 - 10:56

Burcu Güneş’in Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalarla başlayan polemik giderek büyüyor. Tartışmaya en sert tepkiyi veren isimlerden biri ise İrem Derici oldu. Sosyal medyada karşılıklı paylaşımlarla devam eden atışma yeni bir boyut kazandı. Burcu Güneş’in “çöp, WC, lağım” sözleri ortalığı iyice kızıştırdı. Derici’den gelen sert yanıt ise kısa sürede gündem oldu. 

İşte detaylar…

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş’in meslektaşı Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalar magazin dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Güneş’in “Onu ne sanat olarak ne emek olarak ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Benimle rakip olabilecek seviyede görmüyorum” sözleri kısa sürede gündem olmuştu.

Bu açıklamanın ardından birçok ünlü isim Demet Akalın’a destek verirken, tartışmanın en sert taraflarından biri ise İrem Derici oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla iki isim arasında söz düellosu başladı.

Burcu Güneş daha önce İrem Derici hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Magazin gülü İrem Derici; sen benimle ilgili bir yerde yorum yaparken adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye’nin ve dünyanın en büyük müzisyenleriyle albümler kaydedip sahneye çıkıyordum.”

Bu sözlere sessiz kalmayan İrem Derici ise sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

“Kız sana ne oldu? Yıllardır yerinde saydın. O sizin bölgeniz dediğin yere girmek için yırtıldın. Quincy Jones’la albüm kaydetti sanki açıklamaya bak. Önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum hatta.”

Tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Burcu Güneş’in Demet Akalın’a destek veren Ebru Gündeş, Ece Seçkin, Bengü ve Seda Sayan gibi isimlere de sert sözler söylemesi polemiğin daha da büyümesine neden oldu.

Tam ortalık yatışıyor derken Burcu Güneş sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla ortalığı yeniden ateşe verdi.

Güneş'in “Sizi kimse doğru yere koyamadı mı? Ben koyuyorum: çöp, WC, lağım.” şeklindeki sert bir çıkışına İrem Derici “Kes sesini. Hiç üşenmem bütün ahlaksızlıklarını, insanlara yaptığın iğrenç muameleleri dökerim ortaya. Sen kötü birisin.” yanıtıyla karşılık verdi.

Bakalım bu polemik daha ne kadar sürecek. Bekleyip göreceğiz...

