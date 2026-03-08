Polemik Tam Bitti Derken Burcu Güneş ve İrem Derici Sosyal Medyada Yine Birbirine Girdi!

“Magazin gülü İrem Derici; sen benimle ilgili bir yerde yorum yaparken adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye’nin ve dünyanın en büyük müzisyenleriyle albümler kaydedip sahneye çıkıyordum.”

Bu sözlere sessiz kalmayan İrem Derici ise sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

“Kız sana ne oldu? Yıllardır yerinde saydın. O sizin bölgeniz dediğin yere girmek için yırtıldın. Quincy Jones’la albüm kaydetti sanki açıklamaya bak. Önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum hatta.”

Tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Burcu Güneş’in Demet Akalın’a destek veren Ebru Gündeş, Ece Seçkin, Bengü ve Seda Sayan gibi isimlere de sert sözler söylemesi polemiğin daha da büyümesine neden oldu.