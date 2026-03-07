MART
Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Galatasaray, Osimhen'in Golüyle 1-0 Kazandı

Hakan Karakoca
07.03.2026 - 22:04

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, Galatasaray’ı Tüpraş Stadı’nda konuk etti. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, son maçın ilk 11’ine göre 4 değişiklik yaparak Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh’a derbide ilk kez forma şansı verdi.

Galatasaray'da ise teknik direktör Okan Buruk, son lig müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte ağrıları nedeniyle son 2 maçın kadrosuna alınmayan Roland Sallai ile Yunus Akgün kadroya alındı.

Ağrıları bulunduğu için Alanyaspor ile yapılan lig ve kupa maçlarının kadrosuna alınmayan Sallai, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başladı. Yunus ise yedekler arasında görev bekledi.

Çekişmeli geçen maçta tek gol Victor Osimhen'den gelirken Galatasaray'da Leroy Sane kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk yarı Galatasaray'ın üstünlüğüyle kapandı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 15. dakikada Olaitan, ceza sahası sol çaprazından Asllani’ye pasını çıkardı; Asllani’nin kaleyi cepheden gören noktadan şutu az farkla dışarı çıktı. 21. dakikada Sara’nın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı. 39. dakikada Sane’nin sağ iç koridordan kale önüne yaptığı ortaya Osimhen boş pozisyonda kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi ve skor 0-1 oldu. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda oyun sertleşti.

İlk yarıda iki takımın da hakeme itirazları olurken ikinci yarıda ise Sane'nin Rıdvan'a yaptığı sert hareket sonunda kırmızı kart görmesiyle Galatasaray on kişi kaldı. 

Beşiktaş baskısını artırmaya çalıştığı dakikalarda Galatasaray ise kontra ataklarla rakip kalede tehlikeli oldu. 

Maçın sonuna +9 dakika verildi. Son dakikalar ve uzatmalarda iki takım arasında gerilim yaşanırken maç sık sık durdu. 

Son bölümlerde başka gol olmayınca Galatasaray zorlu deplasmandan üç puanla döndü.

