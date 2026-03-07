Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Galatasaray, Osimhen'in Golüyle 1-0 Kazandı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, Galatasaray’ı Tüpraş Stadı’nda konuk etti. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, son maçın ilk 11’ine göre 4 değişiklik yaparak Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh’a derbide ilk kez forma şansı verdi.

Galatasaray'da ise teknik direktör Okan Buruk, son lig müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte ağrıları nedeniyle son 2 maçın kadrosuna alınmayan Roland Sallai ile Yunus Akgün kadroya alındı.

Ağrıları bulunduğu için Alanyaspor ile yapılan lig ve kupa maçlarının kadrosuna alınmayan Sallai, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başladı. Yunus ise yedekler arasında görev bekledi.

Çekişmeli geçen maçta tek gol Victor Osimhen'den gelirken Galatasaray'da Leroy Sane kırmızı kartla oyun dışında kaldı.