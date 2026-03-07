Pedro Sanchez, Partisinin Mitingindeki Türk Bayrağını Es Geçmedi, Türkiye'ye Selam Gönderdi

Türkiye ve İspanya'nın sosyal medyada kurduğu dostluk rüzgarına siyasiler de sessiz kalamıyor. Son olarak İsrail ve Amerika'ya meydan okuyarak hem Gazze hem de İran konusunda kendi deyimiyle 'tarihin doğru yerinde duran' Pedro Sanchez de Twitter'dan Türkiye'ye seslendi.