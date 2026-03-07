MART
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Pedro Sanchez, Partisinin Mitingindeki Türk Bayrağını Es Geçmedi, Türkiye'ye Selam Gönderdi

Pedro Sanchez, Partisinin Mitingindeki Türk Bayrağını Es Geçmedi, Türkiye'ye Selam Gönderdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.03.2026 - 23:21

Türkiye ve İspanya'nın sosyal medyada kurduğu dostluk rüzgarına siyasiler de sessiz kalamıyor. Son olarak İsrail ve Amerika'ya meydan okuyarak hem Gazze hem de İran konusunda kendi deyimiyle 'tarihin doğru yerinde duran' Pedro Sanchez de Twitter'dan Türkiye'ye seslendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pedro Sanchez mitingde açılan Türk bayrağını paylaştı.

Pedro Sanchez sosyal medyadan Türkiye'ye seslendi.

Pedro Sanchez sosyal medyadan Türkiye'ye seslendi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabından partisinin Soria mitinginde Türk bayrağının açıldığı bir video paylaşarak 'Türk Twitter topluluğuna selamlar' dedi. Sanchez'in paylaşımı şu şekilde: 

'Soria mitinginden bana gönderilen anlar.

Türk Twitter topluluğuna selamlar.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın