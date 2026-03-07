onedio
Oyundan Çıkarken Tepki Gösteren Arda Güler'e Arbeloa'dan Cevap Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.03.2026 - 17:54

La Liga’nın 27. haftasında Real Madrid, Celta Vigo’yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ancak 65. dakikada oyundan alınan Arda Güler’in değişikliğe verdiği tepki dikkat çekti. Teknik direktör Alvaro Arbeloa, maçın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Arda oyundan çıkarılmasına inanamadı "Ben mi?" dedi.

La Liga’nın 27. hafta açılış karşılaşmasında Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo’yu 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, 11. dakikada yaptığı asistle takımının golüne katkı sağladı. Real Madrid’e galibiyeti getiren goller Tchouameni ve Valverde’den geldi.

65.dakikada oyundan alınan Arda Güler, teknik heyetin kararına şaşkınlıkla tepki verdi. Değişiklik anında “Ben mi?” dediği görülen genç futbolcunun şaşkınlığı kameralara da yansıdı.

"Ona kim benim kadar süre verdi?"

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, maçın ardından Arda Güler’in oyundan alınmasına yönelik tepkisi hakkında konuştu.

Arbeloa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Arda’ya başka hangi teknik direktörlerin bu kadar süre verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan ve güvenen kimse yok. Palacios’u oyuna aldım çünkü Güler’in bugün sahada yaptığı role daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık.”

Arbeloa: "Hata benim"

Real Madrid, ligde oynadığı son iki karşılaşmada üst üste mağlubiyetler alarak lider Barcelona’nın 4 puan gerisine düşmüştü.

Maçın ardından konuşan teknik direktör Alvaro Arbeloa ise sorumluluğu üstlendi. Arbeloa, “Pes etmeyeceğiz. Hedefimiz kalan 36 puanın tamamını toplamak. Oyuncuları suçlamayın, hata benim.” ifadelerini kullandı.

