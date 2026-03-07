Oyundan Çıkarken Tepki Gösteren Arda Güler'e Arbeloa'dan Cevap Geldi

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, maçın ardından Arda Güler’in oyundan alınmasına yönelik tepkisi hakkında konuştu.

Arbeloa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Arda’ya başka hangi teknik direktörlerin bu kadar süre verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan ve güvenen kimse yok. Palacios’u oyuna aldım çünkü Güler’in bugün sahada yaptığı role daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık.”