Oyundan Çıkarken Tepki Gösteren Arda Güler'e Arbeloa'dan Cevap Geldi
La Liga’nın 27. haftasında Real Madrid, Celta Vigo’yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ancak 65. dakikada oyundan alınan Arda Güler’in değişikliğe verdiği tepki dikkat çekti. Teknik direktör Alvaro Arbeloa, maçın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Arda oyundan çıkarılmasına inanamadı "Ben mi?" dedi.
"Ona kim benim kadar süre verdi?"
Arbeloa: "Hata benim"
