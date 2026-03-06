onedio
Mustafa Sarıgül Ellerinde Çiçeklerle İspanya Başkonsolosluğu’na Gitti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.03.2026 - 19:41

Sosyal medyada İspanya-Türkiye arasındaki dostluk dalgası devam ediyor. İki ülke kullanıcıları X'te dostluk ve sevgi paylaşımlarını karşılıklı sürdürürken devreye CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül girdi. Sarıgül, eline aldığı sarı çiçeklerle İspanya Başkonsolosluğu'na gittiği paylaştı. Sarıgül, çiçekten bir parça kopararak İspanya Başbakanı'na da atmayı ihmal etmedi.

Mustafa Sarıgül'den İspanya halkına çiçekli video.

Mustafa Sarıgül'den İspanya halkına çiçekli video.

Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den İspanya videosu geldi. Sosyal medyada İspanya-Türkiye dostluğu devam ederken Sarıgül de bu paylaşımlara kayıtsız kalmadı. Gazze'nin yanında olduğunu açıklayan, İran'a saldırması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a rest çeken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e selam gönderen Sarıgül, X'ten bir video paylaştı.

Sarı çiçeklerle İspanya Başkonsolosluğu'na giden Mustafa Sarıgül, 'Dostluk, dayanışma ve barış için buradayız. İspanya halkına selamlarımızı iletiyoruz' notuyla paylaşımda bulundu. 

Sarıgül videoda, 'Hak eden yere gidiyoruz, demokrasiye gidiyoruz. İspanya Başkonsolosluğu'na gidiyoruz. Çiçeklerimiz İspanya halkına, çiçeklerimiz İspanya Başbakanı'na' dedi.

Videoya gelen yorumlar ise şöyle oldu:

