Mustafa Sarıgül Ellerinde Çiçeklerle İspanya Başkonsolosluğu’na Gitti

Sosyal medyada İspanya-Türkiye arasındaki dostluk dalgası devam ediyor. İki ülke kullanıcıları X'te dostluk ve sevgi paylaşımlarını karşılıklı sürdürürken devreye CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül girdi. Sarıgül, eline aldığı sarı çiçeklerle İspanya Başkonsolosluğu'na gittiği paylaştı. Sarıgül, çiçekten bir parça kopararak İspanya Başbakanı'na da atmayı ihmal etmedi.
Mustafa Sarıgül'den İspanya halkına çiçekli video.
Videoya gelen yorumlar ise şöyle oldu:
