Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı: Riskli Okullarda 24 Saat Polis Görev Yapıyor
Bir öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur Çelik, ülkeyi yasa boğdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaşanan olayın ardından okullarda yeni önlem aldıklarını duyurdu. Tekin, riskli görülen okullarda devriye araçları ve polis nezaretinde eğitim faaliyetinin sürdürüldüğünü açıkladı.
Bakan Tekin: "Riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettiriyoruz."
