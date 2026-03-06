Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı: Riskli Okullarda 24 Saat Polis Görev Yapıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman Valiliğini ziyaretinde Vali Hayrettin Çiçek ile görüştü. Bakan Tekin, görüşmenin ardından Çekmeköy'de görevli olduğu okulda bir öğrencinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in ailesine başsağlığı diledi.

Türkiye’yi yasa boğan olayın ardından okullarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyleyen Bakan Tekin, riskli okullarda 24 saat polis olduğunu belirtti.

Bakan Tekin şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettiriyoruz. Özel güvenlik personelinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da okullarımızda güvenli biçimde eğitim öğretim verilmesi için tedbirler her neyse alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bizden bu konuda gerekli raporları aldı. Tekrar bütün eğitim camiamıza, Fatma Nur öğretmenimizin yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.'