Altın Piyasasında 'Dubai' Depremi: Külçeler Elde Kaldı, Ons Başına 30 Dolar İndirim Başladı

Altın Piyasasında 'Dubai' Depremi: Külçeler Elde Kaldı, Ons Başına 30 Dolar İndirim Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.03.2026 - 18:01

Orta Doğu’da tırmanan gerilim, küresel altın ticaretinin kalbi olan Dubai’de ezber bozan bir tabloya yol açtı. Bölgedeki savaş nedeniyle uçuşların durması ve lojistik hatların kesilmesi, tonlarca altın külçesinin Dubai’de mahsur kalmasına neden oldu. Stokları eritmek isteyen satıcılar, Londra piyasasındaki referans fiyatın 30 dolar altına kadar inen dev indirimlerle satışa başladı.

Dubai'deki altınlar indirimli satılmaya başlandı.

İsrail ve ABD'nin saldırılarına yanıt olarak İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini bombaladı. Bu konumlardan biri de Dubai oldu. Dubai’de pek çok kişinin mahsur kaldırımı ifade edilirken altın fiyatları açısından ezber bozan gelişme yaşandı. Önemli bir ticaret merkezi olan Dubai’de külçe altınlar uçuşların durdurulması nedeniyle kentten çıkarılamadı. Forbes'ta yer alan habere göre Dubai’de adeta mahsur kalan altınlar indirimli satılmaya başlandı. 

Normal şartlarda yolcu uçaklarının kargo bölümlerinde taşınan altın külçeleri, hava sahasının kapanması ve güvenlik riskleri nedeniyle yerinden oynatılmıyor. Nakliye ve sigorta maliyetlerinin astronomik seviyelere çıkması, alıcıların yeni siparişlerden vazgeçmesine neden oldu.

Yatırımcılar ise belirsiz bir süre boyunca yüksek depolama ve finansman maliyeti ödemek yerine, ellerindeki altını piyasa değerinin altında elden çıkarmayı tercih etti. Londra’daki küresel referans fiyatın ons başına 30 dolara kadar altında indirimli satış teklif etmeye başladı. 

*Görsel temsilidir, Google Gemini ile yapılmıştır.*

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
