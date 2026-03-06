Altın Piyasasında 'Dubai' Depremi: Külçeler Elde Kaldı, Ons Başına 30 Dolar İndirim Başladı
Orta Doğu’da tırmanan gerilim, küresel altın ticaretinin kalbi olan Dubai’de ezber bozan bir tabloya yol açtı. Bölgedeki savaş nedeniyle uçuşların durması ve lojistik hatların kesilmesi, tonlarca altın külçesinin Dubai’de mahsur kalmasına neden oldu. Stokları eritmek isteyen satıcılar, Londra piyasasındaki referans fiyatın 30 dolar altına kadar inen dev indirimlerle satışa başladı.
Dubai'deki altınlar indirimli satılmaya başlandı.
