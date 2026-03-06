Altın Piyasasında 'Dubai' Depremi: Külçeler Elde Kaldı, Ons Başına 30 Dolar İndirim Başladı

İsrail ve ABD'nin saldırılarına yanıt olarak İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini bombaladı. Bu konumlardan biri de Dubai oldu. Dubai’de pek çok kişinin mahsur kaldırımı ifade edilirken altın fiyatları açısından ezber bozan gelişme yaşandı. Önemli bir ticaret merkezi olan Dubai’de külçe altınlar uçuşların durdurulması nedeniyle kentten çıkarılamadı. Forbes'ta yer alan habere göre Dubai’de adeta mahsur kalan altınlar indirimli satılmaya başlandı.

Normal şartlarda yolcu uçaklarının kargo bölümlerinde taşınan altın külçeleri, hava sahasının kapanması ve güvenlik riskleri nedeniyle yerinden oynatılmıyor. Nakliye ve sigorta maliyetlerinin astronomik seviyelere çıkması, alıcıların yeni siparişlerden vazgeçmesine neden oldu.

Yatırımcılar ise belirsiz bir süre boyunca yüksek depolama ve finansman maliyeti ödemek yerine, ellerindeki altını piyasa değerinin altında elden çıkarmayı tercih etti. Londra’daki küresel referans fiyatın ons başına 30 dolara kadar altında indirimli satış teklif etmeye başladı.