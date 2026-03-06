onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
İlk Filmin Devamı Geliyor: Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Kadın Başrolü Belli Oldu

İlk Filmin Devamı Geliyor: Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Kadın Başrolü Belli Oldu

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.03.2026 - 22:07 Son Güncelleme: 06.03.2026 - 22:08

Türk sinemasının sevilen romantik filmlerinin başında gelen Aşk Tesadüfleri Sever serisinin ilk filminin devamı geliyor. Aşk Tesadüfleri Sever 3, Mehmet Günsür'ün başrol oyuncusu olarak geri dönüşüyle heyecanlandırırken Günsür'e eşlik edecek kadın başrol oyuncusu açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Aşk Tesadüfleri Sever 2
Film

Aşk Tesadüfleri Sever 2

Belçim Bilgin
Oyuncu

Belçim Bilgin

Devrim Özkan
Oyuncu

Devrim Özkan

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2011'de yayınlanan Aşk Tesadüfleri Sever'in devam filmi geliyor.

2011'de yayınlanan Aşk Tesadüfleri Sever'in devam filmi geliyor.

Başrollerde Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin'in yer aldığı Aşk Tesadüfleri Sever, 2011 yılının en çok izlenen romantik filmlerinin başında yer almıştı. 2020'deki devam filmi Aşk Tesadüfleri Sever 2, bambaşka bir hikayeyi ele aldığı için ilk film kadar rağbet görmemişti. Aşk Tesadüfleri Sever serisinin ilk filminin devamı olan Aşk Tesadüfleri Sever 3 geçtiğimiz aylarda duyurulurken filmin kadın başrolü açıklandı.

Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün kadın başrolü Devrim Özkan oldu.

Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün kadın başrolü Devrim Özkan oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilk filmde Özgür karakterine hayat veren Mehmet Günsür'ün 3. filmdeki partneri Devrim Özkan olacak. Özkan, Aşk Tesadüfleri Sever 3'te Mavi karakteriyle karşımıza çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün planlanan vizyon tarihi 20 Kasım 2026.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın