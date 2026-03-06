İlk Filmin Devamı Geliyor: Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Kadın Başrolü Belli Oldu
Türk sinemasının sevilen romantik filmlerinin başında gelen Aşk Tesadüfleri Sever serisinin ilk filminin devamı geliyor. Aşk Tesadüfleri Sever 3, Mehmet Günsür'ün başrol oyuncusu olarak geri dönüşüyle heyecanlandırırken Günsür'e eşlik edecek kadın başrol oyuncusu açıklandı.
2011'de yayınlanan Aşk Tesadüfleri Sever'in devam filmi geliyor.
Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün kadın başrolü Devrim Özkan oldu.
