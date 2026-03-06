Sinemaseverler Buraya! 9-15 Mart Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Yıllar önce askeri bir tesiste saklanan son derece tehlikeli bir mikroorganizma, uzun süre kapalı kaldığı yerden kaçmanın bir yolunu bulur. Hızla yayılma potansiyeline sahip olan bu organizma insanlık için büyük bir tehdit oluşturur. Emekli bir biyoterörizm ajanı ve tesiste çalışan iki kişi bu felaketi durdurmak için harekete geçer. Zamana karşı başlayan mücadele giderek daha da tehlikeli bir hal alır.

Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

Tür: Bilim Kurgu, Komedi, Korku

Yönetmen: Jonny Campbell

Oyuncular: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson