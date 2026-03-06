onedio
Haberler
Dizi & Film
Sinemaseverler Buraya! 9-15 Mart Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Sinemaseverler Buraya! 9-15 Mart Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 13:30

9-15 Mart haftasında sinema salonları farklı türlerde birçok yeni filmle izleyicilerle buluşuyor. Korkudan romantik drama, animasyondan aksiyona kadar geniş bir yelpazeye yayılan yapımlar bu hafta vizyonda yerini alıyor. Yerli ve yabancı birçok dikkat çekici yapımın yer aldığı vizyon programında hem gerilim dolu hikayeler hem de ailece izlenebilecek eğlenceli filmler bulunuyor.

İşte bu hafta vizyona giren ve sinemaseverlerin radarına giren filmler!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Savaş Üstüne Savaş
Film

Savaş Üstüne Savaş

Senden Geriye Kalan
Film

Senden Geriye Kalan

Dikkat: Kıyamet!
Film

Dikkat: Kıyamet!

Şarkıcı Balina
Film

Şarkıcı Balina

Die'ced: Reloaded
Film

Die'ced: Reloaded

Solo Mio
Film

Solo Mio

Leonardo DiCaprio
Oyuncu

Leonardo DiCaprio

Chase Infiniti
Oyuncu

Chase Infiniti

Nicole Grimaudo
Oyuncu

Nicole Grimaudo

Eden Campbell
Oyuncu

Eden Campbell

Jason Brooks
Oyuncu

Jason Brooks

Bu Hafta Vizyonda Hangi Filmler Var?

Bu Hafta Vizyonda Hangi Filmler Var?

9-15 Mart haftasında vizyon programı korkudan romantik komediye, animasyondan aksiyona kadar farklı türlerde yapımları bir araya getiriyor.

  • Korku / Gerilim: Cahim 2, Deccal 3, Die’ced: Reloaded

  • Aksiyon / Dram / Komedi: Savaş Üstüne Savaş

  • Bilim Kurgu / Komedi / Korku: Dikkat: Kıyamet!

  • Dram / Romantik: Senden Geriye Kalan

  • Aile / Animasyon / Macera: Dino Ailesi

  • Aile / Animasyon / Komedi / Macera: Şarkıcı Balina

  • Komedi / Romantik: Solo Mio

Cahim 2

Cahim 2

18 yaşına giren Defne’nin davranışları aniden değişmeye başlar ve ailesi daha önce hiç görmedikleri tuhaf belirtilerle karşı karşıya kalır. Annesi Kader, kızının iyileşebilmesi için nörolog Nihat Karahan’dan yardım ister. Ancak doktor kısa sürede olayın sıradan bir sağlık problemi olmadığını fark eder. Yapılan araştırmalar Defne’nin geçmişe uzanan karanlık bir olayın merkezinde olduğunu ortaya çıkarır.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Doğukan Mısır

  • Oyuncular: Ali Murat Özgen, Sultan Köroğlu Kılıç, Irmak Şeker

Savaş Üstüne Savaş

Savaş Üstüne Savaş

Eski bir devrimci olan Bob, yıllardır paranoyası nedeniyle kızı Willa ile birlikte medeniyetten uzak bir hayat yaşamaktadır. Geçmişini geride bıraktığını düşünse de eski düşmanı yıllar sonra yeniden ortaya çıkar. Üstelik kızının kaybolması Bob’u geçmişteki kararlarıyla yüzleşmek zorunda bırakır. Kızını bulabilmek için tehlikeli bir mücadeleye girişir.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Aksiyon, Dram, Komedi

  • Yönetmen: Paul Thomas Anderson

  • Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti

Dikkat: Kıyamet!

Dikkat: Kıyamet!

Yıllar önce askeri bir tesiste saklanan son derece tehlikeli bir mikroorganizma, uzun süre kapalı kaldığı yerden kaçmanın bir yolunu bulur. Hızla yayılma potansiyeline sahip olan bu organizma insanlık için büyük bir tehdit oluşturur. Emekli bir biyoterörizm ajanı ve tesiste çalışan iki kişi bu felaketi durdurmak için harekete geçer. Zamana karşı başlayan mücadele giderek daha da tehlikeli bir hal alır.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Bilim Kurgu, Komedi, Korku

  • Yönetmen: Jonny Campbell

  • Oyuncular: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson

Senden Geriye Kalan

Senden Geriye Kalan

Kenna Rowan, beş yıl hapis yattıktan sonra küçük kızını yeniden görebilmek umuduyla memleketine döner. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden çevresindeki insanlar ona güvenmemektedir. Kızıyla bağ kurmaya çalışırken sürekli reddedilme ve önyargıyla karşılaşır. Hayatındaki tek destek ise yerel bir barın sahibi olan Ledger Ward olur.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Dram, Romantik

  • Yönetmen: Vanessa Caswill

  • Oyuncular: Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow

Deccal 3

Deccal 3

Issız bir dağ evinde bakıcılık yapan Deniz, koruması için bırakılan küçük Ateş’in sıradan bir çocuk olmadığını kısa sürede fark eder. Evde giderek artan tuhaf olaylar ve gizemli işaretler Deniz’i büyük bir korkunun içine sürükler. Çevrede kaybolan çocuklar ve karanlık ayin söylentileri olayların daha büyük bir tehdide işaret ettiğini gösterir. Deniz, gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken kendisini tehlikenin tam ortasında bulur.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Gerilim, Korku

  • Yönetmen: Özgür Bakar

  • Oyuncular: İlayda Mine Çopur, Buket Dereoğlu, Cem Cücenoğlu

Die'ced: Reloaded

Die'ced: Reloaded

1987 Cadılar Bayramı gecesinde Seattle’da korkunç olaylar yaşanır. Yakalandığı düşünülen Benny adlı seri katil yüksek güvenlikli bir hapishaneden kaçmayı başarır. Korkuluk kılığına girerek banliyölerde yeniden ortaya çıkan katil, şehirde kanlı bir iz bırakmaya başlar. Ancak asıl hedefinin geçmişiyle bağlantılı gizemli bir genç kadın olduğu anlaşılır.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Gerilim, Korku

  • Yönetmen: Jeremy Rudd

  • Oyuncular: Eden Campbell, Jason Brooks, Nigel Vonas

Şarkıcı Balina

Şarkıcı Balina

Genç kambur balina Vincent, son balina şarkıcısının oğludur ancak kendi şarkısının yeterince güçlü olmadığını düşünür. Anne ve babasının kaybından sonra büyük bir sorumluluğun altında kalır. 

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

  • Yönetmen: Reza Memari

  • Oyuncular: Flemming Stein, Philipp Reinheimer, Laura Pfister

Dino Ailesi

Dino Ailesi

Bir paleontoloji müzesini kurtarmaya çalışan doktor bir baba ve ailesi beklenmedik bir maceranın içine sürüklenir. Gizli bir portal aracılığıyla tarih öncesi dünyaya geçtiklerinde dinozorlarla dolu tehlikeli bir ortamda hayatta kalmaya çalışırlar.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Aile, Animasyon, Macera

  • Yönetmen: Maya Turkina, Maksim Volkov

  • Oyuncular: Roman Kurtsyn, Sergey Garmash, Timur Rodrigez

Solo Mio

Solo Mio

Matt, hayatının en önemli gününde nişanlısı tarafından nikah masasında terk edilir. Tüm planları altüst olsa da hazırladığı balayına tek başına gitmeye karar verir. İtalya’ya yaptığı bu yolculuk onun için beklenmedik bir keşfe dönüşür. Yeni insanlarla tanıştıkça ve farklı deneyimler yaşadıkça hayata bakışı değişmeye başlar.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Komedi, Romantik

  • Yönetmen: Dan Kinnane, Charles Francis Kinnane

  • Oyuncular: Kevin James, Alyson Hannigan, Nicole Grimaudo

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
