Cennetin Çocukları'ndan Çıkarılan İsmail Hacıoğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.03.2026 - 20:37

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını açıklamasının ardından TRT'deki Cennetin Çocukları dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Diziden çıkarılmasının ardından İsmail Hacıoğlu'dan herhangi bir paylaşım gelmezken ünlü oyuncu haftalar sonra görüntülendi.

Cennetin Çocukları'nın eski başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu haftalardır gündemden düşmüyor.

Gözaltına alınan ünlüler arasında yer alan İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını açıklamasının ardından Cennetin Çocukları'nın kadrosundan çıkarılmıştı. Dizide yerine önce Alperen Duymaz ardından da Burak Serdar Şanal'ın getirildiği açıklansa da İsmail Hacıoğlu sessizliğini koruyordu. Ünlü oyuncu sonunda ortaya çıktı.

TRT dizisinden çıkarılan İsmail Hacıoğlu haftalar sonra görüntülendi.

Cennetin Çocukları'nın kadrosundan çıkarılmasının ardından İsmail Hacıoğlu'nun son hali epey merak edilmişti. Eşiyle beraber avukatını ziyarete giden İsmail Hacıoğlu, avukatının paylaşımında ortaya çıktı. Hacıoğlu'nun avukatı Uğur Sıtkı fotoğrafı “Kıymetli oyuncu ve müvekkilimiz İsmail Hacıoğlu’nun ofisimizi ziyareti bizleri onurlandırdı. Nazik ziyaretleri için kendisine ve eşi Duygu Hanım’a teşekkür ediyoruz” mesajıyla paylaştı.

