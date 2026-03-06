Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ'lu Dönence Dizisinden Ayrıldı, Yeni Oyuncu Aranıyor
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Pınar Deniz'in rol alacağı Disney Plus'ın yeni dizisi Dönence'nin kadrosunda ciddi değişiklikler yaşandı. Dizinin yönetmeni belli olurken Pınar Deniz'in projeden çekildiği açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer alacağı yeni ajan dizisi Dönence için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.
Disney Plus'ta yayınlanacak Dönence için Pınar Deniz'in ismi geçerken ünlü oyuncu projeden çekilme kararı aldı.
