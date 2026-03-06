onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ'lu Dönence Dizisinden Ayrıldı, Yeni Oyuncu Aranıyor

Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ'lu Dönence Dizisinden Ayrıldı, Yeni Oyuncu Aranıyor

Disney Plus
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.03.2026 - 23:08

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Pınar Deniz'in rol alacağı Disney Plus'ın yeni dizisi Dönence'nin kadrosunda ciddi değişiklikler yaşandı. Dizinin yönetmeni belli olurken Pınar Deniz'in projeden çekildiği açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İnci Taneleri
Dizi

İnci Taneleri

Dönence
Dizi

Dönence

Kıvanç Tatlıtuğ
Oyuncu

Kıvanç Tatlıtuğ

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer alacağı yeni ajan dizisi Dönence için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer alacağı yeni ajan dizisi Dönence için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Bozdağ Film’in hazırlıklarını sürdürdüğü ve başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer alacağı ajan dizisi Dönence için ekipte bazı değişiklikler yaşandı. Projenin yönetmen koltuğu için ilk olarak Hilal Saral’la görüşülse de taraflar şartlarda anlaşamadı. Şenol Sönmez’in yönettiği İnci Taneleri dizisinin çekimlerinin salı günü tamamlanmasıyla birlikte projede yeni bir gelişme yaşandı ve Dönence'nin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlendi. Öte yandan Dönence'nin kadın başrolü olan Pınar Deniz'in projeden çekildiği açıklandı.

Disney Plus'ta yayınlanacak Dönence için Pınar Deniz'in ismi geçerken ünlü oyuncu projeden çekilme kararı aldı.

Disney Plus'ta yayınlanacak Dönence için Pınar Deniz'in ismi geçerken ünlü oyuncu projeden çekilme kararı aldı.

Dizinin kadın başrol karakteri Yasemin için daha önce Pınar Deniz’in adı gündeme gelmişti ancak oyuncunun Nuri Bilge Ceylan’la yeni bir film projesine hazırlanması ve takvimlerin çakışması nedeniyle Dönence kadrosunda yer alamayacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım ekibi kadın başrol için yeni isimlerle görüşmelere başladı. Bu kapsamda Burcu Biricik’e de teklif götürüldüğü konuşuluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın