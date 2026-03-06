onedio
Sağlık Gerekçesiyle Maçlara Çıkamayan Tedesco'nun Son Durumu Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.03.2026 - 23:13

2025-26 sezonunda yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, son iki haftada Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco konusunda ise geçen hafta beklenmeyen gelişmeler gündeme geldi. Maçlara çıkamayan teknik direktör için Samsunspor maçı da bilmeceye dönmüştü.

İyi haberler geliyor.

Antalyaspor karşılaşması öncesinde rahatsızlanan ve bu nedenle takımının başında sahaya çıkamayan Domenico Tedesco, Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep FK mücadelesinde de kulübede yer alamadı.

Pazar günü oynanacak Samsunspor maçında takımın başında olup olmayacağı henüz netleşmezken, teknik adamın sağlık durumuna ilişkin son gelişmelerin olumlu olduğu öğrenildi.

Hastalık sonrası ilk kez antrenmana katıldı.

39 yaşındaki İtalyan teknik direktör bugün Samandıra’ya giderek Samsunspor maçı öncesinde yapılan antrenmanda takımının başında yer aldı.

Tedesco’nun, Samsunspor karşılaşmasında yeniden kulübede olması bekleniyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
