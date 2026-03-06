Sağlık Gerekçesiyle Maçlara Çıkamayan Tedesco'nun Son Durumu Belli Oldu
2025-26 sezonunda yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, son iki haftada Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco konusunda ise geçen hafta beklenmeyen gelişmeler gündeme geldi. Maçlara çıkamayan teknik direktör için Samsunspor maçı da bilmeceye dönmüştü.
İyi haberler geliyor.
Hastalık sonrası ilk kez antrenmana katıldı.
