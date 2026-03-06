Sağlık Gerekçesiyle Maçlara Çıkamayan Tedesco'nun Son Durumu Belli Oldu

Antalyaspor karşılaşması öncesinde rahatsızlanan ve bu nedenle takımının başında sahaya çıkamayan Domenico Tedesco, Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep FK mücadelesinde de kulübede yer alamadı.

Pazar günü oynanacak Samsunspor maçında takımın başında olup olmayacağı henüz netleşmezken, teknik adamın sağlık durumuna ilişkin son gelişmelerin olumlu olduğu öğrenildi.