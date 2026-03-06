onedio
Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Öncesinde Karşılıklı Açıklamalar Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.03.2026 - 00:11

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, katıldığı iftar programında Beşiktaş derbisine dair değerlendirmelerde bulundu. Kavukcu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın maçın hakemine yönelik sözlerine de tepki gösterdi.

"Alışkanlık haline getirdi"

Serdal Adalı'nın maçın hakemiyle ilgili açıklamasına tepki gösteren Kavukcu, “Serdal Başkan’ın bunu alışkanlık haline getirdiğini görüyorum. Her maç öncesi hakem hakkında konuşuyorlar. Geçen sezon da benzer bir durum yaşandı ve Frankowski haksız yere atıldı. Umarız bu kez genç hakemimiz hiçbir baskı altında kalmadan maçı yönetir.” ifadelerini kullandı.

Hakem atamasına tepki göstermişti.

Serdal Adalı'nın maçın hakemiyle ilgili açıklamasına tepki gösteren Kavukcu, “Serdal Başkan’ın bunu alışkanlık haline getirdiğini görüyorum. Her maç öncesi hakem hakkında konuşuyorlar. Geçen sezon da benzer bir durum yaşandı ve Frankowski haksız yere atıldı. Umarız bu kez genç hakemimiz hiçbir baskı altında kalmadan maçı yönetir.” ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
