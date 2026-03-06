Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Öncesinde Karşılıklı Açıklamalar Yapıldı
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, katıldığı iftar programında Beşiktaş derbisine dair değerlendirmelerde bulundu. Kavukcu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın maçın hakemine yönelik sözlerine de tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Alışkanlık haline getirdi"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakem atamasına tepki göstermişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın