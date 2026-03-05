Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün Koç burcuna geçişi, tam karşıt alanın olan ilişkiler evine etki ediyor. Bu da iş dünyasında ortaklıklar, yeni sözleşmeler ve bire bir yapılacak önemli görüşmeler adeta göz kamaştırıcı bir ışıkla ön plana çıkıyor. Üstelik bu Cuma günü masaya yatırılan bir anlaşma beklenenden çok daha hızlı ilerleyebilir. Karşı taraf iddialı olsa da senin diplomatik zekan ve kibar tavrın, durumu lehine çevirebilirsin.

Yine de sakın unutma, bugün ilişkilerde dengeyi kurmak biraz zor olabilir. Zira Venüs, seni karşı tarafın cesur ve beklenmedik hamleleriyle yüzleştiriyor. Tabii eğer pazarlık masasında net durursan, gün sonunda kazançlı çıkan taraf sen olursun. Özellikle öğleden sonra yapılacak bir toplantı, kariyerin için adeta bir dönüm noktası olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise partnerinle aranda güçlü bir çekim ve dinamizm söz konusu olabilir. Partnerin her zamankinden daha dominant davranabilir, sen ise Venüs'ten aldığın güç ile bu ilişkiyi ayakta tutmak için geri adım atabilirsin. Ancak dikkatli ol, bu güçlü duygular arasındaki çatışma sonunda seni yorabilir. Hiç beklemediğin bir anda hızlı başlayan bir tartışma, dengeleri değiştirebilir. Bazı sözler, kalbini kırabilir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…