Sevgili Terazi, bu hafta 3 Mart'ta meydana gelecek olan Ay tutulması, günlük işlerinde ve projelerinde büyük bir temizlik rüzgarı estirirken, Venüs'ün karşıt burcuna geçişi, kariyerinde yeni bir ortaklık fırsatını da kapına getirebilir. Hedeflerine ulaşmak için sahnede olmanın tam zamanı! Arka planda yürüttüğün tüm çalışmaları, başarıya olan inançla birleştirerek, kadersel bir anlaşmanın en kârlı tarafı olabilirsin.

Öte yandan bu dönemde tutulmanın enerjisi altındaki Güneş ve Jüpiter’in seni desteklemesi ise yaratıcı projelerinde veya sosyal sorumluluk işlerinde itibarını artırabilir. İş ortamındaki dengeleri lehine çevirme konusunda diplomatik yeteneklerini kullanman gereken bir haftadasın. Uzun zamandır beklediğin onay veya destek haberi, haftanın ortasında sana ulaşabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutulmanın gölgesinde Merkür retrosu, geçmişteki bir yanlış anlaşılmanın veya kapanmamış bir konunun tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin senin dışında hareket etme isteği, aranızda soğuk rüzgarlar estirebilir... Tabii eğer bekasan, ulaşılamaz görünen birine karşı duyulan tutku, hafta sonunda kalp ağrısına dönüşebilir. Aşkın büyüsüne kapılırken, kendi değerlerinden ödün vermemen gereken bir haftadasın. Peki bunu sahiden yapacak mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...