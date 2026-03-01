onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 2 Mart - 8 Mart Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 2 Mart - 8 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Mart - 8 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta 3 Mart'ta meydana gelecek olan Ay tutulması, günlük işlerinde ve projelerinde büyük bir temizlik rüzgarı estirirken, Venüs'ün karşıt burcuna geçişi, kariyerinde yeni bir ortaklık fırsatını da kapına getirebilir. Hedeflerine ulaşmak için sahnede olmanın tam zamanı! Arka planda yürüttüğün tüm çalışmaları, başarıya olan inançla birleştirerek, kadersel bir anlaşmanın en kârlı tarafı olabilirsin.

Öte yandan bu dönemde tutulmanın enerjisi altındaki Güneş ve Jüpiter’in seni desteklemesi ise yaratıcı projelerinde veya sosyal sorumluluk işlerinde itibarını artırabilir. İş ortamındaki dengeleri lehine çevirme konusunda diplomatik yeteneklerini kullanman gereken bir haftadasın. Uzun zamandır beklediğin onay veya destek haberi, haftanın ortasında sana ulaşabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutulmanın gölgesinde Merkür retrosu, geçmişteki bir yanlış anlaşılmanın veya kapanmamış bir konunun tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin senin dışında hareket etme isteği, aranızda soğuk rüzgarlar estirebilir... Tabii eğer bekasan, ulaşılamaz görünen birine karşı duyulan tutku, hafta sonunda kalp ağrısına dönüşebilir. Aşkın büyüsüne kapılırken, kendi değerlerinden ödün vermemen gereken bir haftadasın. Peki bunu sahiden yapacak mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın