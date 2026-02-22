Sevgili Terazi, bu haftanın ilk günlerinde, aşk gezegeni Venüs'ün sana sunduğu romantik enerjiyle hayatında bir iyimserlik rüzgarı esecek. Bu rüzgar, belki de partnerinle birlikte keyifli bir plan yapmanı sağlayacak ya da yeni bir flörtle umut dolu bir başlangıç yapmanı teşvik edecek. Tabii aşkın sana heyecan verdiği bu dönemde, kalbin hızla atıyor, gözlerin de parlıyor...

Fakat dikkatli olmalısın, sevgili okur. Aşk diye atıldığın ilişkiler, geçici hevesler ve dürtüsel heyecanlardan ibaret olabilir. Çünkü senin ruhun, gönülden gönüle dolaşmak istiyor. Bu dönemde, kalbinin sesini dinlemek ve aşkın sana sunduğu heyecanı dikkatlice değerlendirmek önemli olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…