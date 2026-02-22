onedio
Terazi Burcu
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Şubat - 1 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftanın ilk günlerinde, aşk gezegeni Venüs'ün sana sunduğu romantik enerjiyle hayatında bir iyimserlik rüzgarı esecek. Bu rüzgar, belki de partnerinle birlikte keyifli bir plan yapmanı sağlayacak ya da yeni bir flörtle umut dolu bir başlangıç yapmanı teşvik edecek. Tabii aşkın sana heyecan verdiği bu dönemde, kalbin hızla atıyor, gözlerin de parlıyor...

Fakat dikkatli olmalısın, sevgili okur. Aşk diye atıldığın ilişkiler, geçici hevesler ve dürtüsel heyecanlardan ibaret olabilir. Çünkü senin ruhun, gönülden gönüle dolaşmak istiyor. Bu dönemde, kalbinin sesini dinlemek ve aşkın sana sunduğu heyecanı dikkatlice değerlendirmek önemli olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

