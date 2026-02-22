Sevgili Terazi, bu haftanın sonuna doğru seni biraz gergin hissettirebilecek bir durumla karşılaşabilirsin. Evet, Merkür retrosu kapıda ve bu, geçmişte yaşadığın bir sağlık sorununu yeniden hatırlatabilir. Belki bir zamanlar çok fazla spor yapmaktan dolayı oluşan bir kas ağrısı veya tatlıya olan düşkünlüğün sonucu bir diş ağrısı olabilir.

Tam da burada önemli olan nokta, aynı alışkanlıkları tekrarlamamak. Eğer geçmişte çok fazla spor yapmaktan dolayı bir kas ağrısı yaşadıysan, belki spor rutinini biraz daha dengeli hale getirmen gerekiyor. Ya da tatlıya olan düşkünlüğün sonucu bir diş ağrısı yaşadıysan, belki tatlı tüketimini biraz kısıtlaman gerekiyor. Unutma ki vücudunun sana verdiği bu küçük belirtileri ciddiye almak, daha büyük sağlık sorunlarını önlemek için önemli. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…