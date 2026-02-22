onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 23 Şubat - 1 Mart Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 23 Şubat - 1 Mart haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftanın sonuna doğru seni biraz gergin hissettirebilecek bir durumla karşılaşabilirsin. Evet, Merkür retrosu kapıda ve bu, geçmişte yaşadığın bir sağlık sorununu yeniden hatırlatabilir. Belki bir zamanlar çok fazla spor yapmaktan dolayı oluşan bir kas ağrısı veya tatlıya olan düşkünlüğün sonucu bir diş ağrısı olabilir.

Tam da burada önemli olan nokta, aynı alışkanlıkları tekrarlamamak. Eğer geçmişte çok fazla spor yapmaktan dolayı bir kas ağrısı yaşadıysan, belki spor rutinini biraz daha dengeli hale getirmen gerekiyor. Ya da tatlıya olan düşkünlüğün sonucu bir diş ağrısı yaşadıysan, belki tatlı tüketimini biraz kısıtlaman gerekiyor. Unutma ki vücudunun sana verdiği bu küçük belirtileri ciddiye almak, daha büyük sağlık sorunlarını önlemek için önemli. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Terazi burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın