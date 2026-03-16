Kent Müzesinde Sergilenen Yaklaşık Bir Asırlık Tarihi Kasa, Amerikan Konsolosluğu'na Aitmiş

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 10:46

Ülkemizin her kentinde en az bir adet müze bulunuyor. Kent müzelerinde, oldukça çeşitli dönemlerden eserler ziyaretçilerini bekliyor. Örneğin Elazığ Kent Müzesi’nde sergilenen ve geçmişi 1930’lu yıllara uzanan ahşap kaplı çelik kasa, döneminin sanat anlayışını çok güzel bir şekilde yansıtıyor.

Çelik kasanın, zamanında Amerika Konsolosluğu tarafından kullanıldığı biliniyor.

Reklam

Amerikan Konsolosluğu tarafından kullanılan tarihi kasa, Elazığ'da sergileniyor.

Bir dönem Harput’taki Amerikan Konsolosluğu tarafından kullanılan tarihi kasa, Kent Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Edinilen bilgilere göre söz konusu kasa, 1930’lu yıllarda Harput’ta faaliyet gösteren Amerikan Konsolosluğu tarafından kullanıldı. 

Konsolosluğun faaliyetlerinin sona ermesinin ardından ise kasa, Elazığ Ticaret Odası’na hediye edildi. Uzun yıllar Elazığ Ticaret Odası bünyesinde muhafaza edilen ahşap kaplı çelik kasa, daha sonra Elazığ Kent Müzesi koleksiyonuna dahil edildi. 

Günümüzde müzede sergilenen tarihi eser, hem yapısı hem de geçmişiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kasa, döneminin en güzel örneklerinden biri.

Kasa, dönemin izlerini günümüze taşıyan önemli eserler arasında yer alıyor. Ahşap kaplama gövdesi, çelik detayları ve ince işçilikleriyle dikkat çeken kasa, Harput’un uluslararası ilişkiler açısından taşıdığı tarihi önemi de gözler önüne seriyor.

Müze ziyaretçileri, yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip bu kasayı yakından inceleme fırsatı buluyor. Eser, kentin tarihine önemli bir katkıda bulunuyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
