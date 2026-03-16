Oscar Adaylarına Verilen 350 Bin Dolarlık Hediye Paketinde Ne Var?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 10:02

Sinemada en iyilerin ödüllendirildiği Oscar Ödülleri’nin bu seneki sahipleri belli oldu. Pek çok aday Oscar sevinci yaşarken bazıları da yalnızca aday olmanın sevinciyle yetinmek zorunda kaldı. Neyse ki Oscar'a aday olan her isme verilen 350 bin dolar değerindeki bir hediye paketi var.

Peki toplam değeri 350 bin doları bulan Oscar hediyelerine ne var?

Oscar'a aday olan her isme, içerisinde farklı hizmetlerin ve hediyelerin yer aldığı toplam değeri 350 bin dolar olan hediye paketi veriliyor.

Akademi Ödülleri’nde yılın en iyi filmi, en iyi oyuncuları ve senaryosu belirlendi. Birçok farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Kimisi büyük bir sevinç yaşarken kimisi de Oscar'dan yalnızca adaylıklar döndü. 

Örneğin bu sene Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Jessie Buckley, Jacob Elordi, Teyana Taylor, Chloé Zhao, Paul Thomas Anderson ve Ryan Coogler gibi isimler yalnızca aday gösterildi, herhangi bir alanda ödül sahibi olamadı. Bu adaylara ise “Everyone Wins” (Herkes Kazanır) adlı aday hediye çantalarını verilecek!

Peki değeri 350 bin dolar olan bu hediye çantaların içerisinde ne var?

  • Kosta Rika’nın Playa Hermosa bölgesinde 9 milyon dolarlık özel villada; concierge hizmeti, özel şef ve şoför eşliğinde konaklama

  • Finlandiya Lapland’ında Kuzey Işıkları manzaralı, özel şefli lüks Arktik villa konaklaması

  • Güney California’da yedi günlük wellness inzivası

  • Sri Lanka’daki Michelin tarafından tanınan resortta 10 günlük wellness yenilenme programı

  • Sculpt & Lift yüz bakımı deneyimi ve lüks cilt bakım ürünleri

  • Üç parçalı İsviçre lüks cilt bakım seti

  • Yüz bakımı ve masaj hizmetleri için 400 dolarlık hediye çekeri

  • Dr. Thomas Su ile vücut şekillendirme amaçlı liposuction deneyimi

  • Gülüş tasarımı danışmanlığı ve diş beyazlatma

  • New York’ta 25 bin dolarlık yüz gençleştirme işlemi

  • Ünlü boşanma avukatı James Sexton tarafından hazırlanan kişiye özel evlilik sözleşmesi

  • Kabuki esintili Japon valizi

  • Özel konut iç mimarlık hizmetleri

  • Lüks duş başlığı

  • Altın kaplama kripto para soğuk depolama cüzdanı

  • 'Movie Star” sınırlı üretim dolma kalem

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın