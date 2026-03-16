onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
En İyi Film Dahil 6 Ödül Birden Aldı: 98. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Oscar
Merve Ersoy - TV Editörü
16.03.2026 - 07:06 Son Güncelleme: 16.03.2026 - 07:11

Sinemanın en prestijli ödül töreni gerçekleşti! 98. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. 16 dalda aday gösterilerek rekor kıran Sinners ile 14 dalda aday gösterilen One Battle After Another arasındaki yarış geceye damga vurdu.

Oscar Ödülleri'nin sahipleri hangi filmler ve kimler oldu?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Frankenstein
Film

Frankenstein

Günahkarlar
Film

Günahkarlar

Savaş Üstüne Savaş
Film

Savaş Üstüne Savaş

Manevi Değer
Film

Manevi Değer

Hamnet
Film

Hamnet

Mr. Nobody mod Putin
Film

Mr. Nobody mod Putin

Silahlar
Film

Silahlar

K-Pop: İblis Avcıları
Film

K-Pop: İblis Avcıları

Boş Kalan Odalar
Film

Boş Kalan Odalar

Şarkıcılar
Film

Şarkıcılar

Deux personnes échangeant de la salive
Film

Deux personnes échangeant de la salive

La jeune fille qui pleurait des perles
Film

La jeune fille qui pleurait des perles

Michael B. Jordan
Oyuncu

Michael B. Jordan

Sean Penn
Oyuncu

Sean Penn

Jessie Buckley
Oyuncu

Jessie Buckley

Amy Madigan
Oyuncu

Amy Madigan

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oscar Ödül Töreni 98. kez gerçekleşti.

Bir kez daha ABD’nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre’da gerçekleşen Oscar Ödül Töreni yine ihtişamıyla tüm dünyanın gündeminde yer aldı. Gecenin sunucusu ise daha önce bir kez daha bu ihtişamlı geceyi sunan oyuncu, sunucu, komedyen Conan O’Brien oldu.

Oscar Ödülleri'nin geceye damga vuran ve en fazla ödül alan filmi One Battle After Another oldu!

16 dalda aday gösterilerek rekor kıran Sinners ile 14 dalda aday gösterilen One Battle After Another arasındaki rekabet geceye damga vurdu. One Battle After Another, En İyi Film dahil 6 ödül birden kazandı.

One Battle After Another, bu yıl ilk kez verilen En İyi Casting, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sean Penn), En İyi Yönetmen, En İyi Film ödüllerini almayı başardı.

Sinners ise En İyi Özgün Senaryo, En İyi Orijinal Film Müziği, En İyi Sinematografi, En İyi Erkek Oyuncu (Michael B. Jordan) ödüllerinin sahibi oldu.

98. Oscar Ödülleri'nin sahipleri:

En İyi Film: One Battle After Another

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley, Hamnet

En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan, Sinners

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan, Weapons

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn, One Battle After Another

En İyi Özgün Senaryo: Sinners, Ryan Coogler

En İyi Uyarlama Senaryo: One Battle After Another, Paul Thomas Anderson

En İyi Uluslararası Film: Sentimental Value, Norveç

En İyi Animasyon Filmi: KPop Demon Hunters

En İyi Belgesel Film: Mr. Nobody Against Putin

En İyi Belgesel Kısa Film: All the Empty Rooms

En İyi Kısa Film: The Singers ve Two People Exchanging Saliva ödülü birlikte aldı.

En İyi Kısa Animasyon Filmi: The Girl Who Cried Pearls

En İyi Görüntü Yönetimi: Sinners

En İyi Kurgu: One Battle After Another, Andy Jurgensen

En İyi Sanat Yönetimi: Frankenstein

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Frankenstein

En İyi Ses: F1

En İyi Görsel Efekt: Avatar: Fire and Ash

En İyi Film Müziği: Sinners, Ludwig Göransson

En İyi Kostüm: Frankenstein

En İyi Özgün Şarkı: Golden, KPop Demon Hunters

En İyi Oyuncu Seçimi: One Battle After Another, Cassandra Kulukundis

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın