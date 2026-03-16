En İyi Film Dahil 6 Ödül Birden Aldı: 98. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu!

16 dalda aday gösterilerek rekor kıran Sinners ile 14 dalda aday gösterilen One Battle After Another arasındaki rekabet geceye damga vurdu. One Battle After Another, En İyi Film dahil 6 ödül birden kazandı.

One Battle After Another, bu yıl ilk kez verilen En İyi Casting, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sean Penn), En İyi Yönetmen, En İyi Film ödüllerini almayı başardı.

Sinners ise En İyi Özgün Senaryo, En İyi Orijinal Film Müziği, En İyi Sinematografi, En İyi Erkek Oyuncu (Michael B. Jordan) ödüllerinin sahibi oldu.