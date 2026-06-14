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Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

etiket Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2026 - 00:03
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Türkiye'nin ilk maçına çıktığı gün, birbirinden heyecanlı maçlar vardı. Gol yağmurunun olduğu günde çekişmeli maçlar da futbolseverleri rekabete doyurdu. 

Beş maçın oynandığı günde öne çıkan detayları derledik.

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Beklemediğimiz başlangıç...

Beklemediğimiz başlangıç...

İlk maçta Avustralya ile karşı karşıya gelen milli takımımız sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Skordan daha ağır olan ise futbolumuzun kalitesiydi. Avustralya ve ABD'nin bu gollü galibiyetleri takımımızda moralleri hayli bozdu.

Brezilya da ilk maçını oynadı.

Brezilya da ilk maçını oynadı.

Kadro ve oyunları bir şey vaat etmese de Brezilya ve Dünya Kupası birbirinden ayrı düşünülemiyor. 

Brezilya ilk maçında güçlü takımlardan Fas'ı ağırladı. Fas 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı ve Vinicius'un golüyle maç 1-1 sona erdi.

Haiti denedi ama olmadı.

Haiti denedi ama olmadı.

Kupanın güçsüz takımlarından diyebileceğimiz Haiti, İskoçya karşısında zaman zaman fırsatlar da buldu ama gol için yeterli olmadı. İskoçya yıllar sonra katıldığı turnuvada tek golle 3 puanı aldı.

Curaçao tarih yazdı ama...

Curaçao tarih yazdı ama...

Curaçao kupanın en küçük takımı, beklentiler de buna paralel olarak hayli düşük. Ancak Almanya'ya attıkları gol dünyalara bedeldi. Karayip ülkesi ilk kez katıldığı turnuvada ilk golünü attı. Bizim cephemizden bakarsak turnuvada ilk gollerini bizden önce atmış olmaları da ayrı bir konu. 

Ancak bu gole karşılık yedikleri 7 gol biraz buruk bir sevince neden oldu.

Dünya Kupası'na yakışan maç...

Dünya Kupası'na yakışan maç...

Japonya-Hollanda maçı kağıt üstünde vaat ettiği her şeyi bize yaşattı. Gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2 sona erdi.

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Milli futbolcuların görüntüleri tepki çekti.

Almanya'ya 7-1 yenilen Curaçao'nun dramatik hikayesi

Merih Demiral tepkilerden nasibini aldı.

Bu kardeşlere dikkat!

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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