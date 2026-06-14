Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'nin ilk maçına çıktığı gün, birbirinden heyecanlı maçlar vardı. Gol yağmurunun olduğu günde çekişmeli maçlar da futbolseverleri rekabete doyurdu.
Beş maçın oynandığı günde öne çıkan detayları derledik.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
A Milli Takımı
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3. Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beklemediğimiz başlangıç...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brezilya da ilk maçını oynadı.
Haiti denedi ama olmadı.
Curaçao tarih yazdı ama...
Dünya Kupası'na yakışan maç...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın