Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

Curaçao kupanın en küçük takımı, beklentiler de buna paralel olarak hayli düşük. Ancak Almanya'ya attıkları gol dünyalara bedeldi. Karayip ülkesi ilk kez katıldığı turnuvada ilk golünü attı. Bizim cephemizden bakarsak turnuvada ilk gollerini bizden önce atmış olmaları da ayrı bir konu.

Ancak bu gole karşılık yedikleri 7 gol biraz buruk bir sevince neden oldu.