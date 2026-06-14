Avusturalya Yenilgisi Sonrasında Milli Takım Oyuncularının Sigara İçtiği İddiaları Yeniden Gündem Oldu

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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Millî Takımımızın aldığı beklenmedik yenilgi büyük hayal kırıklığı yaşatırken, futbolcuların kamp yaptığı otelde çekildiği iddia edilen görüntülere de tepki geldi. İddiaya göre Çağlar Söyüncü ve kim oldukları videodan anlaşılamayan iki futbolcu daha kampta sigara içerken kameralar tarafından kaydedildi.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Türkiye, yıllar sonra yeniden Dünya Kupası’nda yer alırken, ilk maç resmen hayal kırıklığıyla sonuçlandı.
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Milli futbolcuların sigara içtiği iddiasına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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