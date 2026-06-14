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Avusturalya Yenilgisi Sonrasında Milli Takım Oyuncularının Sigara İçtiği İddiaları Yeniden Gündem Oldu

etiket Avusturalya Yenilgisi Sonrasında Milli Takım Oyuncularının Sigara İçtiği İddiaları Yeniden Gündem Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.06.2026 - 13:20

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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Millî Takımımızın aldığı beklenmedik yenilgi büyük hayal kırıklığı yaşatırken, futbolcuların kamp yaptığı otelde çekildiği iddia edilen görüntülere de tepki geldi. İddiaya göre Çağlar Söyüncü ve kim oldukları videodan anlaşılamayan iki futbolcu daha kampta sigara içerken kameralar tarafından kaydedildi.

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Türkiye, yıllar sonra yeniden Dünya Kupası’nda yer alırken, ilk maç resmen hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Türkiye, yıllar sonra yeniden Dünya Kupası’nda yer alırken, ilk maç resmen hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

A Mill Futbol Takımımız, net galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya yenilgiyle başladı. Mill Takım, bu yenilgiyle üst tur şansını zora sokarken, maçtan iki gün önce sosyal medyada paylaşılan görüntüler yeniden gündem oldu.

A Mill Takımımızın kamp yaptığı otelde çekildiği iddia edilen görüntülerde, bazı futbolcuların otel balkonunda sigara içtiği görüldü.

Görüntüdeki Çağlar Söyüncü’nün sigara içtiği net olarak kameralar tarafından görüntülenirken, balkonda bulunan iki oyuncunun ise kim olduğu tespit edilemedi.

Fenerbahçe’de de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar’ın, mill takım kadrosuna seçilmesi de tepki çekmişti.

Milli futbolcuların sigara içtiği iddiasına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. 👇

Milli futbolcuların sigara içtiği iddiasına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. 👇
twitter.com

'Yabancı medya Türk Milli Takımının balkonda sigara görüntülerini servis etti... Turnuva bitmeden bunlar takımdan çıkarılmalı bence...'

👇

👇
twitter.com

'Ne pervasız herifler bunlar. Yapmaman gereken tek şey sigara içmek. 4 ay içme.'

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twitter.com

'Bizim çocuklar 22. dakikayı bekliyor sigara molası👏👏'

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twitter.com

'Bir arkadaşım şey yazmış: 'Ya atak helikopteri ve togg'dan da mi utanmadiniz!!!'

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twitter.com

'Çok büyütmemek gerek. Jordan NBA finalinden önce bira ve sigara içiyormuş ama sahaya çıktı mı başka oluyordu.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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