Avusturalya Yenilgisi Sonrasında Milli Takım Oyuncularının Sigara İçtiği İddiaları Yeniden Gündem Oldu

A Mill Futbol Takımımız, net galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya yenilgiyle başladı. Mill Takım, bu yenilgiyle üst tur şansını zora sokarken, maçtan iki gün önce sosyal medyada paylaşılan görüntüler yeniden gündem oldu.

A Mill Takımımızın kamp yaptığı otelde çekildiği iddia edilen görüntülerde, bazı futbolcuların otel balkonunda sigara içtiği görüldü.

Görüntüdeki Çağlar Söyüncü’nün sigara içtiği net olarak kameralar tarafından görüntülenirken, balkonda bulunan iki oyuncunun ise kim olduğu tespit edilemedi.

Fenerbahçe’de de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar’ın, mill takım kadrosuna seçilmesi de tepki çekmişti.