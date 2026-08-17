17 - 23 Ağustos 2026 Haftalık Burç Yorumları

17–23 Ağustos 2026 haftası Yükselen Teraziler için sosyal çevre, gelecek hedefleri, kariyer, ilişkiler ve para konularının aynı anda hareketlendiği son derece önemli bir eşik.
12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması on birinci evinizde gerçekleştiği için arkadaşlıklarınız, sosyal çevreniz, ekipleriniz, projeleriniz, hayalleriniz ve geleceğe ilişkin planlarınızda yeni bir dönem başladı.
Hayatınıza yeni insanlar girebilir, bulunduğunuz çevre değişebilir, uzun zamandır ulaşmak istediğiniz bir hedef için önemli bir kapı açılabilir.
Bazı Yükselen Teraziler güçlü bir topluluğa dahil olabilir, sosyal medyada daha görünür hale gelebilir veya kariyerlerini büyütecek insanlarla tanışabilir.
Bazı arkadaşlıkların ise artık geleceğinizde yeri olmadığını fark edebilirsiniz.
Jüpiter’in de Aslan’da on birinci evinizde ilerlemesi çevrenizi genişletiyor.
Tanışacağınız tek bir insan bile önümüzdeki dönemde işiniz, kariyeriniz veya özel hayatınız açısından düşündüğünüzden çok daha önemli hale gelebilir.
Bu nedenle davetleri, toplantıları, organizasyonları ve yeni tanışmaları küçümsemeyin.
Fakat çevreniz büyürken herkesi gerçek dostunuz sanmayın.
17 Ağustos’ta Mars Yengeç kariyer evinizde ilerlerken Neptün Koç ile sert açı kuruyor.
İş hayatınız ile ilişkileriniz arasında kafa karıştırıcı bir durum yaşanabilir.
Bir yönetici, müşteri, ortak veya eşinizle ilgili neyin gerçekten istendiğini anlamakta zorlanabilirsiniz.
Kariyer konusunda hızlı bir karar almak isteyebilirsiniz; ancak bütün şartlar henüz net olmayabilir.
İşten ayrılmak, yöneticiyle sert biçimde karşı karşıya gelmek veya yalnızca bir söylenti üzerinden pozisyon almak yerine gelişmeleri doğrulamak önemli.
Kendi işini yapan Yükselen Teraziler özellikle müşteriler, ortaklar ve sözleşmeler konusunda açık olmayan maddeleri netleştirmeli.
Aynı gün Merkür Aslan ile retrograd Satürn Koç arasındaki güçlü üçgen sosyal çevreniz ile ortaklıklar arasında ciddi bir fırsat yaratıyor.
Bir arkadaşınız veya bağlantınız sizi önemli biriyle tanıştırabilir.
Uzun vadeli bir proje için ortaklık teklifi alabilirsiniz.
Bir ilişkinin geleceği hakkında ciddi bir konuşma yapılabilir.
Evlilik düşünenlerde ilişkinin adı konabilir veya birlikte gelecek planı yapılabilir.
İş hayatında güçlü ve deneyimli bir kişinin desteğini almak mümkün.
Ancak bu hafta sizin için en önemli gezegen yöneticiniz Venüs.
Venüs kendi yönettiği Terazi’de, yani doğrudan birinci evinizde ilerliyor.
Çekiciliğiniz, sosyal gücünüz, görünürlüğünüz ve insanlarla kurduğunuz bağlar artabilir.
Kendinizi yenilemek, görünüşünüzde değişiklik yapmak, yeni insanlarla tanışmak ve sosyal hayata daha fazla karışmak isteyebilirsiniz.
Venüs’ün Jüpiter Aslan ile kurduğu destek bekâr Yükselen Teraziler açısından oldukça dikkat çekici.
Bir arkadaş ortamı, davet, sosyal medya veya ortak çevre üzerinden yeni biriyle tanışabilirsiniz.
Bu kişi başlangıçta sadece arkadaşça yaklaşabilir fakat aranızdaki çekim hızla artabilir.
İlişkisi olanlar birlikte daha fazla sosyalleşebilir ve gelecek planlarını konuşabilir.
Aynı açı iş hayatında da çevrenizin size sağlayacağı fırsatları büyütebilir.
18–20 Ağustos arasında telefonunuz, mesajlarınız ve sosyal hayatınız hareketlenebilir.
Yeni teklifler, davetler ve tanışmalar gelebilir.
Fakat bu günlerde hayatınıza giren herkes kalıcı olmayabilir.
Kimin size gerçekten değer kattığını, kimin yalnızca sizin görünürlüğünüzden yararlanmak istediğini zaman gösterecek.
Özellikle iş çevresinde fazla hızlı güvenmeyin.
21 Ağustos civarında ise haftanın sizin için en önemli sınavlarından biri geliyor.
Yönetici gezegeniniz Venüs Terazi’den retrograd Satürn Koç’a karşıtlık yapıyor ve doğrudan ben ve biz ekseninizi çalıştırıyor.
Aşk, evlilik ve ortaklıklar konusunda gerçeklerle yüzleşme zamanı.
Bir ilişkiniz varsa uzun zamandır görmezden geldiğiniz mesafe ortaya çıkabilir.
Karşınızdaki kişinin sizinle gerçekten aynı geleceği isteyip istemediğini sorgulayabilirsiniz.
Sevgi var ama sorumluluk yoksa bunu artık daha açık görebilirsiniz.
Bazı ilişkilerde ciddi kararlar, nişan, evlilik veya birlikte yaşama konuşmaları yapılabilirken bazı ilişkilerde yolların ayrılması gündeme gelebilir.
Buradaki mesele mutlaka ayrılık değil; ilişkinin gerçekten sürdürülebilir olup olmadığını görmek.
Geçmişten bir kişi yeniden gündeme gelebilir.
Ancak Satürn size bu kez nostaljiyle değil gerçeklerle bakmanızı isteyecek.
O insan neden geçmişte kaldı ve bugün gerçekten değişen bir şey var mı sorusunu sormadan geri dönmeyin.
İş ortaklıklarında da aynı test yaşanabilir.
Bir ortak sorumluluk almıyorsa, bütün yük size kalıyorsa veya anlaşmanın şartları adil değilse yeniden düzenleme gerekebilir.
Satürn Koç retrosu yedinci evinizde ilişkilerinizi uzun vadeli bir elemeden geçiriyor.
Sağlam olanı güçlendirirken temeli zayıf olanı sorgulatıyor.
Neptün Koç retrosu ise ilişkilerde idealize ettiğiniz insanları oldukları gibi görmenizi istiyor.
Birini olmasını istediğiniz kişi olarak değil, gerçekten olduğu kişi olarak değerlendirmek bu dönemin en büyük derslerinden biri olabilir.
Plüton Kova retrosu beşinci evinizde aşk hayatınızı, çocuklarla ilişkinizi ve yaratıcılığınızı derinden dönüştürüyor.
Önümüzdeki yıllarda sıradan aşklar size yetmeyebilir.
Çok güçlü çekimler yaşayabilirsiniz; fakat takıntı, kıskançlık ve güç mücadelelerine dikkat etmek gerekiyor.
Çocuk sahibi olanlarda çocukların hayatındaki büyük değişimler sizin düzeninizi de etkileyebilir.
Sanat, medya, tasarım ve yaratıcı sektörlerde çalışanlar ise çok daha güçlü bir üretim dönemine girebilir.
Uranüs İkizler dokuzuncu evinizde yurtdışı, eğitim, hukuk, akademik yaşam ve seyahatler konusunda sürpriz bir dönemin kapısını açıyor.
Hiç planınız yokken yurtdışı bağlantılı teklif alabilir, farklı bir ülkeye seyahat edebilir, yeni bir eğitime başlayabilir veya dünya görüşünüzü değiştirecek biriyle tanışabilirsiniz.
23 Ağustos’ta Güneş Başak’a geçtiğinde enerjiniz biraz daha içeri dönüyor.
On ikinci eviniz aydınlanırken dinlenme, geri çekilme, geçmişi değerlendirme ve yeni yaşınıza hazırlık dönemi başlıyor.
Her şeyi herkesle paylaşmak istemeyebilirsiniz.
Perde arkasında yeni bir proje hazırlayabilir veya uzun zamandır sizi yoran bir meseleyi sessizce kapatabilirsiniz.
Gizli kalan bir bilgi ortaya çıkabilir.
Ancak duyduğunuz her söylentiyi gerçek kabul etmeyin.
Güneş Başak ile Chiron Boğa arasındaki uyumlu bağlantı özellikle ortak para, borçlar, krediler, vergiler, miras, nafaka ve finansal paylaşım konusunda çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.
Uzun zamandır sizi zorlayan bir ödeme planını yeniden düzenleyebilir veya ekonomik olarak daha bağımsız olmanın yolunu bulabilirsiniz.
İlişkilerde de güven ve paylaşım konusu iyileştirilebilir.
Fakat Yükselen Terazi için asıl büyük ikinci perde 27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması ile açılmaya hazırlanıyor.
Tutulma altıncı evinizde iş, çalışma ortamı, günlük düzen, çalışanlar, sorumluluklar ve sağlık rutinleri alanında önemli bir sonuçlanma getirebilir.
Bir işten ayrılabilir, yeni göreve geçebilir, çalışma arkadaşınız veya ekibiniz değişebilir, uzun zamandır beklediğiniz bir iş süreci sonuçlanabilir.
İş arayan Yükselen Teraziler için bir başvurunun sonucu gündeme gelebilir.
Kendi işini yapanlarda ekip, personel veya çalışma sistemi değişebilir.
Günlük yaşamınızın temposunu tamamen değiştiren bir gelişme yaşayabilirsiniz.
Bu nedenle 17–23 Ağustos arasında kariyerinizde yaşanan gelişmeleri, tanıştığınız insanları ve önünüze gelen ortaklık tekliflerini hafife almayın.
Çünkü bugün sosyal çevrenizden gelen küçük bir bağlantı ay sonunda iş hayatınızın yönünü değiştirebilir.
YÜKSELEN TERAZİ, BU HAFTA KADERİNİZ BİR İNSAN ÜZERİNDEN KAPINIZI ÇALABİLİR.
KİMİNLE TANIŞTIĞINIZA, KİMİN GERİ DÖNDÜĞÜNE VE KİMİN SİZDEN UZAKLAŞTIĞINA DİKKAT EDİN.
ÇÜNKÜ GÖKYÜZÜ BİR TARAFTAN YENİ İNSANLARI HAYATINIZA GETİRİRKEN DİĞER TARAFTAN GELECEĞİNİZDE YERİ OLMAYANLARI ELEYEBİLİR.
ASTRODEHA’YI TAKİPTE KALIN.
27–28 AĞUSTOS BALIK AY TUTULMASI YÜKSELEN TERAZİLERİN İŞ VE GÜNLÜK YAŞAMINDA HANGİ BÜYÜK DÖNEMİ KAPATACAK VE HANGİ YENİ DÜZENİ BAŞLATACAK?