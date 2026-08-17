17 - 23 Ağustos 2026 Haftalık Burç Yorumları

17–23 Ağustos 2026 haftası Balık ve özellikle Yükselen Balıklar için ayın sonunda gerçekleşecek büyük kişisel değişimin hazırlık haftası.

12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması altıncı evinizde gerçekleştiği için iş, çalışma ortamı, günlük düzen, sorumluluklar ve yaşam biçiminizle ilgili yeni bir dönem başladı.

İşinizde görev değişebilir, yeni bir projeye başlayabilir, çalışma arkadaşlarınız veya ekibiniz değişebilir, yeni bir iş düzenine geçebilir ya da artık sizi tüketen çalışma koşullarını sorgulamaya başlayabilirsiniz.

İş arayan Balık ve Yükselen Balıklar açısından başvurular, görüşmeler ve yeni fırsatlar hızlanabilir.

Kendi işini yapanlar ekiplerini, hizmetlerini veya çalışma sistemlerini yeniden düzenleyebilir.

Jüpiter’in de Aslan’da altıncı evinizde ilerlemesi iş yükünüzü ve fırsatlarınızı aynı anda büyütebilir.

Daha fazla müşteri, görev veya sorumluluk gelebilir.

Ancak her şeye yetişmeye çalışmak yerine gerçekten önemli olana odaklanmanız gerekiyor.

Günlük yaşamınızda sürdürülebilir bir düzen kurmak önümüzdeki dönemin en önemli konularından biri olacak.

17 Ağustos’ta Mars Yengeç beşinci evinizden yönetici gezegeniniz Neptün Koç’a sert açı yaparken aşk ve para birbirine karışabilir.

Bir ilişki nedeniyle gereğinden fazla harcama yapabilir, duygusal bir kararın maddi sonuçlarıyla karşılaşabilir veya yeni tanıştığınız bir kişinin anlattıklarına fazla hızlı inanabilirsiniz.

Özellikle para isteyen, yatırım öneren veya büyük vaatlerde bulunan kişilere karşı dikkatli olun.

Aşk hayatında yoğun çekim yaşayabilirsiniz fakat hissettiğiniz şeyle gerçekte yaşanan şeyin aynı olup olmadığını görmek önemli.

Çocuklarla ilgili beklenmedik bir masraf da gündeme gelebilir.

Aynı gün Merkür Aslan ile retrograd Satürn Koç arasındaki güçlü üçgen ise iş ve para konusunda son derece sağlam bir fırsat yaratıyor.

Maaş, ücret, müşteri, çalışma koşulları veya yeni bir görev hakkında ciddi bir görüşme yapabilirsiniz.

İşvereninizle maddi şartları konuşabilir veya uzun vadeli bir gelir planı oluşturabilirsiniz.

İş arayanlar için kurumsal bir yerden haber gelebilir.

Kendi işini yapan Balıklar fiyatlarını, hizmetlerini ve çalışma sistemlerini yeniden düzenleyebilir.

Venüs Terazi ile Jüpiter Aslan arasındaki destek ortak para ve iş hayatı arasında güzel bir fırsat oluşturuyor.

Prim, ödeme, kredi, finansman, eşin geliri veya ortak kaynaklarla ilgili olumlu bir gelişme gündeme gelebilir.

Bir borcu kapatmak veya ödeme planını rahatlatmak mümkün olabilir.

İlişkilerde ise duygusal ve fiziksel yakınlık artabilir.

Fakat finansal bağımlılık yaratacak kararları yalnızca duygularınızla vermeyin.

18–20 Ağustos arasında çalışma hayatınızdaki hareketlilik devam ederken içinizde çok daha büyük bir değişimin başladığını hissedebilirsiniz.

Bir süredir aynı hayatın size yetmediğini düşünüyorsanız bu duygu daha da güçlenebilir.

Ay sonunda doğrudan sizin burcunuzda gerçekleşecek tutulmaya yaklaştığımız için insanlar sizin değiştiğinizi fark etmeye başlayabilir.

Bazı kararlarınızı henüz açıklamak istemeyebilirsiniz.

Acele etmeyin; önce ne istediğinizi kendiniz netleştirin.

21 Ağustos civarında Venüs Terazi ile retrograd Satürn Koç karşıtlığı para konusunda ciddi bir gerçeklik testi getiriyor.

Kendi kazancınız ile ortak para arasındaki denge masaya yatırılabilir.

Eşinizin veya ortağınızın geliri, borçlar, krediler, vergiler, nafaka, miras veya ortak hesaplarla ilgili sorumluluk gündeme gelebilir.

Bir ödeme beklediğinizden fazla çıkabilir veya bütçenizi yeniden düzenlemeniz gerekebilir.

İlişkilerde ise para ve güven konusu önemli hale gelebilir.

Kim ne kadar veriyor, yükü kim taşıyor ve maddi sorumluluklar gerçekten eşit mi soruları gündeme gelebilir.

Yönetici gezegeniniz Neptün’ün Koç’taki retrosu ikinci evinizde para ve özdeğer konularında sizi gerçeklerle yüzleştiriyor.

Kendi emeğinizi küçümsemeyin.

Başkalarnı kaybetmemek için sürekli fedakârlık yapmak veya hakkınızdan vazgeçmek uzun vadede sizi tüketebilir.

Satürn’ün de Koç’ta retrograd hareketi para yönetiminde disiplin istiyor.

Harcamaları kontrol etmek, borçları planlamak ve kalıcı bir ekonomik sistem kurmak bu dönemde çok önemli.

Plüton Kova retrosu on ikinci evinizde geçmişin derin dosyalarını açıyor.

Uzun zamandır bastırdığınız korkular, kapanmamış ilişkiler, unutulduğunu düşündüğünüz kırgınlıklar ve bilinçaltınıza yerleşmiş bazı kalıplar yeniden gündeme gelebilir.

Fakat bunun amacı sizi geçmişe hapsetmek değil.

Artık hayatınızda yeri olmayan yükleri fark ederek bırakmanız gerekiyor.

Bazı insanların gerçek yüzünü daha net görebilir veya uzun zamandır sizi tüketen bir bağdan sessizce uzaklaşabilirsiniz.

Uranüs İkizler dördüncü evinizde ev ve aile düzeninizi değiştirmeye başladı.

Önümüzdeki yıllarda taşınma, şehir değiştirme, farklı bir yaşam biçimine geçme veya aile düzeninde beklenmedik değişiklikler gündeme gelebilir.

Bazı Balıklar iş nedeniyle taşınabilir, bazıları ev alıp satabilir veya aileden bağımsız yeni bir düzen kurabilir.

23 Ağustos’ta Güneş Başak’a geçtiğinde gökyüzünün ışıkları doğrudan ilişkiler alanınıza dönüyor.

Aşk, evlilik, ortaklıklar, sözleşmeler ve hayatınızdaki önemli insanlar önümüzdeki haftaların ana gündemi haline gelebilir.

Bekâr Balık ve Yükselen Balıklar için yeni bir tanışma dönemi başlayabilir.

İlişkisi olanlar geleceği daha ciddi biçimde konuşabilir.

Birlikte yaşama, nişan veya evlilik konusu gündeme gelebilir.

Uzun zamandır sorun yaşayan ilişkilerde ise artık sorunların açıkça konuşulması gerekebilir.

İş hayatında yeni müşteri veya ortaklık teklifleri gelebilir.

Güneş Başak ile Chiron Boğa arasındaki uyumlu bağlantı iletişimde geçmişten gelen bir yarayı onarma fırsatı sağlayabilir.

Uzun zamandır konuşmadığınız biriyle görüşebilir, kardeşiniz veya yakın çevrenizle yaşadığınız bir kırgınlığı çözebilir veya yıllardır söylemek isteyip söyleyemediğiniz bir şeyi ifade edebilirsiniz.

Bir telefon veya mesaj beklediğinizden çok daha önemli hale gelebilir.

Fakat Balık ve Yükselen Balık için asıl büyük hikâye 27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması.

Çünkü bu tutulma doğrudan birinci evinizde, yani sizin üzerinizde gerçekleşmeye hazırlanıyor.

İşte burada hayatınızda çok önemli bir kişisel döngü sonuçlanabilir.

Eski kimliğiniz, yaşam biçiminiz, görünüşünüz, ilişkiniz veya kendinizi dünyaya gösterme şekliniz değişebilir.

Uzun zamandır sürdürdüğünüz fakat artık size ait olmadığını hissettiğiniz bir hayat modelinden çıkabilirsiniz.

Bazılarınız ilişkisinde büyük karar verebilir.

Bazılarınız işini veya yaşadığı yeri değiştirebilir.

Bazılarınız dış görünüşünde önemli bir yenilik yapabilir.

Bazılarınız ise yıllardır başkalarının beklentilerine göre yaşadığını fark ederek ilk kez kendisi için güçlü bir karar alabilir.

Ay tutulmaları astrolojik olarak tamamlanma ve görünür hale gelme temalarıyla ilişkilendirildiğinden bu süreçte daha önce fark etmediğiniz bir gerçek açığa çıkabilir.

Ancak her Yükselen Balık aynı olayı yaşamayacaktır; doğum haritanızdaki dereceler ve kişisel göstergeler sonucu belirler.

Bu nedenle 17–23 Ağustos arasında yaşadığınız gelişmeleri küçümsemeyin.

İş hayatında başlayan değişiklik, para konusunda verdiğiniz karar, ilişkinizde yaptığınız konuşma veya evinizle ilgili ortaya çıkan gelişme ay sonunda çok daha büyük bir hikâyenin parçasına dönüşebilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK, BU KEZ TUTULMANIN HİKÂYESİNİ UZAKTAN İZLEMEYECEKSİNİZ.

SAHNENİN TAM ORTASINDA SİZ VARSINIZ.

HAYATINIZDA KİMİN KALACAĞI, NEYİN BİTECEĞİ VE BUNDAN SONRA HANGİ YÖNE YÜRÜYECEĞİNİZ DAHA NET HALE GELEBİLİR.

KAYBETTİĞİNİZ ŞEYE DEĞİL, ONUN HAYATINIZDA AÇTIĞI YENİ YERE BAKIN.

ÇÜNKÜ BAZEN KADER YENİ BİR KAPI AÇMADAN ÖNCE ESKİ KAPIYI KAPATIR.

ASTRODEHA’YI TAKİPTE KALIN.

27–28 AĞUSTOS BALIK AY TUTULMASI BALIK VE YÜKSELEN BALIKLARIN HAYATINDA HANGİ BÜYÜK DÖNEMİ KAPATACAK VE YERİNE NASIL BİR YENİ HAYAT BAŞLATACAK?

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA