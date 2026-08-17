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17 - 23 Ağustos 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 17 - 23 Ağustos 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 19:04
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17–23 Ağustos 2026 haftası, gökyüzünün güçlü dinamikleriyle hayatımızın birçok alanında kader çarkının yeniden dönmeye başladığı kritik bir eşiğe işaret ediyor. Tutulmaların hemen ardından gelen bu süreçte; aşkta gerçeklerle yüzleşirken, kariyer ve para alanında yeni kapılar aralanıyor. Kararsızlıkların yerini net kararlara bıraktığı bu özel haftada, burcunuzun size sunduğu mesajlara kulak vererek geleceğinizi şekillendirmeye hazır olun.

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Yükselen Koç: Kaderinizi Değiştirecek Haber Geliyor! Aşkta Bir Kapı Kapanırken İş ve Parada Yeni Bir Dönem Başlayabilir

Yükselen Koç: Kaderinizi Değiştirecek Haber Geliyor! Aşkta Bir Kapı Kapanırken İş ve Parada Yeni Bir Dönem Başlayabilir

17–23 Ağustos 2026 haftası Yükselen Koçlar için sıradan bir hafta değil.

12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması’nın ardından aşk, çocuklar, yaratıcılık, yetenekler, sahne, görünürlük ve hayattan aldığınız mutluluk konusunda başlayan büyük değişimin tam ortasındasınız.

Uzun zamandır içinizde tuttuğunuz bir istek artık görmezden gelemeyeceğiniz kadar büyüyebilir.

Bir aşk hikâyesi başlayabilir, devam eden bir ilişkinin yönü değişebilir, geçmişten kalan duygusal bir mesele yeniden karşınıza çıkabilir veya artık sizi mutlu etmeyen bir ilişkiyle ilgili çok önemli bir karar verebilirsiniz.

Çocuğu olan Yükselen Koçlar açısından çocukların hayatındaki gelişmeler de önümüzdeki dönemin önemli gündemlerinden biri olabilir.

Kendi işini yapanlar, sosyal medyada çalışanlar, sanat, medya, eğlence, eğitim veya yaratıcı sektörlerde bulunanlar açısından görünürlüğü artırabilecek fırsatlar doğabilir.

Ancak haftanın en kritik noktası burada başlıyor.

Mars Yengeç’te dördüncü evinizi hareketlendirirken Neptün’le sert açı kuruyor.

Ev, aile, anne baba, taşınma, gayrimenkul ve aile içerisindeki eski meselelerde kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz.

Duyduğunuz her söze inanmayın ve özellikle aile içinde öfkeyle karar vermeyin.

Ev almak, satmak, kiralamak, taşınmak veya aileyle ilgili önemli bir karar vermek isteyenlerin şartları iki kez kontrol etmesi gerekiyor.

Geçmişten gelen bir aile meselesi yeniden açılabilir.

Fakat aynı gökyüzünde Merkür ile Satürn arasındaki güçlü bağlantı size son derece önemli bir avantaj sağlıyor.

Artık sadece istemek değil, istediğiniz hayat için ciddi bir karar vermek zorundasınız.

Bir görüşme, başvuru, sözleşme veya önemli konuşma geleceğinizi şekillendirebilir.

Özellikle kendi yeteneklerini işe dönüştürmek isteyen Yükselen Koçlar için plan yapma zamanı.

Venüs Terazi’de yedinci evinizden geçerken Jüpiter’den aldığı destek aşk ve ilişkiler konusunda haftanın en güzel kapılarından birini açıyor.

Bekârsanız güçlü bir tanışma yaşayabilirsiniz.

Hayatınıza sosyal, dikkat çekici veya bulunduğu çevrede tanınan biri girebilir.

İlişkisi olanlar birlikte gelecek planları yapabilir.

Küslük yaşayanlarda barışma ihtimali doğabilir.

İş ortaklıkları, müşteri ilişkileri, anlaşmalar ve hukuki uzlaşmalar açısından da fırsatlar oluşabilir.

Fakat 21 Ağustos civarında tablo değişiyor.

Venüs ile retrograd Satürn karşı karşıya geldiğinde aşkın gerçeklik sınavı başlıyor.

Karşınızdaki kişi gerçekten sizinle aynı geleceği mi istiyor, yoksa ilişkinin yükünü tek başınıza mı taşıyorsunuz?

Bir ilişkinin adı konabilir, ciddi bir karar alınabilir veya uzun zamandır görmezden geldiğiniz mesafe artık açıkça hissedilebilir.

Eski bir sevgili veya kapanmamış bir ilişki konusu yeniden gündeme gelebilir; ancak bu kez mesele geçmişe dönmekten çok geçmişin size ne öğrettiğini anlamak olabilir.

İş ortaklıklarında da aynı sınav var.

Kim gerçekten sorumluluk alıyor, kim sadece sizin emeğinizden yararlanıyor daha net görebilirsiniz.

Satürn’ün burcunuzdaki retrograd hareketi hayatınızın tamamında büyük bir yeniden yapılanma sürecini çalıştırıyor.

Kim olduğunuz, nasıl görünmek istediğiniz, hangi sorumlulukları taşıyacağınız ve bundan sonra hayatınızı hangi kurallarla yöneteceğiniz değişiyor.

Neptün de Koç’ta retrograd olduğu için zaman zaman kendinizi yönsüz hissedebilirsiniz; ancak bu dönem eski kimliğinizle yeni kimliğiniz arasındaki sınırı fark etmenizi sağlayabilir.

Plüton Kova retrosu sosyal çevrenizi, arkadaşlıklarınızı ve gelecek hedeflerinizi dönüştürüyor.

Bazı insanlarla yollarınız ayrılırken çok daha güçlü bağlantılar kurabileceğiniz yeni çevrelere girebilirsiniz.

Sosyal medya ve dijital projelerde de dönüşüm yaşayabilirsiniz.

Uranüs İkizler ise üçüncü evinizde iletişim, eğitim, ticaret, internet, yolculuklar ve yakın çevre konusunda sürpriz gelişmeler getiriyor.

Beklenmedik bir telefon, mesaj, teklif veya görüşme planlarınızı değiştirebilir.

23 Ağustos’ta Güneş Başak’a geçtiğinde dikkatiniz aşk ve eğlenceden iş hayatına, günlük düzene ve sorumluluklara kayıyor.

İş arayan Yükselen Koçlar için yeni bir dönem başlayabilir.

İş görüşmeleri, görev değişiklikleri, yeni çalışma düzenleri veya yoğunlaşan sorumluluklar gündeme gelebilir.

Çalışanlar açısından iş ortamında yeni bir düzen kurulabilir.

Kendi işini yapanlar sistemlerini değiştirmek, ekibini yeniden yapılandırmak veya çalışma biçimini daha verimli hale getirmek isteyebilir.

Sağlık ve günlük yaşam konusunda da bedeninizin ihtiyaçlarını daha fazla dikkate almanız gereken bir dönem başlıyor.

Güneş ile Chiron arasındaki uyumlu bağlantı özellikle para ve özdeğer konusunda önemli bir mesaj taşıyor.

Uzun zamandır kendinizi yeterince değerli görmediğiniz için kabul ettiğiniz düşük ücretler, karşılıksız emekler veya maddi fedakârlıklar sorgulanabilir.

Kazancınızı artırmak için yeni bir yöntem geliştirebilir veya sahip olduğunuz bir yeteneğin aslında düşündüğünüzden çok daha değerli olduğunu fark edebilirsiniz.

Yükselen Koç için bu haftanın büyük mesajı çok net:

Hayatınızdan çıkması gereken insanlara tutunmayı bıraktığınızda, kendi değerinizi küçültmediğinizde ve geleceğinizi başkalarının kararlarına teslim etmediğinizde önünüzde yeni bir dönem açılıyor.

Aşkta gerçek olan kalacak, tek taraflı olan sınanacak.

İşte plan yapan kazanacak.

Parada kendi değerini bilen yeni yollar arayacak.

Ailede ise öfkeyle değil akılla hareket etmek gerekecek.

27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması yaklaşırken asıl büyük kapanış henüz gelmedi.

Geçmişten taşıdığınız ve kimseye anlatmadığınız bazı yüklerle vedalaşmaya hazırlanıyorsunuz.

Önümüzdeki günlerde göreceğiniz bazı rüyalar, duyacağınız bir söz veya hiç beklemediğiniz bir gelişme size artık hangi hikâyenin sonuna geldiğinizi gösterebilir.

YÜKSELEN KOÇ, BU HAFTA GÖKYÜZÜ SİZE ŞUNU SORUYOR:

ESKİ HAYATINIZI KORUMAYA MI ÇALIŞACAKSINIZ, YOKSA YENİ HAYATINIZ İÇİN İLK GERÇEK ADIMI MI ATACAKSINIZ?

ASTRODEHA’YI TAKİPTE KALIN.

ÇÜNKÜ 27–28 AĞUSTOS BALIK AY TUTULMASI YÜKSELEN KOÇLAR İÇİN PERDE ARKASINDA KALAN ÇOK ÖNEMLİ BİR DOSYAYI KAPATMAYA HAZIRLANIYOR.

Yükselen Boğa: Ev, Aile ve Aşkta Kader Çizginiz Değişiyor! Beklenmedik Bir Haber Paranın ve İlişkinin Yönünü Değiştirebilir

Yükselen Boğa: Ev, Aile ve Aşkta Kader Çizginiz Değişiyor! Beklenmedik Bir Haber Paranın ve İlişkinin Yönünü Değiştirebilir

17–23 Ağustos 2026 haftası Yükselen Boğalar için hayatın temel taşlarını yeniden yerine koyacağınız güçlü bir dönemin kapısını açıyor.

12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması dördüncü evinizde gerçekleştiği için ev, aile, anne baba, yaşadığınız yer, gayrimenkul, geçmiş ve güven duygunuzla ilgili başlayan değişim artık daha görünür hale gelebilir.

Taşınma kararı, ev alma veya satma düşüncesi, aile içerisindeki önemli bir gelişme ya da uzun zamandır çözülemeyen bir aile meselesi gündeme gelebilir.

Bazı Yükselen Boğalar için yaşadığı yer değişirken bazıları için aile düzeni değişebilir.

Buradaki asıl mesele sadece eviniz değil, hayatınızda gerçekten nereye ait olduğunuz.

Uzun zamandır içinizde taşıdığınız bir aile meselesinin artık ertelenemeyecek noktaya gelmesi mümkün.

Jüpiter’in de Aslan’daki hareketi ev ve aile alanınızı büyüttüğü için daha büyük bir eve geçmek, evinizi yenilemek, aileyi genişletmek veya gayrimenkulle ilgili yeni fırsatlar değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Ancak büyüme isteğiyle gereğinden fazla maddi yükün altına girmemeye dikkat edin.

17 Ağustos’ta Mars Yengeç ile Neptün Koç arasındaki sert açı özellikle iletişim konusunda uyarıyor.

Söylediğiniz bir söz yanlış anlaşılabilir, size aktarılan bir bilgi eksik olabilir veya yakın çevrenizde perde arkasında dönen bir konuyu sonradan öğrenebilirsiniz.

Kardeşler, akrabalar, komşular, kısa yolculuklar, araçlar, eğitim, belgeler ve önemli yazışmalar konusunda acele etmeyin.

Özellikle mesaj, sözleşme, ödeme, rezervasyon veya resmi belge gibi konularda ayrıntıları kontrol etmek önemli olacak.

Aynı gün Merkür Aslan ile Satürn Koç arasındaki güçlü bağlantı geçmişten gelen bir aile meselesini daha ciddi ve olgun biçimde çözmenize yardımcı olabilir.

Uzun zamandır konuşulmayan bir konu konuşulabilir.

Ev veya gayrimenkulle ilgili önemli bir plan yapılabilir.

Ailenizle ilgili bir sorumluluğu yeniden düzenlemek zorunda kalabilirsiniz.

Venüs Terazi ile Jüpiter Aslan arasındaki destek ise çalışma hayatınız ve ev düzeniniz arasında güzel bir fırsat yaratabilir.

Yeni bir iş, müşteri, proje veya çalışma ortamıyla ilgili olumlu gelişme yaşayabilirsiniz.

Evden çalışan Yükselen Boğalar açısından özellikle verimli bir dönem olabilir.

Günlük hayatınızı kolaylaştıracak yeni bir düzen kurabilirsiniz.

18–20 Ağustos arasında ev ve aile meselelerinin yanında para konusu da zihninizi meşgul edebilir.

Uranüs artık İkizler’de ikinci evinizi hareketlendiriyor ve önümüzdeki yıllarda para kazanma biçiminizi kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

Geliriniz tek bir kaynağa bağlı kalmayabilir.

İnternet, teknoloji, eğitim, iletişim, ticaret, dijital işler veya yeni meslek modelleri üzerinden beklenmedik kazanç fırsatları doğabilir.

Fakat Uranüs aynı zamanda gelirlerde dalgalanma yaratabileceğinden ani harcamalara ve plansız maddi kararlara dikkat etmek gerekiyor.

Para konusunda eski güvenlik anlayışınız değişiyor.

Artık sadece sahip olduğunuz para değil, değişen koşullara ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiniz de önemli olacak.

21 Ağustos civarında Venüs Terazi ile retrograd Satürn Koç karşıtlığı çalışma hayatı, günlük düzen ve perde arkasındaki meselelerde önemli bir gerçeklik testi yaratıyor.

İş ortamında size söylenmeyen bir konuyu öğrenebilirsiniz.

Bir çalışma arkadaşınızın gerçek tavrını görebilir veya uzun zamandır üzerinize aldığınız gereksiz sorumlulukların farkına varabilirsiniz.

Gizli rekabetlere ve kapalı kapılar ardındaki konuşmalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Ancak şüpheyle hareket etmek yerine somut bilgiye dayanmanız çok önemli.

Bazı Yükselen Boğalar mevcut iş düzeninin kendilerini ne kadar yorduğunu fark ederek yeni bir çalışma sistemi kurmaya karar verebilir.

İlişkilerde ise günlük hayatın yükleri aşkın önüne geçebilir.

Birlikte olduğunuz kişinin size gerçekten destek olup olmadığını daha açık görebilirsiniz.

Aşk yalnızca güzel sözlerle değil, zor zamanda kimin yanınızda olduğuyla ölçülebilir.

Bekâr Yükselen Boğalar açısından iş ortamı veya günlük yaşam içerisinde dikkat çekici bir tanışma ihtimali bulunuyor; ancak yeni başlayan bir ilişkinin nereye gittiğini anlamak için zamana ihtiyaç olabilir.

Plüton Kova retrosu kariyer alanınızda çok büyük bir dönüşümü sürdürüyor.

Mesleğiniz, statünüz, toplumdaki yeriniz ve otorite figürleriyle ilişkiniz önümüzdeki yılların en önemli değişim alanlarından biri.

Eski kariyer düzeniniz artık size yetmeyebilir.

Daha fazla güç, özgürlük veya kontrol isteyebilirsiniz.

Bazı Yükselen Boğalar çalıştıkları kurumdan ayrılmayı düşünürken bazıları yönetici pozisyonuna geçebilir, kendi işini kurabilir veya tamamen farklı bir sektöre yönelebilir.

Burada önemli olan gücü kimin elinde tuttuğu.

İş hayatında manipülasyon, baskı veya güç mücadelelerine girmek yerine stratejik hareket etmek çok daha fazla kazandıracaktır.

Satürn ve Neptün’ün Koç’taki retrograd hareketleri on ikinci evinizde geçmişle hesaplaşma dönemini devam ettiriyor.

Kimseye anlatmadığınız korkular, bitmemiş hikayeler, geçmiş ilişkiler ve uzun zamandır taşıdığınız duygusal yükler yeniden karşınıza çıkabilir.

Bazı insanlardan neden uzaklaşmanız gerektiğini şimdi daha iyi anlayabilirsiniz.

Bu dönem size kaybetmeyi değil, artık hayatınızda yeri olmayan yükleri bırakmayı öğretiyor.

23 Ağustos’ta Güneş Başak’a geçtiğinde gökyüzü sizin için çok daha keyifli bir alanı aydınlatmaya başlıyor.

Aşk, flört, çocuklar, yaratıcılık, hobiler, sahne, eğlence ve kişisel mutluluk önümüzdeki haftalarda hayatınızın merkezine yerleşebilir.

Bekâr Yükselen Boğalar için yeni bir tanışma dönemi başlayabilir.

Uzun zamandır aşk hayatında sessizlik yaşayanlar için hareketlenme görülebilir.

İlişkisi olanlar gelecekle ilgili daha somut konuşmalar yapabilir.

Çocuk isteyenler veya çocuklarıyla ilgili önemli kararlar bekleyenler açısından da bu alan daha görünür hale gelebilir.

Kendi işini yapanlar, sosyal medya, sanat, güzellik, tasarım veya yaratıcı alanlarda çalışanlar açısından üretkenlik artabilir.

Güneş Başak ile Chiron Boğa arasındaki güçlü toprak elementi bağlantısı ise doğrudan sizi ilgilendiriyor.

Chiron burcunuzda retrograd ilerlerken geçmişte özgüveninizi kıran, kendinizi yetersiz hissettiren veya değerinizi sorgulamanıza neden olan bazı meselelerle yüzleşiyorsunuz.

23 Ağustos civarında yaşayacağınız bir gelişme size düşündüğünüzden çok daha güçlü olduğunuzu gösterebilir.

Bir aşk, çocuğunuzdan gelecek güzel bir haber, yaratıcı bir başarı veya kendi yeteneğinizle ilgili yaşayacağınız farkındalık özgüveninizi yeniden yükseltebilir.

Yükselen Boğa için bu haftanın mesajı çok güçlü:

Hayatınızın temelini değiştirmeden geleceğinizi değiştiremezsiniz.

Evde, ailede ve geçmişinizde çözülmesi gereken ne varsa çözülmeye başlıyor.

Parada eski sistem değişiyor.

Kariyerde güç dengeleri yeniden kuruluyor.

Aşkta ise uzun zamandır kapalı tuttuğunuz bir kapı yeniden açılabilir.

Fakat asıl büyük gelişme henüz gelmedi.

27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, gelecek planlarınız ve hayallerinizle ilgili önemli bir tamamlanmaya hazırlanıyor.

Bir arkadaşlık bitebilir, bir çevreden uzaklaşabilirsiniz, yıllardır istediğiniz bir hedef sonuçlanabilir veya sizi geleceğinize taşıyacak bambaşka insanlarla yollarınız kesişebilir.

YÜKSELEN BOĞA, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAYATINIZDAN KİMİN ÇIKACAĞI KADAR KİMİN GİRECEĞİNE DE DİKKAT EDİN.

ÇÜNKÜ BAZEN KADER ÖNCE ESKİ KAPIYI KAPATIR, SONRA SİZE HİÇ BEKLEMEDİĞİNİZ YENİ BİR YOL GÖSTERİR.

ASTRODEHA’YI TAKİPTE KALIN.

27–28 AĞUSTOS BALIK AY TUTULMASI YÜKSELEN BOĞALARIN GELECEK PLANLARINDA HANGİ BÜYÜK SAYFAYI KAPATACAK?

Yükselen İkizler: Beklediğiniz Haber Geliyor! Para, Kariyer ve Aşkta Dengeler Değişirken Ay Sonunda Kaderinizi Etkileyecek Bir Sonuçla Karşılaşabilirsiniz

Yükselen İkizler: Beklediğiniz Haber Geliyor! Para, Kariyer ve Aşkta Dengeler Değişirken Ay Sonunda Kaderinizi Etkileyecek Bir Sonuçla Karşılaşabilirsiniz

17–23 Ağustos 2026 haftası Yükselen İkizler için haberlerin, görüşmelerin, para kararlarının ve geleceğinizi değiştirebilecek gelişmelerin hızlandığı güçlü bir döneme işaret ediyor.

12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması üçüncü evinizde gerçekleştiği için iletişim, eğitim, ticaret, sosyal medya, internet, kardeşler, yakın çevre, anlaşmalar, belgeler, kısa yolculuklar ve önemli görüşmeler konusunda yeni bir sayfa açılıyor.

Uzun zamandır beklediğiniz bir telefon gelebilir, önemli bir görüşme yapılabilir, bir teklif önünüze düşebilir veya söylemek isteyip sustuğunuz bir şeyi artık açıkça ifade edebilirsiniz.

Özellikle ticaret, satış, pazarlama, eğitim, danışmanlık, medya, reklam, sosyal medya ve dijital platformlarda çalışan Yükselen İkizler açısından önümüzdeki dönem görünürlüğünüzü artırabilecek gelişmeler getirebilir.

Jüpiter’in de Aslan’daki hareketi üçüncü evinizi büyüttüğü için sözünüzün ulaştığı insan sayısı artabilir.

Yeni eğitimler, projeler, anlaşmalar, yolculuklar ve ticari bağlantılar gündeme gelebilir.

Fakat büyük düşünürken verdiğiniz sözlerin uygulanabilir olmasına dikkat edin.

17 Ağustos haftanın en kritik günlerinden biri.

Mars Yengeç ikinci evinizde ilerlerken Neptün Koç ile sert açı kuruyor.

Para konusunda acele karar vermeyin.

Bir arkadaşın, çevrenizin veya gelecek vadeden bir projenin etkisiyle gereğinden fazla harcama yapabilirsiniz.

Beklenen bir ödeme gecikebilir veya başlangıçta çok kazançlı görünen bir teklifin ayrıntıları düşündüğünüz kadar net olmayabilir.

Borç verme, ortak yatırım, arkadaşlarla para ilişkisi ve hızlı kazanç vaatleri konusunda iki kez düşünmek gerekiyor.

Kendi emeğinizin karşılığını küçümsemeyin.

Bu hafta para kazanmak kadar paranızı kime, neye ve hangi amaçla verdiğiniz de önemli olacak.

Aynı gün Merkür Aslan ile Satürn Koç arasındaki güçlü üçgen ise size çok önemli bir avantaj sağlıyor.

Yönetici gezegeniniz Merkür güçlü bir planlama desteği alıyor.

Ciddi bir görüşme, sözleşme, toplantı, başvuru, eğitim veya proje geleceğiniz açısından düşündüğünüzden daha önemli olabilir.

Sosyal çevrenizden güçlü bir kişiyle yapacağınız konuşma yeni bir kapı açabilir.

Uzun vadeli bir hedef için ilk somut adımı atabilirsiniz.

Özellikle sosyal medya, dijital projeler ve topluluklara hitap eden işlerde kalıcı bir yapı kurmak isteyenler için önemli bir dönem.

Venüs Terazi ile Jüpiter Aslan arasındaki destek ise aşk hayatınızı hareketlendirebilir.

Bekâr Yükselen İkizler için mesajlaşmayla başlayan bir tanışma, sosyal medya üzerinden gelişen bir iletişim veya yakın çevre aracılığıyla karşılaşacağınız biri dikkat çekebilir.

Flörtler hızlanabilir, uzun zamandır konuşmadığınız biri yeniden iletişime geçebilir veya sizi heyecanlandıracak bir davet alabilirsiniz.

İlişkisi olanlar daha romantik ve keyifli zaman geçirebilir.

Çocuklarla ilgili sevindirici gelişmeler de yaşanabilir.

Yaratıcı işlerde çalışanlar için fikirlerinizi daha geniş kitlelere ulaştırabileceğiniz fırsatlar oluşabilir.

18–20 Ağustos arasında iletişim trafiğiniz hızlanırken hayatınızın yönü konusunda önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Uranüs artık sizin burcunuzda ilerliyor ve önümüzdeki yılların en büyük değişimlerinden birini doğrudan sizin hayatınızda başlatıyor.

Eski İkizler ile yeni İkizler arasında ciddi bir fark oluşacak.

Görünüşünüzü, yaşam biçiminizi, işinizi, ilişkinizi veya çevrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz.

Uzun zamandır sizi sınırlayan kalıplara tahammülünüz azalabilir.

İnsanların sizden beklediği kişi olmak yerine gerçekten olmak istediğiniz kişiye dönüşmek isteyeceksiniz.

Ani kararlar verme eğilimi artabileceğinden özgürleşmekle her şeyi bir anda yıkmak arasındaki farkı iyi görmek gerekiyor.

Ancak hayatınızda yıllardır değiştirmeye cesaret edemediğiniz bir konu varsa Uranüs size artık aynı yerde kalamayacağınızı gösterebilir.

21 Ağustos civarında Venüs Terazi ile retrograd Satürn Koç karşıtlığı aşk, arkadaşlıklar ve gelecek planları arasında önemli bir gerçeklik testi yaratıyor.

Bir ilişkiyle ilgili geleceğe dönük beklentileriniz sorgulanabilir.

Sevdiğiniz kişi sizinle aynı geleceği istiyor mu, yoksa ilişkiniz sadece bugünü mü yaşıyor sorusu gündeme gelebilir.

Bazı ilişkiler ciddileşebilirken bazı flörtlerde mesafe oluşabilir.

Arkadaş çevrenizin ilişkinize müdahalesi veya bir arkadaşla aşk arasında kalmak da mümkün.

Bekâr Yükselen İkizler açısından geçmişten gelen bir kişi yeniden gündeme gelebilir; ancak bu kez yalnızca duygularınıza değil, bu kişinin hayatınızda gerçekten bir geleceği olup olmadığına bakmanız gerekiyor.

Çocuk sahibi olanlarda çocukların sorumlulukları veya gelecek planlarıyla ilgili ciddi kararlar gündeme gelebilir.

İş hayatında ise bir proje için beklediğiniz destek gecikebilir veya ekip içerisindeki görev dağılımı yeniden yapılabilir.

Satürn Koç retrosu on birinci evinizde arkadaşlıklarınızı ve gelecek hedeflerinizi elemeden geçiriyor.

Herkes sizinle aynı yöne yürümeyecek.

Bazı arkadaşlıkların sadece alışkanlık nedeniyle devam ettiğini fark edebilirsiniz.

Size yük olan çevrelerden uzaklaşırken daha ciddi, güçlü ve hedef odaklı insanlarla bağlantı kurabilirsiniz.

Neptün Koç retrosu ise bazı arkadaşlıklarla ilgili idealizasyonunuzu kırabilir.

Bir insanı sandığınız kişi olmadığı haliyle görebilirsiniz.

Büyük umut bağladığınız bir proje yeniden değerlendirilebilir.

Plüton Kova retrosu dokuzuncu evinizde yurtdışı, yüksek eğitim, hukuk, akademik hayat, yayıncılık ve dünya görüşünüzü dönüştürüyor.

Yurtdışı bağlantılı işler, eğitimler veya hukuki meselelerde uzun vadeli değişimler yaşayabilirsiniz.

Bazı Yükselen İkizler başka bir ülkeye taşınmayı ciddi biçimde düşünmeye başlayabilir.

Bazıları eğitim veya kariyer nedeniyle uluslararası bir kapı açabilir.

Hayata baktığınız pencere değiştikçe çevrenizdeki insanların da değiştiğini fark edeceksiniz.

23 Ağustos’ta Güneş Başak’a geçtiğinde dikkatiniz ev, aile ve yaşam alanınıza dönüyor.

Taşınmak, ev değiştirmek, ev almak veya satmak, tadilat yapmak ya da aile düzeninizi yeniden kurmak isteyebilirsiniz.

Anne veya baba ile ilgili bir mesele daha fazla gündeme gelebilir.

İş hayatınız çok hareketli olsa bile evinizde çözmeniz gereken bir konu sizi yavaşlatabilir.

Bazı Yükselen İkizler için evden çalışma, başka bir şehirde yaşama veya aileye daha yakın olma düşüncesi güçlenebilir.

Güneş Başak ile Chiron Boğa arasındaki uyumlu bağlantı geçmişte üzerini kapattığınız duygusal bir meselenin iyileşmesi açısından önemli.

Kimseye anlatmadığınız bir kırgınlığı bırakabilir, geçmişten gelen bir korkunun artık hayatınızı yönetmesine izin vermemeye karar verebilirsiniz.

Bir aile konuşması veya kendi içinizde yaşayacağınız güçlü bir farkındalık size büyük bir rahatlama sağlayabilir.

Fakat Yükselen İkizler için asıl büyük gökyüzü gelişmesi ay sonunda geliyor.

27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması kariyer ve toplumsal statü alanınızı harekete geçirmeye hazırlanıyor.

İş hayatınızda bir dönem kapanabilir.

Bir görev sona erebilir, yeni bir pozisyon gündeme gelebilir, yönetici değişebilir, şirketinizle ilgili önemli bir karar açıklanabilir veya uzun zamandır emek verdiğiniz bir işin sonucu ortaya çıkabilir.

Kendi işini yapanlarda yön değişikliği, marka değişimi veya daha geniş kitlelere açılma kararı gelebilir.

Bazı Yükselen İkizler için kariyer kadar medeni durum ve toplum önündeki statü de değişebilir.

Bu nedenle 17–23 Ağustos arasında duyacağınız her önemli haberin yalnızca o güne ait olduğunu düşünmeyin.

Bazı konuşmalar ay sonunda yaşanacak çok daha büyük bir gelişmenin ilk işareti olabilir.

YÜKSELEN İKİZLER, BU HAFTA TELEFONUNUZA GELEN MESAJI, ÖNÜNÜZE GELEN TEKLİFİ VE YAPTIĞINIZ ÖNEMLİ GÖRÜŞMELERİ HAFİFE ALMAYIN.

ÇÜNKÜ BAZEN KADER ÖNCE KÜÇÜK BİR HABER GÖNDERİR, SONRA HAYATIN YÖNÜNÜ TAMAMEN DEĞİŞTİRİR.

ASTRODEHA’YI TAKİPTE KALIN.

27–28 AĞUSTOS BALIK AY TUTULMASI YÜKSELEN İKİZLERİN KARİYERİNDE HANGİ BÜYÜK DOSYAYI KAPATACAK VE HANGİ YENİ KAPIYI AÇACAK?

Yükselen Yengeç: Para Kapısı Açılıyor Ama Asıl Sürpriz Başka Yerden Gelebilir! Aşkta, Evde ve Kariyerde Taşlar Yerinden Oynuyor

Yükselen Yengeç: Para Kapısı Açılıyor Ama Asıl Sürpriz Başka Yerden Gelebilir! Aşkta, Evde ve Kariyerde Taşlar Yerinden Oynuyor

17–23 Ağustos 2026 haftası Yükselen Yengeçler için para, kazançlar, kariyer, aile ve geleceğe ilişkin önemli kararların aynı anda gündeme gelebileceği güçlü bir eşik.

12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması ikinci evinizde gerçekleştiği için maddi hayatınızda yeni bir dönem açılıyor.

Geliriniz, kazanç biçiminiz, sahip olduğunuz kaynaklar ve kendi değerinize bakışınız önümüzdeki aylarda değişebilir.

Yeni bir gelir kapısı açılabilir, maaş veya ücret görüşmesi yapılabilir, yeni bir müşteri gelebilir veya sahip olduğunuz bir yeteneği paraya dönüştürmenin yolunu bulabilirsiniz.

Bazı Yükselen Yengeçler mevcut kazanç düzenlerinin artık yeterli olmadığını fark ederek ikinci bir gelir kaynağı yaratmaya başlayabilir.

Jüpiter’in de Aslan’da ikinci evinizde ilerlemesi kazançları büyütme potansiyeli taşırken harcamaları da büyütebilir.

Para geliyor diye kontrolsüz harcamayın.

Önümüzdeki dönemin önemli dersi sadece daha fazla kazanmak değil, kazandığınızı doğru yönetmek olacak.

17 Ağustos’ta Mars sizin burcunuzda ilerlerken Neptün Koç ile sert açı kuruyor.

İşte haftanın en önemli uyarılarından biri burada.

Kendinizi son derece güçlü ve harekete hazır hissedebilirsiniz; fakat kariyeriniz, yöneticileriniz veya geleceğinizle ilgili bir konuda bütün bilgiler henüz önünüzde olmayabilir.

İşten ayrılmak, yöneticiyle restleşmek, ani bir kariyer kararı vermek veya sadece duyduğunuz bir bilgiye dayanarak harekete geçmek riskli olabilir.

Neptün kariyer alanınızda sis yaratırken Mars sizi hemen sonuç almaya zorlayabilir.

Bu nedenle öfkeyle değil, doğrulanmış bilgilerle hareket edin.

Özellikle iş ortamında perde arkasında konuşulanlar konusunda varsayımlar yerine somut verilere güvenin.

Aynı gün Merkür Aslan ile retrograd Satürn Koç arasındaki güçlü üçgen para ve kariyer arasında çok daha sağlam bir fırsat yaratıyor.

Maaş görüşmesi, iş teklifi, sözleşme, resmi başvuru veya yöneticiyle yapılacak ciddi bir konuşma geleceğinizi şekillendirebilir.

Uzun zamandır verdiğiniz emeğin karşılığını talep edebilirsiniz.

İş arayan Yükselen Yengeçler açısından kurumsal veya resmi bir yerden gelecek haber önemli olabilir.

Kendi işini yapanlarda fiyatlandırma, bütçe ve uzun vadeli iş planları yeniden düzenlenebilir.

Venüs Terazi ile Jüpiter Aslan arasındaki destek ise ev, aile ve para alanında güzel gelişmeler getirebilir.

Evinize para harcayabilir, taşınma veya dekorasyon kararı verebilir, aileden maddi destek görebilir veya gayrimenkulle ilgili olumlu bir gelişme yaşayabilirsiniz.

Ev almak, satmak veya kiralamak isteyenlerin önüne yeni seçenekler çıkabilir.

Aile içerisinde uzun zamandır beklenen sevindirici bir gelişme de gündeme gelebilir.

Aşk açısından ise ilişkinin daha özel ve güvenli bir alana taşınması mümkün.

Birlikte yaşayanlar ev düzenini değiştirebilir, ilişkisi ciddi olanlar aynı eve çıkmayı veya ailelerle ilgili bir karar almayı konuşabilir.

18–20 Ağustos arasında para konusu gündeminizde kalmaya devam ederken bazı önemli haberler gelebilir.

Ancak özellikle maddi kararların duygusal kararlarla birbirine karışmasına izin vermeyin.

Birini mutlu etmek için gereğinden fazla harcamak veya aile baskısıyla finansal yük almak sonradan sizi zorlayabilir.

Bu hafta kendi değerinizi para üzerinden ölçmek yerine emeğinizin karşılığını doğru belirlemek daha önemli.

21 Ağustos civarında Venüs Terazi ile retrograd Satürn Koç karşıtlığı ev ve kariyer ekseninizde ciddi bir gerçeklik testi yaratıyor.

İşinizle özel hayatınız arasındaki dengeyi sorgulayabilirsiniz.

Kariyeriniz sizden daha fazla zaman isterken aileniz veya ilişkiniz de sorumluluk bekleyebilir.

Bazı Yükselen Yengeçler iş nedeniyle taşınma, şehir değiştirme veya çalışma düzenini değiştirme kararıyla karşılaşabilir.

Aileden bir kişinin sorumluluğu kariyer planlarınızı etkileyebilir.

Ev almak, satmak veya taşınmak isteyenler açısından bütçe ve sorumluluklar yeniden hesaplanabilir.

İlişkilerde ise birlikte bir gelecek kurmak isteyen çiftlerin ciddi konuları konuşması gerekebilir.

Ev, para, aileler ve sorumluluk paylaşımı gündeme gelebilir.

Sağlam ilişkiler bu konuşmalardan güçlenerek çıkabilir; temeli zayıf ilişkilerde ise gerçek sorunlar görünür hale gelebilir.

Satürn Koç retrosu kariyer alanınızda geçmişte verdiğiniz mesleki kararları yeniden değerlendirmenize neden oluyor.

Gerçekten doğru yerde misiniz, yaptığınız iş sizi istediğiniz geleceğe götürüyor mu, aldığınız sorumlulukların karşılığını alıyor musunuz soruları önem kazanıyor.

Neptün’ün aynı alandaki retrosu ise mesleki hayallerinizle gerçekler arasındaki farkı gösterebilir.

Uzun zamandır idealize ettiğiniz bir iş veya yönetici konusunda fikriniz değişebilir.

Fakat bu transit yalnızca hayal kırıklığı değildir; gerçekten yapmak istediğiniz işi keşfetmeniz için de güçlü bir dönem olabilir.

Plüton Kova retrosu sekizinci evinizde ortak para, kredi, borçlar, vergiler, miras, nafaka, eşin geliri ve finansal paylaşım konularında büyük bir dönüşümü sürdürüyor.

Borçları yeniden yapılandırmak, ortak bütçeyi değiştirmek veya maddi bağımlılık yaratan bir sistemi sona erdirmek isteyebilirsiniz.

Başkasının parasına bağlı kalmak yerine kendi ekonomik gücünüzü oluşturmak önümüzdeki yılların önemli temalarından biri olabilir.

Uranüs İkizler ise on ikinci evinizde perde arkasında büyük bir uyanış başlatıyor.

Bir anda bazı insanların gerçek niyetlerini fark edebilirsiniz.

Uzun zamandır bastırdığınız düşünceler ortaya çıkabilir.

Rüyalarınız yoğunlaşabilir, geçmişten gelen insanlar veya unutulduğunu düşündüğünüz meseleler yeniden gündeme gelebilir.

Ancak her sezgiyi kesin gerçek olarak kabul etmek yerine yaşananları somut bilgilerle değerlendirmek önemli.

23 Ağustos’ta Güneş Başak’a geçtiğinde hayatınız hızlanıyor.

Görüşmeler, telefonlar, yazışmalar, eğitimler, belgeler, anlaşmalar, kısa seyahatler, kardeşler ve yakın çevre önümüzdeki haftalarda daha fazla gündeme gelebilir.

Bir eğitim programına başlayabilir, yeni bir sözleşme imzalayabilir, sosyal medya veya dijital bir proje geliştirebilir ya da ticari bir girişimin ilk adımını atabilirsiniz.

Özellikle satış, pazarlama, danışmanlık, eğitim, medya ve iletişim alanlarında çalışan Yükselen Yengeçler için hareketli bir dönem başlayabilir.

Güneş Başak ile Chiron Boğa arasındaki uyumlu bağlantı sosyal çevreniz ve gelecek hedefleriniz konusunda önemli bir iyileşme sağlayabilir.

Geçmişte bir arkadaşınızdan veya bulunduğunuz bir çevreden dolayı yaşadığınız kırgınlığı geride bırakabilirsiniz.

Yeni insanlarla tanışmak, güçlü bir ekibe dahil olmak veya uzun zamandır istediğiniz bir proje için doğru kişilerle bağlantı kurmak mümkün olabilir.

Geleceğinize ilişkin kaybettiğiniz umudu yeniden kazanabilirsiniz.

Fakat Yükselen Yengeç için büyük hikâye burada bitmiyor.

27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması dokuzuncu evinizde yurtdışı, seyahatler, yüksek eğitim, hukuk, akademik hayat, yayıncılık ve dünya görüşünüzle ilgili önemli bir tamamlanma getirmeye hazırlanıyor.

Bir dava veya resmi sürecin sonucu gündeme gelebilir, yurtdışı bağlantılı bir işte karar aşamasına ulaşabilirsiniz, vize veya eğitim konusu netleşebilir, uzun bir yolculuk planlanabilir veya hayatınıza tamamen farklı bir yön verecek karar alabilirsiniz.

Bazı Yükselen Yengeçler için başka bir ülke veya şehirle ilgili uzun zamandır beklenen gelişme sonuçlanabilir.

Bu nedenle 17–23 Ağustos arasında yapacağınız para ve kariyer görüşmelerini küçümsemeyin.

Bugün küçük görünen bir konuşma birkaç hafta sonra hayatınızın yönünü değiştiren kararın başlangıcı olabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ, BU HAFTA KENDİ DEĞERİNİZİ UCUZA VERMEYİN, ÖFKEYLE KARİYER KARARI ALMAYIN VE ÖNÜNÜZE GELEN YENİ BAĞLANTILARI İYİ DEĞERLENDİRİN.

ÇÜNKÜ PARA KAPISI AÇILIRKEN KADER SİZE ÇOK DAHA UZAK BİR YERDEN BÜYÜK BİR YOL GÖSTERİR.

ASTRODEHA’YI TAKİPTE KALIN.

27–28 AĞUSTOS BALIK AY TUTULMASI YÜKSELEN YENGEÇLER İÇİN YURTDIŞI, EĞİTİM, HUKUK VE GELECEK PLANLARINDA HANGİ BÜYÜK DOSYAYI SONUÇLANDIRACAK?

Yükselen Aslan: Kader Sahnesine Bu Kez Siz Çıkıyorsunuz! Hayatınızda Yeni Bir Sayfa Açılırken Aşk, Para ve İlişkilerde Geri Dönüşü Olmayan Kararlar Gelebilir

Yükselen Aslan: Kader Sahnesine Bu Kez Siz Çıkıyorsunuz! Hayatınızda Yeni Bir Sayfa Açılırken Aşk, Para ve İlişkilerde Geri Dönüşü Olmayan Kararlar Gelebilir

17–23 Ağustos 2026 haftası Yükselen Aslanlar için yılın en önemli dönemlerinden birinin tam ortası.

Çünkü 12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması doğrudan birinci evinizde gerçekleşti ve hayatınızda yeni bir döngünün kapısını açtı.

Artık konu başkalarının ne yaptığı değil, doğrudan sizsiniz.

Kimliğiniz, dış görünüşünüz, yaşam biçiminizi, ilişkileriniz, kariyer hedefleriniz ve bundan sonra nasıl bir hayat yaşamak istediğiniz önümüzdeki aylarda yeniden şekillenebilir.

Bazı Yükselen Aslanlar radikal bir imaj değişikliğine giderken bazıları işini, yaşadığı yeri veya ilişki düzenini değiştirebilir.

Uzun zamandır ertelediğiniz bir karar artık kaçamayacağınız kadar görünür hale gelebilir.

Hayatınızın bir döneminin sona erdiğini ve başka bir dönemin başladığını çok daha güçlü hissedebilirsiniz.

Jüpiter’in de Aslan’da birinci evinizde ilerlemesi büyüme, görünürlük, özgüven ve yeni başlangıçlar açısından önemli fırsatlar getiriyor.

İnsanların sizi daha fazla fark ettiği, sesinizin daha geniş kitlelere ulaştığı ve yeni kapıların açıldığı bir süreçtesiniz.

Kendi işini yapan, sahne, medya, sanat, sosyal medya, eğitim, danışmanlık veya yöneticilik alanlarında çalışan Yükselen Aslanlar açısından görünürlük artabilir.

Ancak Jüpiter her şeyi büyüttüğü için özgüvenle abartıyı birbirinden ayırmak önemli olacak.

17 Ağustos’ta Mars Yengeç on ikinci evinizde ilerlerken Neptün Koç ile sert açı kuruyor.

İşte haftanın en önemli uyarılarından biri burada.

Perde arkasında gelişen olaylar, gizli rekabetler, geçmişten gelen meseleler veya henüz bütün ayrıntılarını bilmediğiniz bir konu sizi huzursuz edebilir.

Yurtdışı, hukuk, eğitim, seyahat veya resmi süreçlerle ilgili bir konuda kafa karışıklığı yaşanabilir.

Duyduğunuz her bilgiye inanmayın ve kesinleşmemiş bir gelişme üzerinden büyük karar vermeyin.

Özellikle arkanızdan konuşulduğunu düşündüğünüz bir durumda kanıt olmadan tepki göstermek yerine beklemek daha doğru olabilir.

Bazı gerçekler zaten önümüzdeki günlerde kendiliğinden ortaya çıkabilir.

Aynı gün Merkür sizin burcunuzdan retrograd Satürn Koç’a güçlü bir üçgen yapıyor.

Bu açı zihninizi toparlıyor ve uzun vadeli düşünmenizi sağlıyor.

Yurtdışı, eğitim, hukuk, akademik hayat, yayıncılık, seyahat veya uluslararası işlerle ilgili ciddi bir görüşme yapabilirsiniz.

Bir başvuru sonuçlanabilir, önemli bir sözleşme gündeme gelebilir veya geleceğiniz için uzun vadeli bir karar verebilirsiniz.

Söylediğiniz sözlerin etkisi büyük olabilir.

Bu nedenle önemli toplantıları ve görüşmeleri hafife almayın.

Venüs Terazi ile Jüpiter Aslan arasındaki destek ise sosyal hayatınızı ve iletişim gücünüzü artırıyor.

Telefonunuz daha fazla çalabilir, davetler gelebilir, yeni insanlarla tanışabilir ve çevreniz üzerinden fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Bekâr Yükselen Aslanlar için yakın çevre, sosyal medya, eğitim, kısa bir seyahat veya bir davet aracılığıyla yeni bir tanışma yaşanabilir.

Bir mesajla başlayan iletişim hızla romantik bir hikâyeye dönüşebilir.

Uzun zamandır konuşmadığınız bir kişinin yeniden iletişime geçmesi de mümkün.

İlişkisi olanlar önemli konuşmalar yapabilir ve gelecek planlarını netleştirebilir.

18–20 Ağustos arasında tutulmanın etkileri doğrudan üzerinizde olduğu için kendinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz.

Artık sizi küçülten, görünmez hissettiren veya sürekli enerjinizi tüketen koşullara karşı tahammülünüz azalabilir.

Ancak her şeyi bir gecede değiştirmek zorunda değilsiniz.

Tutulmaların getirdiği gelişmeler zamana yayılarak ortaya çıkabilir.

Bu günlerde gelen teklifleri, tanışmaları ve konuşmaları dikkatle değerlendirin.

Çünkü bugün küçük görünen bir olay önümüzdeki aylarda hayatınızın çok önemli bir parçasına dönüşebilir.

21 Ağustos civarında Venüs Terazi ile retrograd Satürn Koç karşıtlığı iletişim, eğitim, seyahat, hukuk ve uzaklarla ilgili konularda ciddi bir gerçeklik testi yaratıyor.

Bir sözleşmenin şartları değişebilir, seyahat planı ertelenebilir veya eğitimle ilgili maddi bir sorumluluk ortaya çıkabilir.

Kardeşler veya yakın çevrenizle ilgili bir sorumluluk gündeme gelebilir.

İlişkilerde ise mesafe konusu önem kazanabilir.

Farklı şehirlerde veya ülkelerde yaşayan çiftler geleceklerini ciddi biçimde konuşabilir.

Bir ilişkinin yalnızca güzel mesajlarla değil, gerçek hayatta ne kadar sürdürülebilir olduğuyla yüzleşebilirsiniz.

Bekâr Yükselen Aslanlar için geçmişten bir kişinin yeniden haber vermesi mümkün; ancak bu kez kendinize şu soruyu sormanız gerekiyor:

Bu insan hayatıma gerçekten bir gelecek getiriyor mu, yoksa yalnızca geçmişi yeniden mi hatırlatıyor?

Plüton Kova retrosu yedinci evinizde ilişkiler ve ortaklıklar konusunda yıllara yayılacak büyük dönüşümü sürdürüyor.

Aşk hayatınızda sıradan ilişkiler dönemi kapanabilir.

Güçlü çekimler, yoğun bağlar ve hayatınızı değiştirebilecek karşılaşmalar yaşayabilirsiniz.

Ancak güç savaşlarına, kıskançlığa, kontrol etmeye veya kontrol edilmeye dikkat etmek gerekiyor.

Sağlam ilişkiler daha derin hale gelebilirken güç dengesinin bozuk olduğu ilişkiler dönüşmek zorunda kalabilir.

İş ortaklıklarında da kimin ne kadar söz sahibi olduğu önemli hale geliyor.

Satürn ve Neptün Koç retrosu dokuzuncu evinizde hayat görüşünüzü yeniden yapılandırıyor.

İnandığınız bazı şeyleri sorgulayabilir, yurtdışı veya eğitim planınızı değiştirebilir veya uzun zamandır ulaşmak istediğiniz bir hedefin başka bir yolunun olduğunu fark edebilirsiniz.

Uranüs İkizler ise sosyal çevrenizde sürpriz değişimleri başlatıyor.

Bir anda yeni insanlarla tanışabilir, farklı çevrelere girebilir ve teknoloji, internet veya sosyal medya üzerinden güçlü bağlantılar kurabilirsiniz.

Bazı eski arkadaşlıklar hayatınızdan çıkarken geleceğinize çok daha fazla katkı sağlayacak insanlar gelebilir.

23 Ağustos’ta Güneş Başak’a geçtiğinde odağınız doğrudan paraya dönüyor.

Geliriniz, maaşınız, müşterileriniz, harcamalarınız ve sahip olduğunuz kaynaklar önümüzdeki haftaların ana gündemi olabilir.

Yeni bir kazanç fırsatı ortaya çıkabilir.

Maaş görüşmesi yapabilir, hizmetlerinizin ücretini değiştirebilir veya yeteneğinizi paraya dönüştüreceğiniz yeni bir sistem kurabilirsiniz.

Ancak harcamalarınızı da kontrol etmeniz gerekiyor.

Tutulma sonrasında hayatınızda başlayan yenilikler bütçenizi değiştirebilir.

Güneş Başak ile Chiron Boğa arasındaki uyumlu bağlantı para ve kariyer arasında önemli bir iyileşme fırsatı yaratabilir.

Geçmişte iş hayatında yaşadığınız bir başarısızlık veya özgüveninizi sarsan bir deneyim artık sizi yönetmek zorunda değil.

Bir yöneticiden alacağınız destek, yeni bir görev, müşteri veya maddi teklif size yeniden değerli olduğunuzu hatırlatabilir.

Kariyerinizde uzun zamandır istediğiniz bir gelişmenin ilk işaretlerini görebilirsiniz.

Fakat Yükselen Aslan için ayın asıl büyük ikinci perdesi henüz açılmadı.

27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması sekizinci evinizde ortak para, borçlar, krediler, vergiler, miras, nafaka, eşin veya ortağın geliri ve duygusal bağlar konusunda önemli bir sonuçlanma getirmeye hazırlanıyor.

Bir borç kapanabilir, kredi konusu sonuçlanabilir, ortak bütçede büyük bir karar alınabilir veya uzun zamandır devam eden maddi bir mesele çözüme ulaşabilir.

Bazılarınız için miras veya paylaşılması gereken bir para gündeme gelebilir.

İlişkilerde ise güven, mahremiyet ve duygusal bağlılık sınanabilir.

Yüzeysel bir ilişki artık size yetmeyebilir.

Ya daha derin bir bağ kurulacak ya da sizi tüketen bir duygusal döngünün kapısı kapanacak.

YÜKSELEN ASLAN, 12 AĞUSTOS TUTULMASIYLA KADER SAHNESİNİN IŞIKLARI ÜZERİNİZE DÖNDÜ.

ŞİMDİ SORU ÇOK NET:

ESKİ HAYATINIZDA AYNI ROLÜ OYNAMAYA DEVAM MI EDECEKSİNİZ, YOKSA KENDİNİZ İÇİN BAMBAŞKA BİR HİKÂYE Mİ YAZACAKSINIZ?

17–23 AĞUSTOS ARASINDA KARŞINIZA ÇIKAN İNSANLARI, GELEN TEKLİFLERİ VE DUYDUĞUNUZ HABERLERİ HAFİFE ALMAYIN.

ÇÜNKÜ BU KEZ DEĞİŞEN SADECE ŞARTLAR DEĞİL, DOĞRUDAN SİZ OLABİLİRSİNİZ.

ASTRODEHA’YI TAKİPTE KALIN.

27–28 AĞUSTOS BALIK AY TUTULMASI YÜKSELEN ASLANLARIN PARA VE İLİŞKİLERİNDE HANGİ BÜYÜK HESABI KAPATACAK?

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Yükselen Başak: Perde Arkasındaki Dosya Kapanıyor, Yeni Hayatınız Başlıyor! Aşkta Kadersel Bir Karar, Parada Gerçekler ve 27–28 Ağustos’ta İlişkilerde Büyük Yüzleşme

Yükselen Başak: Perde Arkasındaki Dosya Kapanıyor, Yeni Hayatınız Başlıyor! Aşkta Kadersel Bir Karar, Parada Gerçekler ve 27–28 Ağustos’ta İlişkilerde Büyük Yüzleşme

17–23 Ağustos 2026 haftası Yükselen Başaklar için dışarıdan sessiz görünen fakat perde arkasında son derece güçlü gelişmelerin yaşandığı bir döneme işaret ediyor.

12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması on ikinci evinizde gerçekleştiği için geçmiş, bilinçaltı, kapanışlar, gizli kalan konular, perde arkasındaki ilişkiler ve artık hayatınızdan çıkması gereken insanlar konusunda yeni bir süreç başladı.

Bazı gerçekleri henüz kimse bilmiyor olabilir.

Siz bile yaşadığınız değişimin adını tam olarak koyamamış olabilirsiniz.

Fakat uzun zamandır taşıdığınız bir yükün sonuna yaklaşıyorsunuz.

Geçmişten gelen bir ilişki, sizi tüketen bir korku, kapanmamış bir hesap veya sürekli aynı döngüyü yaşamanıza neden olan bir alışkanlık artık sürdürülemez hale gelebilir.

Bu tutulma size hemen yeni bir kapı açmaktan önce eski odanın ışığını kapatmayı öğretiyor.

Jüpiter’in de Aslan’da on ikinci evinizde ilerlemesi görünmeyen bir koruma ve perde arkasından gelebilecek destekler yaratabilir.

Hiç beklemediğiniz bir kişinin yardımıyla bir mesele çözülebilir.

Ancak gizli yürütülen ilişkiler, belirsiz vaatler veya ne olduğu açıkça konuşulmayan durumlarda kendinizi kandırmamaya dikkat edin.

17 Ağustos haftanın en kritik günlerinden biri.

Mars Yengeç on birinci evinizden Neptün Koç’a sert açı yaparken arkadaşlıklar, sosyal çevre, ortak projeler ve para arasında kafa karıştırıcı bir durum ortaya çıkabilir.

Bir arkadaşınızın maddi talebi olabilir, ortak bir proje beklediğiniz kazancı vermeyebilir veya bir kişinin size anlattığı finansal hikayenin bütün ayrıntıları doğru olmayabilir.

Arkadaşlarla borç, yatırım ve para ilişkilerinde sınırlarınızı koruyun.

Aynı zamanda sosyal çevrenizde kimin gerçekten yanınızda olduğunu anlamanızı sağlayacak gelişmeler yaşanabilir.

Fakat aynı gün yönetici gezegeniniz Merkür Aslan’dan retrograd Satürn Koç’a güçlü bir üçgen yapıyor.

İşte haftanın en önemli avantajınız burada.

Perde arkasında uzun zamandır düşündüğünüz bir planı somutlaştırabilirsiniz.

Borç, kredi, vergi, miras, nafaka, ortak para veya eşin geliriyle ilgili ciddi bir düzenleme yapılabilir.

Uzun süredir çözülemeyen finansal bir mesele için uygulanabilir bir yol bulabilirsiniz.

Bir borcun yapılandırılması, ödeme planının hazırlanması veya ortak bütçenin yeniden düzenlenmesi mümkün.

Aynı zamanda psikolojik olarak sizi yıllardır yoran bir meseleyle ilgili son derece gerçekçi bir karar verebilirsiniz.

Venüs Terazi ile Jüpiter Aslan arasındaki destek para alanınızı hareketlendiriyor.

Beklenmedik bir ödeme, yeni müşteri, prim veya kazanç fırsatı gündeme gelebilir.

Sahip olduğunuz bir yeteneği paraya dönüştürmek isteyebilirsiniz.

Ancak Jüpiter on ikinci evinizde olduğu için perde arkasında yapılan harcamalar da büyüyebilir.

Fark etmeden bütçenizi aşmamaya dikkat edin.

18–20 Ağustos arasında dış dünyadan biraz uzaklaşmak ve kendi planlarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Her şeyi herkesle paylaşmanız gerekmiyor.

Özellikle henüz kesinleşmemiş iş ve para planlarınızı güvenmediğiniz insanlara anlatmamak faydalı olabilir.

Bu günlerde sezgileriniz güçlenebilir, geçmişte yaşanan bir olayın gerçek anlamını fark edebilirsiniz veya uzun zamandır cevabını bulamadığınız bir sorunun cevabı önünüze gelebilir.

Ancak sezgiyi kuruntudan ayırmayı unutmayın.

21 Ağustos civarında Venüs Terazi ile retrograd Satürn Koç karşıtlığı para alanınızda ciddi bir gerçeklik testi yaratıyor.

Kendi paranız ile ortak para arasındaki denge masaya yatırılıyor.

Borçlar, krediler, vergiler, eşin geliri, nafaka, miras veya ortak hesaplar konusunda sorumluluk almak gerekebilir.

Bir ödeme gündeme gelebilir veya beklediğiniz para gecikebilir.

İlişkilerde ise para ve güven birbirine bağlanabilir.

Kim ne kadar veriyor, sorumluluklar gerçekten eşit mi, maddi ve duygusal yükü kim taşıyor soruları önem kazanabilir.

Sağlam ilişkiler ortak bütçe konusunda daha ciddi kararlar alabilir.

Dengesiz ilişkilerde ise para üzerinden yaşanan güç mücadeleleri görünür hale gelebilir.

Satürn Koç retrosu sekizinci evinizde borç, ortak para ve duygusal bağlılıklarınızı yeniden yapılandırırken Neptün Koç retrosu bu alanlarda belirsizliğe izin vermemeniz gerektiğini gösteriyor.

Birinin sizi kurtarmasını beklemek veya belirsiz bir maddi söze güvenmek yerine kontrolü kendi elinize almak çok daha önemli olacak.

Plüton Kova retrosu altıncı evinizde çalışma hayatınızı ve günlük düzeninizi kökten dönüştürüyor.

İş ortamında güç dengeleri değişebilir.

Görev tanımınız, çalışma arkadaşlarınız veya çalışma biçiminiz farklılaşabilir.

Bazı Yükselen Başaklar mevcut işlerini tamamen bırakıp başka bir sektöre geçmeye hazırlanabilir.

Bazıları daha fazla sorumluluk alabilir veya yöneticilik pozisyonuna doğru ilerleyebilir.

Günlük yaşamınızda sizi tüketen alışkanlıkları değiştirmek de bu uzun dönüşümün parçası.

Uranüs İkizler ise kariyer alanınızda çok büyük sürprizlerin başlangıcını gösteriyor.

Önümüzdeki yıllarda mesleğiniz, statünüz ve toplumdaki yeriniz düşündüğünüzden çok daha hızlı değişebilir.

Teknoloji, iletişim, internet, eğitim, medya veya dijital işler üzerinden yeni bir kariyer yolu açılabilir.

Beklenmedik bir teklif sizi bambaşka bir yöne götürebilir.

Uzun zamandır aynı kurumda çalışan bir Yükselen Başak bile bir anda değişiklik istemeye başlayabilir.

23 Ağustos’ta ise haftanın sizin için en önemli değişimlerinden biri gerçekleşiyor.

Güneş Başak’a geçiyor ve sahne artık sizin.

Enerjiniz yükseliyor, görünürlüğünüz artıyor ve yeni kişisel döngünüz başlıyor.

Doğum gününüz yaklaşırken veya yeni yaşınıza girerken hayatınızda neyi değiştirmek istediğiniz çok daha net hale gelebilir.

Görünüşünüzü değiştirebilir, yeni bir işe başlayabilir, kişisel bir proje başlatabilir veya uzun zamandır ertelediğiniz önemli bir kararı uygulamaya koyabilirsiniz.

12 Ağustos tutulması size neyi geride bırakmanız gerektiğini gösterirken Güneş’in Başak’a geçişi bundan sonra kim olmak istediğinizi sormaya başlayacak.

Güneş Başak ile Chiron Boğa arasındaki uyumlu bağlantı yurtdışı, eğitim, hukuk, akademik yaşam, yayıncılık ve gelecek vizyonunuz konusunda önemli bir iyileşme sağlayabilir.

Daha önce reddedildiğiniz bir başvuruyu yeniden deneyebilir, yarım kalan eğitime dönebilir, yurtdışı planınızı yeniden kurabilir veya hayatınıza farklı bir yön verecek bilgiyle karşılaşabilirsiniz.

Geçmişte başarısız olduğunuzu düşündüğünüz bir konu ikinci kez önünüze geldiğinde bu defa çok daha güçlü olabilirsiniz.

Fakat Yükselen Başak için ayın asıl büyük sürprizi henüz gelmedi.

27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması doğrudan yedinci evinizde, yani aşk, evlilik, ilişkiler, ortaklıklar ve açık rakipler alanında gerçekleşmeye hazırlanıyor.

İşte burada büyük bir ilişki dosyası sonuçlanabilir.

Bir ilişki evliliğe gidebilir, ciddi bir karar alınabilir, uzun zamandır belirsizlikte kalan birlikteliğin adı konabilir veya artık sürdürülemeyen bir ilişki sona erebilir.

Bekâr Yükselen Başakların hayatında güçlü bir karşılaşma yaşanabilir.

Geçmişten gelen bir kişi yeniden gündeme gelebilir; fakat bu kez soru onu sevip sevmediğinizden çok daha büyük olacak:

Bu insan sizin geleceğinizde gerçekten var mı?

İş ortaklıklarında da önemli sonuçlar gelebilir.

Yeni ortaklık kurulabilir, mevcut sözleşme tamamlanabilir veya uzun zamandır devam eden bir anlaşmazlık sonuçlanabilir.

Bu nedenle 17–23 Ağustos arasında hayatınızdan sessizce çıkan insanlara, önünüze gelen yeni tekliflere ve özellikle 23 Ağustos’tan sonra içinizde oluşan değişim isteğine dikkat edin.

Çünkü bu hafta kapanan bazı kapılar kayıp değil, sizi 27–28 Ağustos’ta açılacak yeni ilişki ve ortaklık dönemine hazırlayan bir temizlik olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK, ÖNCE GEÇMİŞİN KAPISI KAPANIYOR, SONRA SİZ YENİDEN SAHNEYE ÇIKIYORSUNUZ.

FAKAT ASIL SORU AY SONUNDA GELECEK:

YANINIZDA KİM KALACAK, KİM GİDECEK VE KİM HAYATINIZA HİÇ BEKLEMEDİĞİNİZ BİR ANDA GİRECEK?

ASTRODEHA’YI TAKİPTE KALIN.

27–28 AĞUSTOS BALIK AY TUTULMASI YÜKSELEN BAŞAKLARIN AŞK VE EVLİLİK HAYATINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR DOSYAYI SONUÇLANDIRMAYA HAZIRLANIYOR.

Yükselen Terazi: Kaderinizi Değiştirecek İnsanlarla Yollarınız Kesişebilir! Aşkta Büyük Sınav, Kariyerde Kritik Karar ve Ay Sonunda İş Hayatında Sürpriz Sonuç

Yükselen Terazi: Kaderinizi Değiştirecek İnsanlarla Yollarınız Kesişebilir! Aşkta Büyük Sınav, Kariyerde Kritik Karar ve Ay Sonunda İş Hayatında Sürpriz Sonuç

17–23 Ağustos 2026 haftası Yükselen Teraziler için sosyal çevre, gelecek hedefleri, kariyer, ilişkiler ve para konularının aynı anda hareketlendiği son derece önemli bir eşik.

12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması on birinci evinizde gerçekleştiği için arkadaşlıklarınız, sosyal çevreniz, ekipleriniz, projeleriniz, hayalleriniz ve geleceğe ilişkin planlarınızda yeni bir dönem başladı.

Hayatınıza yeni insanlar girebilir, bulunduğunuz çevre değişebilir, uzun zamandır ulaşmak istediğiniz bir hedef için önemli bir kapı açılabilir.

Bazı Yükselen Teraziler güçlü bir topluluğa dahil olabilir, sosyal medyada daha görünür hale gelebilir veya kariyerlerini büyütecek insanlarla tanışabilir.

Bazı arkadaşlıkların ise artık geleceğinizde yeri olmadığını fark edebilirsiniz.

Jüpiter’in de Aslan’da on birinci evinizde ilerlemesi çevrenizi genişletiyor.

Tanışacağınız tek bir insan bile önümüzdeki dönemde işiniz, kariyeriniz veya özel hayatınız açısından düşündüğünüzden çok daha önemli hale gelebilir.

Bu nedenle davetleri, toplantıları, organizasyonları ve yeni tanışmaları küçümsemeyin.

Fakat çevreniz büyürken herkesi gerçek dostunuz sanmayın.

17 Ağustos’ta Mars Yengeç kariyer evinizde ilerlerken Neptün Koç ile sert açı kuruyor.

İş hayatınız ile ilişkileriniz arasında kafa karıştırıcı bir durum yaşanabilir.

Bir yönetici, müşteri, ortak veya eşinizle ilgili neyin gerçekten istendiğini anlamakta zorlanabilirsiniz.

Kariyer konusunda hızlı bir karar almak isteyebilirsiniz; ancak bütün şartlar henüz net olmayabilir.

İşten ayrılmak, yöneticiyle sert biçimde karşı karşıya gelmek veya yalnızca bir söylenti üzerinden pozisyon almak yerine gelişmeleri doğrulamak önemli.

Kendi işini yapan Yükselen Teraziler özellikle müşteriler, ortaklar ve sözleşmeler konusunda açık olmayan maddeleri netleştirmeli.

Aynı gün Merkür Aslan ile retrograd Satürn Koç arasındaki güçlü üçgen sosyal çevreniz ile ortaklıklar arasında ciddi bir fırsat yaratıyor.

Bir arkadaşınız veya bağlantınız sizi önemli biriyle tanıştırabilir.

Uzun vadeli bir proje için ortaklık teklifi alabilirsiniz.

Bir ilişkinin geleceği hakkında ciddi bir konuşma yapılabilir.

Evlilik düşünenlerde ilişkinin adı konabilir veya birlikte gelecek planı yapılabilir.

İş hayatında güçlü ve deneyimli bir kişinin desteğini almak mümkün.

Ancak bu hafta sizin için en önemli gezegen yöneticiniz Venüs.

Venüs kendi yönettiği Terazi’de, yani doğrudan birinci evinizde ilerliyor.

Çekiciliğiniz, sosyal gücünüz, görünürlüğünüz ve insanlarla kurduğunuz bağlar artabilir.

Kendinizi yenilemek, görünüşünüzde değişiklik yapmak, yeni insanlarla tanışmak ve sosyal hayata daha fazla karışmak isteyebilirsiniz.

Venüs’ün Jüpiter Aslan ile kurduğu destek bekâr Yükselen Teraziler açısından oldukça dikkat çekici.

Bir arkadaş ortamı, davet, sosyal medya veya ortak çevre üzerinden yeni biriyle tanışabilirsiniz.

Bu kişi başlangıçta sadece arkadaşça yaklaşabilir fakat aranızdaki çekim hızla artabilir.

İlişkisi olanlar birlikte daha fazla sosyalleşebilir ve gelecek planlarını konuşabilir.

Aynı açı iş hayatında da çevrenizin size sağlayacağı fırsatları büyütebilir.

18–20 Ağustos arasında telefonunuz, mesajlarınız ve sosyal hayatınız hareketlenebilir.

Yeni teklifler, davetler ve tanışmalar gelebilir.

Fakat bu günlerde hayatınıza giren herkes kalıcı olmayabilir.

Kimin size gerçekten değer kattığını, kimin yalnızca sizin görünürlüğünüzden yararlanmak istediğini zaman gösterecek.

Özellikle iş çevresinde fazla hızlı güvenmeyin.

21 Ağustos civarında ise haftanın sizin için en önemli sınavlarından biri geliyor.

Yönetici gezegeniniz Venüs Terazi’den retrograd Satürn Koç’a karşıtlık yapıyor ve doğrudan ben ve biz ekseninizi çalıştırıyor.

Aşk, evlilik ve ortaklıklar konusunda gerçeklerle yüzleşme zamanı.

Bir ilişkiniz varsa uzun zamandır görmezden geldiğiniz mesafe ortaya çıkabilir.

Karşınızdaki kişinin sizinle gerçekten aynı geleceği isteyip istemediğini sorgulayabilirsiniz.

Sevgi var ama sorumluluk yoksa bunu artık daha açık görebilirsiniz.

Bazı ilişkilerde ciddi kararlar, nişan, evlilik veya birlikte yaşama konuşmaları yapılabilirken bazı ilişkilerde yolların ayrılması gündeme gelebilir.

Buradaki mesele mutlaka ayrılık değil; ilişkinin gerçekten sürdürülebilir olup olmadığını görmek.

Geçmişten bir kişi yeniden gündeme gelebilir.

Ancak Satürn size bu kez nostaljiyle değil gerçeklerle bakmanızı isteyecek.

O insan neden geçmişte kaldı ve bugün gerçekten değişen bir şey var mı sorusunu sormadan geri dönmeyin.

İş ortaklıklarında da aynı test yaşanabilir.

Bir ortak sorumluluk almıyorsa, bütün yük size kalıyorsa veya anlaşmanın şartları adil değilse yeniden düzenleme gerekebilir.

Satürn Koç retrosu yedinci evinizde ilişkilerinizi uzun vadeli bir elemeden geçiriyor.

Sağlam olanı güçlendirirken temeli zayıf olanı sorgulatıyor.

Neptün Koç retrosu ise ilişkilerde idealize ettiğiniz insanları oldukları gibi görmenizi istiyor.

Birini olmasını istediğiniz kişi olarak değil, gerçekten olduğu kişi olarak değerlendirmek bu dönemin en büyük derslerinden biri olabilir.

Plüton Kova retrosu beşinci evinizde aşk hayatınızı, çocuklarla ilişkinizi ve yaratıcılığınızı derinden dönüştürüyor.

Önümüzdeki yıllarda sıradan aşklar size yetmeyebilir.

Çok güçlü çekimler yaşayabilirsiniz; fakat takıntı, kıskançlık ve güç mücadelelerine dikkat etmek gerekiyor.

Çocuk sahibi olanlarda çocukların hayatındaki büyük değişimler sizin düzeninizi de etkileyebilir.

Sanat, medya, tasarım ve yaratıcı sektörlerde çalışanlar ise çok daha güçlü bir üretim dönemine girebilir.

Uranüs İkizler dokuzuncu evinizde yurtdışı, eğitim, hukuk, akademik yaşam ve seyahatler konusunda sürpriz bir dönemin kapısını açıyor.

Hiç planınız yokken yurtdışı bağlantılı teklif alabilir, farklı bir ülkeye seyahat edebilir, yeni bir eğitime başlayabilir veya dünya görüşünüzü değiştirecek biriyle tanışabilirsiniz.

23 Ağustos’ta Güneş Başak’a geçtiğinde enerjiniz biraz daha içeri dönüyor.

On ikinci eviniz aydınlanırken dinlenme, geri çekilme, geçmişi değerlendirme ve yeni yaşınıza hazırlık dönemi başlıyor.

Her şeyi herkesle paylaşmak istemeyebilirsiniz.

Perde arkasında yeni bir proje hazırlayabilir veya uzun zamandır sizi yoran bir meseleyi sessizce kapatabilirsiniz.

Gizli kalan bir bilgi ortaya çıkabilir.

Ancak duyduğunuz her söylentiyi gerçek kabul etmeyin.

Güneş Başak ile Chiron Boğa arasındaki uyumlu bağlantı özellikle ortak para, borçlar, krediler, vergiler, miras, nafaka ve finansal paylaşım konusunda çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.

Uzun zamandır sizi zorlayan bir ödeme planını yeniden düzenleyebilir veya ekonomik olarak daha bağımsız olmanın yolunu bulabilirsiniz.

İlişkilerde de güven ve paylaşım konusu iyileştirilebilir.

Fakat Yükselen Terazi için asıl büyük ikinci perde 27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması ile açılmaya hazırlanıyor.

Tutulma altıncı evinizde iş, çalışma ortamı, günlük düzen, çalışanlar, sorumluluklar ve sağlık rutinleri alanında önemli bir sonuçlanma getirebilir.

Bir işten ayrılabilir, yeni göreve geçebilir, çalışma arkadaşınız veya ekibiniz değişebilir, uzun zamandır beklediğiniz bir iş süreci sonuçlanabilir.

İş arayan Yükselen Teraziler için bir başvurunun sonucu gündeme gelebilir.

Kendi işini yapanlarda ekip, personel veya çalışma sistemi değişebilir.

Günlük yaşamınızın temposunu tamamen değiştiren bir gelişme yaşayabilirsiniz.

Bu nedenle 17–23 Ağustos arasında kariyerinizde yaşanan gelişmeleri, tanıştığınız insanları ve önünüze gelen ortaklık tekliflerini hafife almayın.

Çünkü bugün sosyal çevrenizden gelen küçük bir bağlantı ay sonunda iş hayatınızın yönünü değiştirebilir.

YÜKSELEN TERAZİ, BU HAFTA KADERİNİZ BİR İNSAN ÜZERİNDEN KAPINIZI ÇALABİLİR.

KİMİNLE TANIŞTIĞINIZA, KİMİN GERİ DÖNDÜĞÜNE VE KİMİN SİZDEN UZAKLAŞTIĞINA DİKKAT EDİN.

ÇÜNKÜ GÖKYÜZÜ BİR TARAFTAN YENİ İNSANLARI HAYATINIZA GETİRİRKEN DİĞER TARAFTAN GELECEĞİNİZDE YERİ OLMAYANLARI ELEYEBİLİR.

ASTRODEHA’YI TAKİPTE KALIN.

27–28 AĞUSTOS BALIK AY TUTULMASI YÜKSELEN TERAZİLERİN İŞ VE GÜNLÜK YAŞAMINDA HANGİ BÜYÜK DÖNEMİ KAPATACAK VE HANGİ YENİ DÜZENİ BAŞLATACAK?

Yükselen Akrep: Kariyerinizde Kader Çarkı Dönüyor! Beklenmedik Bir Teklif Statünüzü Değiştirebilir, Ay Sonunda İse Aşkta Büyük Karar Geliyor

Yükselen Akrep: Kariyerinizde Kader Çarkı Dönüyor! Beklenmedik Bir Teklif Statünüzü Değiştirebilir, Ay Sonunda İse Aşkta Büyük Karar Geliyor

17–23 Ağustos 2026 haftası Yükselen Akrepler için kariyer, statü, para, yurtdışı, ilişkiler ve aşk hayatının aynı anda hareketlendiği yılın en önemli dönemlerinden biri olabilir.

12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması doğrudan onuncu evinizde gerçekleştiği için meslek hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor.

İşiniz, kariyeriniz, toplumdaki konumunuz, yöneticileriniz, hedefleriniz ve gelecekte nerede olmak istediğiniz önümüzdeki aylarda ciddi biçimde değişebilir.

Bir görev sona ererken yenisi başlayabilir, terfi veya pozisyon değişikliği gündeme gelebilir, şirket içerisinde önemli bir yapılanma yaşanabilir veya uzun zamandır düşündüğünüz iş değişikliğini artık gerçekleştirmeye karar verebilirsiniz.

İş arayan Yükselen Akrepler için dikkat çekici bir görüşme veya teklif gelebilir.

Kendi işini yapanlarda marka, müşteri kitlesi, iş modeli veya toplum önündeki görünürlük büyüyebilir.

Jüpiter’in de Aslan’da kariyer alanınızdan ilerlemesi profesyonel büyümeyi destekliyor.

Daha fazla insan sizi fark edebilir, yetenekleriniz görünür olabilir ve daha büyük sorumluluklar alabilirsiniz.

Fakat Jüpiter büyütürken beklentileri de büyütebilir.

Sadece unvana değil, teklif edilen görevin sorumluluğuna ve maddi karşılığına da bakın.

Çünkü bu dönem size yalnızca daha büyük bir koltuk değil, daha büyük bir yük de getirebilir.

17 Ağustos’ta yönetici gezegeniniz Mars Yengeç’te dokuzuncu evinizden Neptün Koç’a sert açı yapıyor.

Yurtdışı, seyahatler, eğitim, hukuk, akademik süreçler ve resmi işlemlerle iş hayatınız arasında kafa karıştırıcı bir durum oluşabilir.

Yurtdışı bağlantılı bir teklif ilk bakışta çok cazip görünebilir ancak ayrıntılar henüz net olmayabilir.

Vize, başvuru, eğitim veya hukuki süreçlerde eksik bilgiyle hareket etmeyin.

İş ortamında da çalışma koşullarına ilişkin size verilen sözlerin yazılı ve açık olmasına dikkat edin.

Neptün altıncı evinizde olduğu için özellikle iş tanımı, çalışma saatleri ve sorumluluklarda belirsizlik kabul etmeyin.

Fakat aynı gün Merkür Aslan ile retrograd Satürn Koç arasındaki güçlü üçgen kariyeriniz açısından son derece önemli.

Yöneticiyle yapılacak ciddi bir görüşme, görev değişikliği, sözleşme, iş başvurusu veya çalışma düzeninizle ilgili karar uzun vadeli sonuçlar yaratabilir.

Disiplinli davranan, planını ortaya koyan ve sorumluluk almaktan kaçmayan Yükselen Akrepler dikkat çekebilir.

İş arıyorsanız kurumsal bir yapıdan veya geçmişte bağlantınız bulunan bir yerden haber alma ihtimaliniz artabilir.

Venüs Terazi ile Jüpiter Aslan arasındaki destek ise perde arkasından gelebilecek bir fırsatı işaret ediyor.

Sizi uzaktan takip eden biri, daha önce çalıştığınız bir kişi veya henüz kamuoyuna açıklanmamış bir proje kariyerinizde yeni kapı açabilir.

Her gelişmenin hemen görünür olması gerekmiyor.

Bazı fırsatlar önce gizli görüşmelerle başlayabilir.

Aşk hayatında ise gizli duygular, platonik bir ilgi veya geçmişten gelen bir hikâye yeniden gündeme gelebilir.

Fakat ilişkisi olan Yükselen Akrepler için gizlilik yaratabilecek durumlarda sınırları net tutmak önemli.

18–20 Ağustos arasında kariyerinizle ilgili gelişmeler hızlanabilir.

Bir yöneticiyle görüşebilir, yeni sorumluluk alabilir veya toplum önündeki imajınızla ilgili karar verebilirsiniz.

Tutulma onuncu evinizde olduğu için bugün küçük görünen profesyonel bir gelişmenin birkaç ay içerisinde çok daha büyük sonuçları olabilir.

Bu nedenle gelen teklifleri yalnızca bugünkü koşullarla değil, sizi birkaç yıl sonra nereye götüreceği açısından değerlendirin.

21 Ağustos civarında Venüs Terazi ile retrograd Satürn Koç karşıtlığı perde arkası meselelerle çalışma hayatınız arasında ciddi bir gerçeklik testi yaratıyor.

İş ortamında uzun zamandır görmezden geldiğiniz bir problem artık görünür olabilir.

Bir çalışma arkadaşınızın gerçek tavrını fark edebilir, size yüklenen sorumlulukların fazlalığını anlayabilir veya çalışma düzeninizin sizi ne kadar yorduğunu kabul etmek zorunda kalabilirsiniz.

Bir işin perde arkasındaki koşulları ortaya çıkabilir.

Ancak kanıt olmadan kimseyi suçlamayın; Satürn sizden somut gerçeklerle hareket etmenizi istiyor.

Sağlık ve günlük yaşam açısından da bedeninizi aşırı zorlamamak, dinlenme ve çalışma dengesini yeniden kurmak önemli.

Satürn Koç retrosu altıncı evinizde çalışma hayatınızı ve günlük sorumluluklarınızı yeniden yapılandırıyor.

Neptün’ün aynı alandaki retrosu ise düzensizliğin artık sürdürülemeyeceğini gösterebilir.

Her işi tek başınıza üstlenmek yerine görevleri netleştirmeniz gerekebilir.

Plüton Kova retrosu dördüncü evinizde ev, aile, geçmiş ve gayrimenkul alanında çok derin bir dönüşümü sürdürüyor.

Taşınmak, ev almak veya satmak, aile düzenini değiştirmek ya da geçmişten gelen bir aile meselesiyle yüzleşmek önümüzdeki yılların önemli konuları arasında.

Bazı Yükselen Akrepler aile içerisindeki güç dengelerinin değiştiğini görebilir.

Bir ebeveynin hayatındaki gelişme sizin sorumluluklarınızı değiştirebilir.

Bazıları doğduğu şehirden uzaklaşabilir veya tamamen yeni bir yaşam düzeni kurabilir.

Uranüs İkizler ise sekizinci evinizde ortak para ve finansal paylaşımlarda sürpriz bir dönemi başlatıyor.

Eşin veya ortağın geliri değişebilir, beklenmedik ödeme çıkabilir veya farklı bir yatırım ve finans modeliyle tanışabilirsiniz.

Kredi, borç, vergi, miras ve ortak hesaplarda ani gelişmeler yaşanabileceğinden ekonomik esnekliğinizi koruyun.

İlişkilerde Uranüs güven ve mahremiyet konularında da alışılmış kalıpları değiştirebilir.

23 Ağustos’ta Güneş Başak’a geçtiğinde kariyerinizde başlayan hareketlilik sosyal çevrenize taşınıyor.

Yeni insanlarla tanışabilir, güçlü bir gruba dahil olabilir, yeni projelerde görev alabilir veya sosyal medya üzerinden görünürlüğünüzü büyütebilirsiniz.

Bir arkadaşınızın veya profesyonel bağlantınızın önerisi yeni iş fırsatına dönüşebilir.

Geleceğe ilişkin hedeflerinizi daha sistemli biçimde planlamak isteyeceksiniz.

Güneş Başak ile Chiron Boğa arasındaki uyumlu bağlantı ise ilişkiler açısından dikkat çekici.

Geçmişte bir ilişkide yaşadığınız kırgınlığın etkisini geride bırakabilir, partnerinizle uzun zamandır konuşamadığınız bir meseleyi çözebilir veya yeni tanışacağınız biri sayesinde ilişkilere bakışınızı değiştirebilirsiniz.

İş ortaklıklarında yaşanan eski bir problem de uzlaşmayla çözülebilir.

Ancak Yükselen Akrep için asıl büyük ikinci perde ay sonunda açılıyor.

27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması beşinci evinizde aşk, flörtler, çocuklar, yaratıcılık, sahne, sanat ve kişisel mutluluk alanında önemli bir sonuçlanmaya hazırlanıyor.

Bir aşk hikâyesinin nereye gittiği belli olabilir.

Uzun zamandır belirsiz kalan bir ilişki için karar verilebilir.

Bir ilişkinin adı konabilir veya sizi artık mutlu etmeyen bir hikânenin sonuna gelebilirsiniz.

Bekâr Yükselen Akrepler için güçlü bir karşılaşma yaşanabilir.

Geçmişten gelen biri yeniden ortaya çıkabilir; ancak bu kez önemli olan onun geri dönmesi değil, sizin hâlâ aynı insan olup olmadığınız.

Çocuk sahibi olanlarda çocukların hayatıyla ilgili önemli bir gelişme veya sonuç gündeme gelebilir.

Çocuk isteyenlerde bu konu daha fazla önem kazanabilir.

Sanat, medya, sosyal medya ve yaratıcı sektörlerde çalışanlarda uzun zamandır üzerinde çalışılan bir proje sonuçlanabilir veya geniş kitlelerin dikkatini çekebilir.

Bu nedenle 17–23 Ağustos arasında kariyerinizde karşınıza çıkan teklifleri, perde arkasında yapılan görüşmeleri ve hayatınıza giren yeni insanları küçümsemeyin.

Çünkü 12 Ağustos tutulması kariyerinizde yeni bir kapıyı açarken 27–28 Ağustos tutulması size çok daha kişisel bir soru soracak:

Başarılı olmak uğruna gerçekten mutlu olduğunuz hayatı ihmal ediyor musunuz?

YÜKSELEN AKREP, BU HAFTA KADER SİZİ ÖNCE KARİYER SAHNESİNE ÇIKARIYOR, ARDINDAN KALBİNİZİN KAPISINI ÇALIYOR.

BİR TEKLİF STATÜNÜZÜ, BİR KARŞILAŞMA İSE ÖZEL HAYATINIZI DEĞİŞTİREBİLİR.

GİDENİN ARKASINDAN DEĞİL, ÖNÜNÜZE AÇILAN YENİ KAPIYA BAKIN.

ASTRODEHA’YI TAKİPTE KALIN.

27–28 AĞUSTOS BALIK AY TUTULMASI YÜKSELEN AKREPLERİN AŞK HAYATINDA HANGİ BÜYÜK HİKÂYEYİ SONUÇLANDIRACAK VE KALBİNİZDE KİME YER AÇACAK?

Yükselen Yay: Uzaklardan Gelecek Bir Haber Hayatınızın Yönünü Değiştirebilir! Kariyerde Yeni Kapı Açılırken Aşkta Gerçekler, Ay Sonunda Ev ve Ailede Büyük Karar Geliyor

Yükselen Yay: Uzaklardan Gelecek Bir Haber Hayatınızın Yönünü Değiştirebilir! Kariyerde Yeni Kapı Açılırken Aşkta Gerçekler, Ay Sonunda Ev ve Ailede Büyük Karar Geliyor

17–23 Ağustos 2026 haftası Yükselen Yaylar için yurtdışı, eğitim, hukuk, seyahatler, kariyer, aşk ve aile hayatının aynı anda hareketlendiği son derece önemli bir geçiş dönemi.

12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması dokuzuncu evinizde gerçekleştiği için uzun zamandır düşündüğünüz fakat bir türlü gerçekleştiremediğiniz uzaklar, yurtdışı, akademik hayat, eğitim, hukuk, yayıncılık ve gelecek vizyonunuzla ilgili yeni bir dönem başladı.

Başka bir ülkeyle bağlantılı teklif gelebilir, vize veya resmi başvuru gündeme gelebilir, uzun bir seyahat planlanabilir, yeni bir eğitime başlayabilir veya hayatınızın yönünü değiştirecek önemli bir karar alabilirsiniz.

Yönetici gezegeniniz Jüpiter’in de Aslan’da dokuzuncu evinizde ilerlemesi bu alanları güçlü biçimde büyütüyor.

Yurtdışında yaşamak, uluslararası iş yapmak, akademik kariyer geliştirmek, eğitim vermek, kitap yayımlamak, medya veya dijital platformlar üzerinden daha geniş kitlelere ulaşmak isteyen Yükselen Yaylar için önümüzdeki dönem önemli fırsatlar getirebilir.

Ancak büyük düşünürken gerçekçi plan yapmayı unutmayın.

Her fırsat göründüğü kadar kolay olmayabilir; doğru hazırlanan başvuru ve doğru bağlantı çok şey değiştirebilir.

17 Ağustos’ta Mars Yengeç sekizinci evinizden Neptün Koç’a sert açı yaparken özellikle para ve aşk konularında dikkat gerekiyor.

Ortak para, borçlar, krediler, vergiler, miras, nafaka, eşin veya ortağın geliriyle ilgili belirsiz bir durum ortaya çıkabilir.

Bir ödeme beklediğinizden farklı çıkabilir veya finansal bir konuda eksik bilgiyle hareket edebilirsiniz.

Aşk hayatında ise güçlü duygularla gerçekleri birbirine karıştırmamaya dikkat edin.

Bir kişiye duyduğunuz çekim onun sizin için doğru kişi olduğu anlamına gelmeyebilir.

Özellikle yeni başlayan ilişkilerde büyük sözler vermeden önce karşınızdaki insanı gerçekten tanımaya çalışın.

Fakat aynı gün Merkür Aslan ile retrograd Satürn Koç arasındaki güçlü üçgen aşk, eğitim ve uzaklar arasında son derece önemli bir fırsat oluşturuyor.

Yurtdışındaki biriyle ciddi bir görüşme yapabilir, uzakta yaşayan bir kişiyle ilişkinizin geleceğini konuşabilir veya eğitim ve yaratıcı projeler konusunda uzun vadeli karar alabilirsiniz.

Çocuk sahibi Yükselen Yaylar için çocukların eğitimi ve geleceğiyle ilgili ciddi planlar gündeme gelebilir.

Bekârlar açısından ise farklı şehirden, ülkeden veya kültürden biriyle tanışmak mümkün.

Venüs Terazi ile Jüpiter Aslan arasındaki destek sosyal çevrenizi genişletiyor.

Arkadaşlar, organizasyonlar, sosyal medya, davetler ve profesyonel bağlantılar üzerinden şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Bir arkadaşınız sizi hayatınızda önemli rol oynayacak biriyle tanıştırabilir.

Yurtdışı bağlantılı bir proje çevreniz üzerinden gelebilir.

Sosyal medyada çalışan, eğitim veren veya geniş kitlelere hitap eden Yükselen Yayların görünürlüğü artabilir.

Bekârlar için arkadaşlıktan aşka dönüşebilecek bir hikâye başlayabilir.

18–20 Ağustos arasında gelecek planlarınız daha fazla şekillenebilir.

Bir telefon, e-posta, başvuru sonucu veya uzaktan gelecek haber planlarınızı değiştirebilir.

Fakat tutulma döneminde olduğumuz için her şeyi bir anda kesinleştirmeye çalışmayın.

Bugün başlayan bir gelişmenin gerçek boyutu önümüzdeki haftalarda ortaya çıkabilir.

21 Ağustos civarında Venüs Terazi ile retrograd Satürn Koç karşıtlığı aşk ile gelecek hedeflerinizi karşı karşıya getiriyor.

Bir ilişkiniz varsa şu soru gündeme gelebilir:

Bu kişi benim geleceğimde gerçekten var mı?

Birlikte olduğunuz insanla gelecek planlarınız uyuşmuyorsa aradaki fark daha görünür hale gelebilir.

Bazı ilişkiler ciddileşebilir, bazıları ise mesafe sınavından geçebilir.

Arkadaşlıkla aşk arasındaki çizgi değişebilir.

Uzun zamandır arkadaşınız olan biri duygularını açıklayabilir veya bir arkadaş çevresinde başlayan ilişki ciddi bir sınavdan geçebilir.

Geçmişten biri yeniden gündeme gelirse yalnızca özlediğiniz için değil, geleceğinize gerçekten uyup uymadığına bakarak karar verin.

Çocuklarla ilgili sorumluluklar da artabilir.

Satürn Koç retrosu beşinci evinizde aşk, çocuklar ve kişisel mutluluk konusunda sizi olgunlaştırıyor.

Artık sadece heyecan veren değil, sürdürülebilir olan ilişkiyi arayabilirsiniz.

Neptün Koç retrosu ise aşkta idealize ettiğiniz insanları oldukları gibi görmenizi istiyor.

Birini değiştirebileceğinize inanarak ilişki yürütmek yerine karşınızdaki kişinin bugünkü haliyle size uygun olup olmadığını değerlendirin.

Plüton Kova retrosu üçüncü evinizde iletişim gücünüzü dönüştürüyor.

Söylediğiniz sözlerin etkisi artabilir.

Eğitim, medya, sosyal medya, ticaret, yazarlık ve dijital projelerde güçlü bir dönüşüm yaşayabilirsiniz.

Kardeşler ve yakın çevrenizle ilişkileriniz de değişebilir.

Artık düşüncelerinizi eskisi kadar kolay saklamayabilirsiniz; ancak güç savaşına dönüşen tartışmalardan uzak durmak önemli.

Uranüs İkizler ise doğrudan yedinci evinizde aşk, evlilik ve ortaklıklar alanında sürprizlerle dolu uzun bir dönemi başlatıyor.

İlişkisi olmayan Yükselen Yayların hayatına alışılmış tiplerinden tamamen farklı biri girebilir.

İlişkisi olanlarda özgürlük ihtiyacı artabilir ve ilişkinin kuralları değişebilir.

Sağlam ilişkiler yeni bir düzene uyum sağlayabilir; zaten uzun zamandır sorunlu olan birlikteliklerde ani kararlar gündeme gelebilir.

İş ortaklıklarında da beklenmedik teklifler ve değişiklikler yaşanabilir.

23 Ağustos’ta Güneş Başak’a geçtiğinde gökyüzünün spot ışığı doğrudan kariyerinize dönüyor.

İş, meslek, statü, yöneticiler ve toplum önündeki konumunuz önümüzdeki haftaların ana gündemi haline gelebilir.

İş arayan Yükselen Yaylar görüşmelere başlayabilir.

Çalışanlarda görev veya pozisyon değişikliği gündeme gelebilir.

Kendi işini yapanlar markasını daha profesyonel hale getirebilir, yeni müşteriler kazanabilir veya daha görünür olabilir.

Yurtdışı veya eğitim alanında 12 Ağustos sonrasında başlayan bir gelişme kariyer fırsatına dönüşebilir.

Güneş Başak ile Chiron Boğa arasındaki uyumlu bağlantı çalışma düzeninizde uzun zamandır sizi zorlayan bir problemi çözme fırsatı getiriyor.

İş ortamındaki bir sorun giderilebilir, görev dağılımı değişebilir veya günlük düzeninizi daha verimli hale getirecek yeni bir sistem kurabilirsiniz.

Fakat Yükselen Yay için ayın asıl büyük ikinci perdesi 27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması ile açılıyor.

Tutulma dördüncü evinizde ev, aile, anne baba, yaşadığınız yer, gayrimenkul ve geçmişinizle ilgili önemli bir sonuçlanmaya hazırlanıyor.

Taşınma kararı gelebilir.

Ev alım satımı sonuçlanabilir.

Aile içerisindeki uzun zamandır devam eden bir mesele kapanabilir.

Bir ebeveynin hayatındaki gelişme sizin düzeninizi değiştirebilir.

Bazı Yükselen Yaylar iş veya yurtdışı nedeniyle başka bir şehir ya da ülkeye taşınma kararı alabilir.

Bazılarınız ise yıllardır yaşadığı yerden ayrılarak hayatında tamamen yeni bir düzen kurabilir.

Bu nedenle 17–23 Ağustos arasında gelen yurtdışı haberlerini, kariyer tekliflerini ve yaptığınız önemli görüşmeleri hafife almayın.

Çünkü bugün gelen küçük bir haber ay sonunda evinizin anahtarını, yaşadığınız şehri veya geleceğinizin yönünü değiştirecek gelişmenin başlangıcı olabilir.

YÜKSELEN YAY, BU HAFTA GÖKYÜZÜ ÖNÜNÜZE UZAKLARA AÇILAN BİR KAPI KOYUYOR.

FAKAT O KAPIDAN GEÇERSENİZ ESKİ HAYATINIZIN BAZI PARÇALARINI GERİDE BIRAKMANIZ GEREKEBİLİR.

AŞKTA KİMİN SİZİNLE AYNI YOLA ÇIKMAYA HAZIR OLDUĞUNA, KARİYERDE GELEN TEKLİFLERE VE UZAKLARDAN GELECEK HABERLERE DİCKAT EDİN.

ÇÜNKÜ AY SONUNDA SORU ARTIK NEREYE GİDECEĞİNİZ DEĞİL, NEREYE AİT OLDUĞUNUZ OLABİLİR.

ASTRODEHA’YI TAKİPTE KALIN.

27–28 AĞUSTOS BALIK AY TUTULMASI YÜKSELEN YAYLARIN EV VE AİLE HAYATINDA HANGİ BÜYÜK SAYFAYI KAPATACAK VE HANGİ YENİ DÜZENİ BAŞLATACAK?

Oğlak ve Yükselen Oğlak: Para Dengeleri Değişiyor, İlişkilerde Gerçekler Ortaya Çıkıyor! Beklenmedik Bir Haber Önünüze Bambaşka Bir Yol Açabilir

Oğlak ve Yükselen Oğlak: Para Dengeleri Değişiyor, İlişkilerde Gerçekler Ortaya Çıkıyor! Beklenmedik Bir Haber Önünüze Bambaşka Bir Yol Açabilir

17–23 Ağustos 2026 haftası Oğlak ve özellikle Yükselen Oğlaklar için para, ortak kaynaklar, ilişkiler, aile, kariyer, yurtdışı ve önemli kararların aynı anda gündeme geldiği kritik bir eşik.

12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması sekizinci evinizde gerçekleştiği için ortak para, borçlar, krediler, vergiler, miras, nafaka, eşin veya ortağın gelirleri, yatırımlar ve finansal paylaşımlar konusunda yeni bir dönem başladı.

Uzun zamandır devam eden bir borç kapanabilir, kredi veya ödeme planı değişebilir, beklenen bir para gündeme gelebilir veya ortak bütçenizde önemli bir karar almak zorunda kalabilirsiniz.

Bazı Yükselen Oğlaklar için eşin ya da ortağın maddi koşullarında yaşanan değişim doğrudan kendi hayat düzenlerini etkileyebilir.

Jüpiter’in de Aslan’da sekizinci evinizde ilerlemesi dışarıdan gelen kaynakları büyütebilir.

Kredi, finansman, eşin kazancı, prim, tazminat veya ortak yatırımlarla ilgili fırsatlar oluşabilir.

Ancak Jüpiter borçlanma kapasitesini de büyütebildiğinden ödeyebileceğinizden daha büyük bir yükün altına girmemek gerekiyor.

Bu dönemin asıl sorusu ne kadar paranız olduğu değil, finansal gücünüzün ne kadarının gerçekten sizin kontrolünüzde olduğu olabilir.

17 Ağustos’ta Mars Yengeç yedinci evinizde ilerlerken Neptün Koç ile sert açı yapıyor.

İlişkiler, evlilik, ortaklıklar ve aile arasında kafa karıştırıcı bir durum yaşanabilir.

Partnerinizin veya ortağınızın söylediği bir şeyi farklı anlayabilir, ailelerin ilişkiye müdahalesiyle karşılaşabilir veya ev ve taşınma konusunda fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz.

Öfkeyle alınan ilişki kararlarından kaçının.

Aynı şekilde iş ortaklıklarında sözlü vaatlerle hareket etmeyin.

Özellikle para, görev paylaşımı veya ortaklığın geleceği söz konusuysa şartların açık olmasına dikkat edin.

Fakat aynı gün Merkür Aslan ile yönetici gezegeniniz retrograd Satürn Koç arasındaki güçlü üçgen son derece önemli bir avantaj yaratıyor.

Ortak para, aile ve gayrimenkul konusunda uzun vadeli bir plan yapılabilir.

Ev almak veya satmak, kredi kullanmak, miras paylaşımı, aile bütçesi veya taşınma gibi konularda ciddi görüşmeler gündeme gelebilir.

Uzun zamandır çözülemeyen bir finansal veya aile meselesine daha gerçekçi bir çözüm bulabilirsiniz.

Venüs Terazi ile Jüpiter Aslan arasındaki destek ise kariyer ve para arasında haftanın en dikkat çekici fırsatlarından birini oluşturuyor.

İşiniz üzerinden gelir artışı, prim, maddi destek veya yeni bir finansman imkânı gündeme gelebilir.

Yönetici konumundaki bir kişinin desteğini alabilirsiniz.

İş arayan Oğlak ve Yükselen Oğlaklar için güçlü bir kurumdan görüşme veya teklif gelebilir.

Kendi işini yapanlarda önemli müşteri, ortak veya finansal destek gündeme gelebilir.

Toplum önündeki görünürlüğünüz de artabilir.

18–20 Ağustos arasında özellikle para ve ilişkiler konusunda bazı gerçekleri daha açık görmeye başlayabilirsiniz.

Kiminle maddi bağ kurduğunuz, kime güvendiğiniz ve hangi sorumluluğun gerçekte size ait olduğu önem kazanıyor.

Başkasının borcunu, sorununu veya sorumluluğunu sürekli üstleniyorsanız artık sınır çizmeniz gerekebilir.

Duygusal bağlılıkla ekonomik bağımlılığı birbirine karıştırmayın.

21 Ağustos civarında Venüs Terazi ile retrograd Satürn Koç karşıtlığı kariyer ile ev ve aile ekseninizde büyük bir gerçeklik testi yaratıyor.

İşiniz sizden daha fazla sorumluluk isterken eviniz veya aileniz de ilgi bekleyabilir.

Bir terfi, yeni görev veya iş değişikliği taşınmayı gerektirebilir.

Bazılarınız kariyeriniz için başka bir şehir veya ülkeyi değerlendirebilirsiniz.

Bazılarınız ise aile sorumlulukları nedeniyle profesyonel planınızı yeniden düzenlemek zorunda kalabilirsiniz.

Yöneticiyle veya otorite figürüyle yapılacak ciddi bir konuşma da gündeme gelebilir.

Burada hızlı başarıdan çok sürdürülebilir olanı seçmeniz gerekiyor.

Yönetici gezegeniniz Satürn Koç’ta retrograd ilerlerken dördüncü evinizde ev, aile, geçmiş ve güvenlik duygunuzu yeniden yapılandırıyor.

Aileden kalan eski bir sorumluluk tekrar gündeme gelebilir.

Taşınma, ev alım satımı veya aile içerisindeki görev paylaşımı yeniden değerlendirilebilir.

Neptün’ün de Koç’taki retrosu geçmişte idealize ettiğiniz aile düzenine daha gerçekçi bakmanızı sağlayabilir.

Her şeyi kontrol edemeyeceğinizi kabul etmek bazen yükünüzü hafifletebilir.

Plüton Kova retrosu ikinci evinizde para kazanma biçiminizi kökten dönüştürüyor.

Önümüzdeki yıllarda maddi hayatınızın en büyük değişimlerinden birini yaşayabilirsiniz.

Gelir kaynağınız değişebilir, yeni bir sektöre yönelebilir veya kendi ekonomik gücünüzü çok daha fazla önemsemeye başlayabilirsiniz.

Para üzerinden yaşanan güç mücadelelerine karşı dikkatli olun.

Başkasının maddi kontrolünden çıkmak veya kendi finansal sisteminizi kurmak önemli hale gelebilir.

Uranüs İkizler altıncı evinizde iş ve günlük yaşam düzeninizi değiştiriyor.

Çalışma saatleri, ekip, görevler veya iş yapma biçiminiz beklenmedik şekilde değişebilir.

Teknoloji, internet ve yeni çalışma modelleri iş hayatınızda daha fazla yer tutabilir.

Bazı Yükselen Oğlaklar tamamen farklı bir çalışma düzenine geçebilir.

23 Ağustos’ta Güneş Başak’a geçtiğinde gökyüzü sizin için çok daha geniş bir alanı aydınlatmaya başlıyor.

Yurtdışı, seyahatler, yüksek eğitim, hukuk, akademik hayat, yayıncılık ve uzaklarla bağlantılı işler önümüzdeki haftalarda önem kazanabilir.

Uzun zamandır planladığınız seyahat gerçekleşebilir, yurtdışı bağlantılı iş teklifi gelebilir, vize veya eğitim başvurusu gündeme gelebilir.

Hayatınızın bundan sonraki yönünü değiştirecek bir eğitim veya uzmanlaşma kararı da alabilirsiniz.

Güneş Başak ile Chiron Boğa arasındaki uyumlu bağlantı aşk ve kişisel mutluluk konusunda geçmişten gelen bir kırgınlığın iyileşmesine yardımcı olabilir.

Bekâr Oğlaklar için farklı şehirden, ülkeden veya eğitim çevresinden biriyle tanışmak mümkün olabilir.

İlişkisi olanlar birlikte seyahat veya gelecek planı yapabilir.

Çocuk sahibi olanlarda çocukların eğitimi veya geleceğiyle ilgili sevindirici bir gelişme gündeme gelebilir.

Yaratıcı bir projeniz varsa yeniden cesaret kazanabilirsiniz.

Fakat Oğlak ve Yükselen Oğlak için ayın ikinci büyük perdesi 27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması ile açılmaya hazırlanıyor.

Tutulma üçüncü evinizde iletişim, haberler, kardeşler, yakın çevre, eğitim, ticaret, sözleşmeler, belgeler, araçlar ve kısa yolculuklar alanında önemli bir sonuçlanma getirebilir.

Beklediğiniz bir telefon gelebilir.

Bir sözleşme imzalanabilir veya sona erebilir.

Eğitim süreci tamamlanabilir.

Kardeşiniz veya yakın çevrenizle ilgili önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz.

Ticari bir anlaşmanın sonucu belli olabilir.

Taşınma veya iş değişikliği düşünüyorsanız gelecek bir belge ya da haber kararınızı kesinleştirebilir.

Bu nedenle 17–23 Ağustos arasında yaptığınız görüşmeleri, size gönderilen belgeleri, finansal teklifleri ve kariyer konuşmalarını hafife almayın.

Bugün sıradan görünen bir telefon ay sonunda çok daha büyük bir kararın başlangıcı olabilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK, BU HAFTA GÖKYÜZÜ SİZE ÇOK NET BİR ŞEY GÖSTERİYOR:

BAŞKALARININ YÜKÜNÜ TAŞIYARAK KENDİ GELECEĞİNİZİ KURAMAZSINIZ.

PARADA SINIRLARINIZI ÇİZİN, İLİŞKİLERDE SÖZE DEĞİL DAVRANIŞA BAKIN, KARİYERDE İSE KISA VADELİ PARLAK TEKLİFTEN ÇOK UZUN VADELİ GÜVENCEYİ ÖNEMSEYİN.

ÇÜNKÜ AY SONUNA DOĞRU GELECEK BİR TELEFON, BELGE, TEKLİF VEYA KARAR ÖNÜNÜZDEKİ YOLU TAMAMEN DEĞİŞTİREBİLİR.

ASTRODEHA’YI TAKİPTE KALIN.

27–28 AĞUSTOS BALIK AY TUTULMASI OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAKLARA HANGİ HABERİ GETİRECEK VE HANGİ BÜYÜK KARARI VERDİRECEK?

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Kova ve Yükselen Kova: İlişkilerde Kader Düğümü Çözülüyor! Hayatınıza Biri Girebilir, Biri Çıkabilir; Ay Sonunda İse Para Dengenizi Değiştirecek Büyük Bir Sonuç Geliyor

Kova ve Yükselen Kova: İlişkilerde Kader Düğümü Çözülüyor! Hayatınıza Biri Girebilir, Biri Çıkabilir; Ay Sonunda İse Para Dengenizi Değiştirecek Büyük Bir Sonuç Geliyor

17–23 Ağustos 2026 haftası Kova ve özellikle Yükselen Kovalar için aşk, evlilik, ortaklıklar, iş, para ve geleceğe ilişkin önemli kararların aynı anda gündeme gelebileceği son derece güçlü bir eşik.

12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması doğrudan yedinci evinizde gerçekleştiği için ilişkilerinizde yeni bir dönem başladı.

Artık hayatınızdaki insanların kim olduğu kadar sizin onlarla nasıl bir gelecek kurmak istediğiniz de önem kazanıyor.

Bekâr Kova ve Yükselen Kovaların hayatına güçlü, dikkat çekici, özgüvenli veya bulunduğu çevrede görünür biri girebilir.

Bir tanışma başlangıçta sıradan görünse bile önümüzdeki aylarda çok daha önemli hale gelebilir.

İlişkisi olanlar açısından evlilik, nişan, birlikte yaşama veya ilişkinin geleceğini belirleyen ciddi konuşmalar gündeme gelebilir.

Uzun zamandır sorun yaşayan birlikteliklerde ise artık görmezden gelinen meselelerin üzeri örtülemeyebilir.

Tutulmalar her zaman ayrılık anlamına gelmez; ancak sürdürülemeyen ilişki modelini değiştirmeye zorlayabilir.

Jüpiter’in de Aslan’da yedinci evinizde ilerlemesi ilişki ve ortaklık fırsatlarını büyütüyor.

Yeni müşteri, iş ortağı, sözleşme veya güçlü bir iş birliği gündeme gelebilir.

Fakat Jüpiter büyüttüğü için beklentileri de büyütebilir.

Birini tanımadan ona büyük anlamlar yüklememek ve ortaklıklarda şartları açıkça konuşmak önemli olacak.

17 Ağustos’ta Mars Yengeç altıncı evinizden Neptün Koç’a sert açı yaparken iş hayatı ve iletişim konusunda dikkat gerekiyor.

İş ortamında yanlış anlaşılmalar, eksik bilgi, karışan görevler veya son dakika değişiklikleri yaşanabilir.

Bir çalışma arkadaşınızın söylediği söz farklı aktarılabilir.

Belgeler, e-postalar, randevular, teslim tarihleri ve işle ilgili yazışmaları iki kez kontrol edin.

Yoğunluk nedeniyle dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin.

Aynı gün Merkür Aslan ile retrograd Satürn Koç arasındaki güçlü üçgen ise tam tersine ciddi görüşmeler için sağlam bir zemin yaratıyor.

Bir ilişkinin geleceği konuşulabilir, sözleşme hazırlanabilir, müşteriyle uzun vadeli anlaşma yapılabilir veya ortaklık konusunda net karar alınabilir.

İş hayatında güçlü bir görüşme size yeni bir kapı açabilir.

Bir süredir beklediğiniz cevap gelebilir.

İlişkilerde ise karşı tarafın ne düşündüğünü tahmin etmek yerine açıkça konuşmak birçok problemi çözebilir.

Venüs Terazi ile Jüpiter Aslan arasındaki destek haftanın en güzel gelişmelerinden birini getiriyor.

Yurtdışı, seyahat, eğitim, hukuk, akademik hayat veya farklı kültürlerden insanlarla bağlantılı fırsatlar doğabilir.

Bekâr Kova ve Yükselen Kovalar farklı şehirden veya ülkeden biriyle tanışabilir.

Sosyal medya, eğitim, seyahat veya uluslararası bir iş üzerinden başlayan iletişim aşka dönüşebilir.

İlişkisi olanlar birlikte seyahat planlayabilir veya gelecek konusunda daha büyük kararlar konuşabilir.

İş hayatında yabancı şirketler, yurtdışı bağlantıları ve uluslararası projeler açısından fırsatlar oluşabilir.

18–20 Ağustos arasında ilişkilerinizde önemli konuşmalar hızlanabilir.

Bir insanın size söylediği tek bir cümle ilişkinin nereye gittiğini anlamanızı sağlayabilir.

Yeni tanıştığınız birinin hayatınızdaki etkisi beklediğinizden hızlı büyüyebilir.

Ancak tutulma atmosferinde olduğumuz için hemen kesin karar vermek yerine gelişmelerin oturmasına izin verin.

Özellikle çok hızlı başlayan ilişkilerde karşınızdaki insanı gerçekten tanımadan büyük sözler vermeyin.

21 Ağustos civarında Venüs Terazi ile retrograd Satürn Koç karşıtlığı uzaklar, eğitim, seyahat ve iletişim konularında bir gerçeklik testi yaratıyor.

Uzak mesafe ilişkisi yaşayanlar için gelecek planı masaya gelebilir.

Kim kimin yanına gidecek, mesafe nasıl kapanacak, ilişki gerçekten sürdürülebilir mi soruları önem kazanabilir.

Bir seyahat veya eğitim planı ertelenebilir ya da maddi şartları yeniden hesaplamak gerekebilir.

Kardeşler veya yakın çevreyle ilgili bir sorumluluk da gündeme gelebilir.

Satürn Koç retrosu üçüncü evinizde iletişim biçiminizi yeniden yapılandırıyor.

Artık herkese her şeyi açıklamak istemeyebilirsiniz.

Sözleriniz daha ciddi ve seçici hale gelebilir.

Neptün Koç retrosu ise duyduğunuz her bilgiye inanmamanız gerektiğini hatırlatıyor.

Dedikodu, yanlış bilgi ve manipülatif iletişimden uzak durun.

Özellikle önemli bir karar verecekseniz kaynağı belli olmayan bilgilere göre hareket etmeyin.

Plüton’un Kova’daki retrograd hareketi ise doğrudan sizin burcunuzda ve birinci evinizde hayatınızın en büyük dönüşüm süreçlerinden birini sürdürüyor.

Artık eski siz olarak kalmanız giderek zorlaşıyor.

Kimliğiniz, görünüşünüz, hayata bakışınız, ilişkileriniz ve gücü kullanma biçiminiz değişebilir.

Bazı insanlar sizin değiştiğinizi söyleyebilir; aslında siz uzun zamandır bastırdığınız gerçek tarafınızı daha fazla göstermeye başlıyor olabilirsiniz.

Hayatınızda sizi kontrol eden, manipüle eden veya sürekli enerjinizi düşüren insanlara karşı sınırlarınız güçlenebilir.

Ancak siz de başkalarını kontrol etmeye çalışmamaya dikkat edin.

Uranüs İkizler beşinci evinizde aşk hayatınızı hareketlendiriyor.

Beklenmedik aşklar, ani çekimler ve alışılmış tipinizden tamamen farklı kişiler hayatınıza girebilir.

Bir arkadaşlık bir anda aşka dönüşebilir veya hiç beklemediğiniz ortamda güçlü bir çekim yaşayabilirsiniz.

Çocuk sahibi olanlarda çocukların hayatındaki sürpriz değişimler gündeminizi etkileyebilir.

Sanat, medya, sosyal medya, teknoloji ve yaratıcı alanlarda çalışan Kova ve Yükselen Kovalar için özgün projeler dikkat çekebilir.

23 Ağustos’ta Güneş Başak’a geçtiğinde odağınız ilişkilerden ortak para ve finansal paylaşımlara dönüyor.

Borçlar, krediler, vergiler, miras, nafaka, eşin geliri, ortak hesaplar ve yatırımlar önümüzdeki haftalarda önem kazanabilir.

Bir borcu kapatmak, kredi yapılandırmak veya ortak bütçeyi yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz.

İlişkilerde ise güven, mahremiyet ve duygusal paylaşım daha derin bir konu haline gelebilir.

Yüzeysel ilişkiler size yeterli gelmeyebilir.

Güneş Başak ile Chiron Boğa arasındaki uyumlu bağlantı ev ve aile konusunda uzun zamandır sizi yaralayan bir meselenin onarılmasına yardımcı olabilir.

Aile içinde önemli bir konuşma yapılabilir.

Taşınma, ev değişikliği veya gayrimenkulle ilgili daha sağlıklı bir karar alınabilir.

Geçmişte yaşadığınız bir aile meselesinin üzerinizdeki etkisini bırakmaya başlayabilirsiniz.

Fakat Kova ve Yükselen Kova için ayın asıl büyük ikinci perdesi 27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması ile açılıyor.

Tutulma ikinci evinizde para, gelir, kazançlar, sahip olduğunuz kaynaklar ve özdeğer alanında önemli bir sonuçlanmaya hazırlanıyor.

Maaşınız değişebilir, bir gelir kaynağı kapanabilir veya yeni bir kazanç modeli ortaya çıkabilir.

Uzun zamandır beklediğiniz ödeme gelebilir.

Bir müşteri veya proje tamamlanabilir.

İş değiştirenlerde ücret şartları netleşebilir.

Kendi işini yapanlarda fiyatlandırma, müşteri portföyü veya gelir modeli değişebilir.

Bazılarınız artık emeğinizin karşılığını alamadığınız bir işi sürdürmemeye karar verebilir.

Buradaki mesele yalnızca para değil.

Bu tutulma size kendi değerinizi ne kadar bildiğinizi de gösterebilir.

Sürekli daha azına razı olduğunuz bir iş, ilişki veya maddi düzen artık sürdürülemez hale gelebilir.

Bu nedenle 17–23 Ağustos arasında karşınıza çıkan insanlara, ortaklık tekliflerine ve para konuşmalarına dikkat edin.

Çünkü 12 Ağustos tutulması hayatınıza yeni bir insan veya ortaklık getirirken 27–28 Ağustos tutulması size bu ilişkinin veya ortaklığın gerçek değerini ve bedelini gösterebilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA, BU HAFTA KADERİNİZ BİR İNSANIN ELİNDE DEĞİL; KİMİ HAYATINIZA ALACAĞINIZA VE KİME ARTIK KAPINIZI KAPATACAĞINIZA VERECEĞİNİZ KARARDA.

AŞKTA BÜYÜK BİR KAPI AÇILABİLİR, ORTAKLIKLARDA DENGELER DEĞİŞEBİLİR, PARADA İSE AY SONUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR HESAP KAPANABİLİR.

ASTRODEHA’YI TAKİPTE KALIN.

27–28 AĞUSTOS BALIK AY TUTULMASI KOVA VE YÜKSELEN KOVALARIN PARA HAYATINDA HANGİ DÖNEMİ KAPATACAK VE HANGİ YENİ KAZANÇ KAPISINI AÇACAK?

Balık ve Yükselen Balık: Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayabilir! 27–28 Ağustos Tutulması Doğrudan Sizi Vuruyor, Aşkta Karar, İşte Değişim, Hayatınızda Yeni Bir Sayfa

Balık ve Yükselen Balık: Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayabilir! 27–28 Ağustos Tutulması Doğrudan Sizi Vuruyor, Aşkta Karar, İşte Değişim, Hayatınızda Yeni Bir Sayfa

17–23 Ağustos 2026 haftası Balık ve özellikle Yükselen Balıklar için ayın sonunda gerçekleşecek büyük kişisel değişimin hazırlık haftası.

12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması altıncı evinizde gerçekleştiği için iş, çalışma ortamı, günlük düzen, sorumluluklar ve yaşam biçiminizle ilgili yeni bir dönem başladı.

İşinizde görev değişebilir, yeni bir projeye başlayabilir, çalışma arkadaşlarınız veya ekibiniz değişebilir, yeni bir iş düzenine geçebilir ya da artık sizi tüketen çalışma koşullarını sorgulamaya başlayabilirsiniz.

İş arayan Balık ve Yükselen Balıklar açısından başvurular, görüşmeler ve yeni fırsatlar hızlanabilir.

Kendi işini yapanlar ekiplerini, hizmetlerini veya çalışma sistemlerini yeniden düzenleyebilir.

Jüpiter’in de Aslan’da altıncı evinizde ilerlemesi iş yükünüzü ve fırsatlarınızı aynı anda büyütebilir.

Daha fazla müşteri, görev veya sorumluluk gelebilir.

Ancak her şeye yetişmeye çalışmak yerine gerçekten önemli olana odaklanmanız gerekiyor.

Günlük yaşamınızda sürdürülebilir bir düzen kurmak önümüzdeki dönemin en önemli konularından biri olacak.

17 Ağustos’ta Mars Yengeç beşinci evinizden yönetici gezegeniniz Neptün Koç’a sert açı yaparken aşk ve para birbirine karışabilir.

Bir ilişki nedeniyle gereğinden fazla harcama yapabilir, duygusal bir kararın maddi sonuçlarıyla karşılaşabilir veya yeni tanıştığınız bir kişinin anlattıklarına fazla hızlı inanabilirsiniz.

Özellikle para isteyen, yatırım öneren veya büyük vaatlerde bulunan kişilere karşı dikkatli olun.

Aşk hayatında yoğun çekim yaşayabilirsiniz fakat hissettiğiniz şeyle gerçekte yaşanan şeyin aynı olup olmadığını görmek önemli.

Çocuklarla ilgili beklenmedik bir masraf da gündeme gelebilir.

Aynı gün Merkür Aslan ile retrograd Satürn Koç arasındaki güçlü üçgen ise iş ve para konusunda son derece sağlam bir fırsat yaratıyor.

Maaş, ücret, müşteri, çalışma koşulları veya yeni bir görev hakkında ciddi bir görüşme yapabilirsiniz.

İşvereninizle maddi şartları konuşabilir veya uzun vadeli bir gelir planı oluşturabilirsiniz.

İş arayanlar için kurumsal bir yerden haber gelebilir.

Kendi işini yapan Balıklar fiyatlarını, hizmetlerini ve çalışma sistemlerini yeniden düzenleyebilir.

Venüs Terazi ile Jüpiter Aslan arasındaki destek ortak para ve iş hayatı arasında güzel bir fırsat oluşturuyor.

Prim, ödeme, kredi, finansman, eşin geliri veya ortak kaynaklarla ilgili olumlu bir gelişme gündeme gelebilir.

Bir borcu kapatmak veya ödeme planını rahatlatmak mümkün olabilir.

İlişkilerde ise duygusal ve fiziksel yakınlık artabilir.

Fakat finansal bağımlılık yaratacak kararları yalnızca duygularınızla vermeyin.

18–20 Ağustos arasında çalışma hayatınızdaki hareketlilik devam ederken içinizde çok daha büyük bir değişimin başladığını hissedebilirsiniz.

Bir süredir aynı hayatın size yetmediğini düşünüyorsanız bu duygu daha da güçlenebilir.

Ay sonunda doğrudan sizin burcunuzda gerçekleşecek tutulmaya yaklaştığımız için insanlar sizin değiştiğinizi fark etmeye başlayabilir.

Bazı kararlarınızı henüz açıklamak istemeyebilirsiniz.

Acele etmeyin; önce ne istediğinizi kendiniz netleştirin.

21 Ağustos civarında Venüs Terazi ile retrograd Satürn Koç karşıtlığı para konusunda ciddi bir gerçeklik testi getiriyor.

Kendi kazancınız ile ortak para arasındaki denge masaya yatırılabilir.

Eşinizin veya ortağınızın geliri, borçlar, krediler, vergiler, nafaka, miras veya ortak hesaplarla ilgili sorumluluk gündeme gelebilir.

Bir ödeme beklediğinizden fazla çıkabilir veya bütçenizi yeniden düzenlemeniz gerekebilir.

İlişkilerde ise para ve güven konusu önemli hale gelebilir.

Kim ne kadar veriyor, yükü kim taşıyor ve maddi sorumluluklar gerçekten eşit mi soruları gündeme gelebilir.

Yönetici gezegeniniz Neptün’ün Koç’taki retrosu ikinci evinizde para ve özdeğer konularında sizi gerçeklerle yüzleştiriyor.

Kendi emeğinizi küçümsemeyin.

Başkalarnı kaybetmemek için sürekli fedakârlık yapmak veya hakkınızdan vazgeçmek uzun vadede sizi tüketebilir.

Satürn’ün de Koç’ta retrograd hareketi para yönetiminde disiplin istiyor.

Harcamaları kontrol etmek, borçları planlamak ve kalıcı bir ekonomik sistem kurmak bu dönemde çok önemli.

Plüton Kova retrosu on ikinci evinizde geçmişin derin dosyalarını açıyor.

Uzun zamandır bastırdığınız korkular, kapanmamış ilişkiler, unutulduğunu düşündüğünüz kırgınlıklar ve bilinçaltınıza yerleşmiş bazı kalıplar yeniden gündeme gelebilir.

Fakat bunun amacı sizi geçmişe hapsetmek değil.

Artık hayatınızda yeri olmayan yükleri fark ederek bırakmanız gerekiyor.

Bazı insanların gerçek yüzünü daha net görebilir veya uzun zamandır sizi tüketen bir bağdan sessizce uzaklaşabilirsiniz.

Uranüs İkizler dördüncü evinizde ev ve aile düzeninizi değiştirmeye başladı.

Önümüzdeki yıllarda taşınma, şehir değiştirme, farklı bir yaşam biçimine geçme veya aile düzeninde beklenmedik değişiklikler gündeme gelebilir.

Bazı Balıklar iş nedeniyle taşınabilir, bazıları ev alıp satabilir veya aileden bağımsız yeni bir düzen kurabilir.

23 Ağustos’ta Güneş Başak’a geçtiğinde gökyüzünün ışıkları doğrudan ilişkiler alanınıza dönüyor.

Aşk, evlilik, ortaklıklar, sözleşmeler ve hayatınızdaki önemli insanlar önümüzdeki haftaların ana gündemi haline gelebilir.

Bekâr Balık ve Yükselen Balıklar için yeni bir tanışma dönemi başlayabilir.

İlişkisi olanlar geleceği daha ciddi biçimde konuşabilir.

Birlikte yaşama, nişan veya evlilik konusu gündeme gelebilir.

Uzun zamandır sorun yaşayan ilişkilerde ise artık sorunların açıkça konuşulması gerekebilir.

İş hayatında yeni müşteri veya ortaklık teklifleri gelebilir.

Güneş Başak ile Chiron Boğa arasındaki uyumlu bağlantı iletişimde geçmişten gelen bir yarayı onarma fırsatı sağlayabilir.

Uzun zamandır konuşmadığınız biriyle görüşebilir, kardeşiniz veya yakın çevrenizle yaşadığınız bir kırgınlığı çözebilir veya yıllardır söylemek isteyip söyleyemediğiniz bir şeyi ifade edebilirsiniz.

Bir telefon veya mesaj beklediğinizden çok daha önemli hale gelebilir.

Fakat Balık ve Yükselen Balık için asıl büyük hikâye 27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması.

Çünkü bu tutulma doğrudan birinci evinizde, yani sizin üzerinizde gerçekleşmeye hazırlanıyor.

İşte burada hayatınızda çok önemli bir kişisel döngü sonuçlanabilir.

Eski kimliğiniz, yaşam biçiminiz, görünüşünüz, ilişkiniz veya kendinizi dünyaya gösterme şekliniz değişebilir.

Uzun zamandır sürdürdüğünüz fakat artık size ait olmadığını hissettiğiniz bir hayat modelinden çıkabilirsiniz.

Bazılarınız ilişkisinde büyük karar verebilir.

Bazılarınız işini veya yaşadığı yeri değiştirebilir.

Bazılarınız dış görünüşünde önemli bir yenilik yapabilir.

Bazılarınız ise yıllardır başkalarının beklentilerine göre yaşadığını fark ederek ilk kez kendisi için güçlü bir karar alabilir.

Ay tutulmaları astrolojik olarak tamamlanma ve görünür hale gelme temalarıyla ilişkilendirildiğinden bu süreçte daha önce fark etmediğiniz bir gerçek açığa çıkabilir.

Ancak her Yükselen Balık aynı olayı yaşamayacaktır; doğum haritanızdaki dereceler ve kişisel göstergeler sonucu belirler.

Bu nedenle 17–23 Ağustos arasında yaşadığınız gelişmeleri küçümsemeyin.

İş hayatında başlayan değişiklik, para konusunda verdiğiniz karar, ilişkinizde yaptığınız konuşma veya evinizle ilgili ortaya çıkan gelişme ay sonunda çok daha büyük bir hikâyenin parçasına dönüşebilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK, BU KEZ TUTULMANIN HİKÂYESİNİ UZAKTAN İZLEMEYECEKSİNİZ.

SAHNENİN TAM ORTASINDA SİZ VARSINIZ.

HAYATINIZDA KİMİN KALACAĞI, NEYİN BİTECEĞİ VE BUNDAN SONRA HANGİ YÖNE YÜRÜYECEĞİNİZ DAHA NET HALE GELEBİLİR.

KAYBETTİĞİNİZ ŞEYE DEĞİL, ONUN HAYATINIZDA AÇTIĞI YENİ YERE BAKIN.

ÇÜNKÜ BAZEN KADER YENİ BİR KAPI AÇMADAN ÖNCE ESKİ KAPIYI KAPATIR.

ASTRODEHA’YI TAKİPTE KALIN.

27–28 AĞUSTOS BALIK AY TUTULMASI BALIK VE YÜKSELEN BALIKLARIN HAYATINDA HANGİ BÜYÜK DÖNEMİ KAPATACAK VE YERİNE NASIL BİR YENİ HAYAT BAŞLATACAK?

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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