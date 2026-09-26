Wall Street, Broadway, Manhattan... Bir İçerik Üreticisi, New York'un İkonik İsimlerinin Kökenini Anlattı

Dünyanın en tanınmış şehirlerinden New York'un pek çok sokağı ve semti, günlük hayatta sıkça kullanılmasına rağmen isimlerinin nereden geldiği çoğu zaman bilinmiyor. Şehrin kolonyal dönemden bugüne uzanan tarihi, bu isimlerin arkasında oldukça ilginç hikayeler barındırıyor.
İçerik üreticisi Yağız Şenol, New York'un Wall Street, Broadway ve Manhattan gibi ikonik isimlerinin kökenine odaklandı. Anlattığı bilgiler, sürekli duyduğumuz ama kökenini araştırmayacağımız bu isimler hakkında bir aydınlatma yaşattı.
Her biri aslında birer tarih dersi niteliğinde.
Yağız Şenol ilk olarak Manhattan adının kökenine değindi. 1626 yılında Hollandalı kolonici Peter Minuit, yarımadayı yerli halktan satın alıyor ve bölge zamanla bugünkü Manhattan'a dönüşüyor.
Broadway'in hikayesi ise doğrudan coğrafyaya dayanıyor. Adanın içinden geçen ve yerli halkın kullandığı geniş bir patika, İngilizce'ye 'geniş yol' anlamına gelen 'broad way' olarak çevriliyor. Zamanla bu ifade bugünkü Broadway adına dönüşüyor.
Wall Street'in kökeni de benzer bir hikayeye dayanıyor. Hollandalı yerleşimciler, bölgeyi olası saldırılara karşı korumak için bir duvar inşa ediyor. Bu duvarın bulunduğu sokak da zamanla 'Duvar Sokağı' yani Wall Street olarak anılmaya başlıyor.
Şehrin bugünkü ismi ise siyasi bir el değiştirmenin sonucu. Hollandalılar tarafından kurulan ve başlangıçta 'Nieuw Amsterdam' olarak adlandırılan koloni, İngilizlerin eline geçtikten sonra kralın kardeşi Yorkshire Dükü'ne hediye ediliyor. Bu unvana atfen şehir de 'New York' adını alıyor.
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