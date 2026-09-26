Wall Street, Broadway, Manhattan... Bir İçerik Üreticisi, New York'un İkonik İsimlerinin Kökenini Anlattı

Dünyanın en tanınmış şehirlerinden New York'un pek çok sokağı ve semti, günlük hayatta sıkça kullanılmasına rağmen isimlerinin nereden geldiği çoğu zaman bilinmiyor. Şehrin kolonyal dönemden bugüne uzanan tarihi, bu isimlerin arkasında oldukça ilginç hikayeler barındırıyor.

İçerik üreticisi Yağız Şenol, New York'un Wall Street, Broadway ve Manhattan gibi ikonik isimlerinin kökenine odaklandı. Anlattığı bilgiler, sürekli duyduğumuz ama kökenini araştırmayacağımız bu isimler hakkında bir aydınlatma yaşattı.

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