Otel Odasında Muhteşem Yüzyıl Sesini Duyan Meryem Uzerli Komşusuna Unutulmaz Bir Sürpriz Yaptı

Dizinin kendisi kadar, Hürrem Sultan karakterine hayran olan büyük bir kitle de var. Başarılı oyuncu Meryem Uzerli, unutulmaz performansıyla Hürrem Sultan'ı neredeyse bir ikona dönüştürdü. Saçından takılarına kadar her bir detay dönemin modasına yön vermişti.

Yan odadaki televizyondan kendi sesini ve dizinin ikonik sahnelerini işiten Meryem Üzerli, kısa bir tereddüdün ardından eğlenceli bir sürpriz yapmaya karar verdi. Dizi sesinin geldiği kapıya doğru giden ünlü oyuncu, o anları anbean kaydetti. Kapının açılmasıyla birlikte karşısında hayranlıkla izlediği Hürrem Sultan karakterini canlı kanlı gören kadın neye uğradığını şaşırdı. Samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Meryem Üzerli'nin bu spontane jesti, hem kapıyı açan konuklara unutamayacakları bir anı bıraktı hem de izleyenleri bir kere daha kendine hayran bıraktı.