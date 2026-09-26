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Otel Odasında Muhteşem Yüzyıl Sesini Duyan Meryem Uzerli Komşusuna Unutulmaz Bir Sürpriz Yaptı

Otel Odasında Muhteşem Yüzyıl Sesini Duyan Meryem Uzerli Komşusuna Unutulmaz Bir Sürpriz Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.09.2026 - 20:46 Son Güncelleme: 26.09.2026 - 20:57

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Muhteşem Yüzyıl televizyon tarihimizin en unutulmaz yapımlarından biri. Ülke sınırlarını aşan dizi, görkemli kostümleri ve unutulmaz karakterleriyle Türk dizi sektörüne adeta yön verdi. Kanuni Sultan Süleyman döneminin imparatorluk ihtişamını Saray'ın sırlarla dolu harem entrikalarıyla harmanlayan dizi, yayınlandığı dönemde izleyenleri ekran başına kitledi. Elbette dizinin en ikonik karakteri ise Meryem Uzerli'nin hayat verdiği Hürrem Sultan'dı. 

Uzerli kaldığı bir otelde, bir odada Muhteşem Yüzyıl izlendiğini duydu. Uzerli hemen küçük bir sürpriz yapmak istedi ve odanın kapısını çaldı. Biraz önce ekranda izlediği kişiyi karşısında gören kadın, ne yapacağını şaşırdı.

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Unutulmayacak bir sürpriz!

Unutulmayacak bir sürpriz!

Dizinin kendisi kadar, Hürrem Sultan karakterine hayran olan büyük bir kitle de var. Başarılı oyuncu Meryem Uzerli, unutulmaz performansıyla Hürrem Sultan'ı neredeyse bir ikona dönüştürdü. Saçından takılarına kadar her bir detay dönemin modasına yön vermişti. 

Yan odadaki televizyondan kendi sesini ve dizinin ikonik sahnelerini işiten Meryem Üzerli, kısa bir tereddüdün ardından eğlenceli bir sürpriz yapmaya karar verdi. Dizi sesinin geldiği kapıya doğru giden ünlü oyuncu, o anları anbean kaydetti. Kapının açılmasıyla birlikte karşısında hayranlıkla izlediği Hürrem Sultan karakterini canlı kanlı gören kadın neye uğradığını şaşırdı. Samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Meryem Üzerli'nin bu spontane jesti, hem kapıyı açan konuklara unutamayacakları bir anı bıraktı hem de izleyenleri bir kere daha kendine hayran bıraktı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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