Otel Odasında Muhteşem Yüzyıl Sesini Duyan Meryem Uzerli Komşusuna Unutulmaz Bir Sürpriz Yaptı

Muhteşem Yüzyıl televizyon tarihimizin en unutulmaz yapımlarından biri. Ülke sınırlarını aşan dizi, görkemli kostümleri ve unutulmaz karakterleriyle Türk dizi sektörüne adeta yön verdi. Kanuni Sultan Süleyman döneminin imparatorluk ihtişamını Saray'ın sırlarla dolu harem entrikalarıyla harmanlayan dizi, yayınlandığı dönemde izleyenleri ekran başına kitledi. Elbette dizinin en ikonik karakteri ise Meryem Uzerli'nin hayat verdiği Hürrem Sultan'dı.
Uzerli kaldığı bir otelde, bir odada Muhteşem Yüzyıl izlendiğini duydu. Uzerli hemen küçük bir sürpriz yapmak istedi ve odanın kapısını çaldı. Biraz önce ekranda izlediği kişiyi karşısında gören kadın, ne yapacağını şaşırdı.
Unutulmayacak bir sürpriz!
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